《芝麻街》50年歷久不衰陪觀眾一起長大，不避諱環保、種族等現代社會議題

文：Yi-ching Kuai

50年寶刀未老，《芝麻街》風潮再起

《芝麻街》（Sesame Street）布偶問世50多年，仍可以找到新方法逗笑大小朋友。艾蒙（Elmo）看不慣佐伊（Zoe）的寵物石頭「洛可」（Rocco）已經不是一天兩天的事了，但是Twitter和TikTok本月稍早重燃了對這件事情的關注，甚至驚動了巨石強森。

從小看《芝麻街》長大的吉萊斯皮（Joshua Gillespie）猜測，可能是大眾對於安慰和大量正能量的需求，推動了近來布偶秀的復興。1983年的經典兒童節目《布偶奇遇記》（Fraggle Rock）重啟版在本月稍早開播，懷舊感驅使粉絲努力爭取讓克明蛙（Kermit）、福茲熊（Fozzie）和夥伴們重獲主持奧斯卡頒獎典禮的機會。

珍貴的童年時光像昆蟲被保存在琥珀中一樣，被網路保存了下來，布偶們往往比記憶中更可愛、機智或狂野。每當我們感覺自己面對跳不完的火圈，而旁邊還有一群雞合唱〈威廉・泰爾序曲〉的時候，布偶們堅持不懈的理念——即使佈景倒塌、雞飛蛋打，戲還是得照演——在最近幾年裡尤其令人感觸良多。

對布偶來說，事情常常不如預期，但他們還是總能想辦法做出一些雋永又傻氣，還有點感人的事情。布偶們教會我們ABC、愛和適時來條小魚飛刀的力量，而至今仍然在教我們如何度過艱難時期，並變得更強大，也更搞笑。

重溫總有新發現

重返布偶秀懷抱如此容易的部分原因，在於布偶秀會隨著觀眾的成長而成長。年紀小的時候沒有聽懂的笑點，常常在重看的時候被發現。

布偶粉絲雜誌《ToughPigs》的共同經營者亨內斯（Joe Heennes）說：「我們一生中曾喜愛過的所有不同節目系列裡，肯定有一些令人欣慰的東西，所以重溫時，我們可以重新發現那種愛，這很美好。你可以在生活的不同階段重新發現，並從中找到新的快樂。」

研究各種布偶秀的學者加倫（Jennifer Garlen）說：「吉姆・韓森（Jim Henson，操偶師，《芝麻街》布偶系列之父）總是著眼於可以跟所有年齡層對話的敘事，不只是針對兒童而已，他從沒有把布偶秀看作為兒童娛樂。這些故事有不同層次的社會評論、喜劇、形而上學、戲劇和心理學，讓故事能夠與非常廣泛的受眾交流；如果你多年後重溫，你也會看到不同的東西。」

不避諱困難的議題

布偶可能不是最「潮」的喜劇演員，但他們總是有話要說。本月在Apple TV+上首次亮相、廣受好評的《布偶奇遇記》具有環保主義傾向。永遠6歲大的大鳥（Big Bird），在他這個年齡的小孩符合條件時就接種了疫苗。去（2021）年，《芝麻街》推出了「種族素養基礎知識」節目，其中兩個黑人布偶與艾蒙討論種族和包容（與當初便是為年輕黑人觀眾而創作的《芝麻街》起源一脈相承）。

布偶的進步主義可能偶爾會冒犯到觀眾，但這也是他們歷久不衰的原因。雖然有些內容不合時宜（Disney+上有幾集布偶秀有警告標語），但角色很少迴避關於死亡、種族主義、健康、遊民和其他孩子想知道但可能不知道怎麼說的艱難話題。

這些生動活潑的布偶，是一面能讓觀眾更了解自己的鏡子。弗蘭基・科德羅（Frankie Cordero）是負責扮演《芝麻街》的魯迪（Ruby）的操偶師，他說自己最能夠體會岡佐鳥（Gonzo）的心情。岡佐鳥在《來自太空的布偶》電影中初登場，是個怪咖。科德羅作為波多黎各人、墨西哥人和西班牙人混血，小時候經常感到被同儕排擠，就像岡佐鳥一樣。（可喜可賀的是，岡佐鳥之後找到了克明蛙和其他布偶家人）。

與時俱進同時保持自我

科德羅說：「這個群體多元得令人難以置信，總是團結起來克服他們世界裡的大問題。」小時候，布偶秀的笑話引起了他的注意，但真正讓他成為粉絲的是布偶秀有血有肉的角色們，也讓他立定了一生的志向。

韓森的角色善於與時俱進，同時保持自我，也永遠保持出道時的年齡。餅乾怪物（Cookie Monster）永遠渴望他最喜歡的甜點，就像伯爵（Count）永遠對數字著迷，而克明蛙永遠在興奮、生氣或不知所措時揮舞瘦長的綠色手臂。

亨內斯說：「布偶永遠是布偶，他們總有機會用新的東西給我們驚喜，或者帶回那種快樂的感覺。」

在《大青蛙劇場》的結局中，克明蛙唱道：「生活就像一部電影——寫下你自己的結局，繼續相信，繼續假裝，我們已經做到了我們當初想做的事情。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航