2022/01/28,
政治

韓國瑜邀朱立倫、江啟臣和趙少康吃飯：不會投入年底選舉，也絕無「朱下韓上」一事

韓國瑜邀朱立倫、江啟臣和趙少康吃飯：不會投入年底選舉，也絕無「朱下韓上」一事
Photo Credit: 韓國瑜臉書

我們想讓你知道的是

談到國民黨目前的處境，韓國瑜表示，國民黨的現況是被5打1，這5個分別是美國、中國大陸、日本、綠軍，還有藍軍自己。

（中央社）國民黨備戰年底縣市長選舉，外界關注前高雄市長韓國瑜動向，他今（28）日表示，不會投入年底地方縣市長選舉，完全不在考量內，也絕無「朱下韓上」一事，希望黨主席朱立倫能好好領導國民黨。

韓國瑜昨天邀請朱立倫、前國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康吃晚餐，引發關注，外界也不斷猜測韓國瑜的下一步。

韓國瑜上午在接受廣播專訪時明確表示，這1、2年的目標就是辦理100場讀書會，傾聽基層聲音，參選地方首長完全不在考量內，也請各民調機關不要納入他。

韓國瑜強調，他沒有要選台北市或桃園市，國民黨的參選人都很優質，像是有意參選的國民黨立委蔣萬安學經歷俱佳，責任感強，很願意傾聽，他也期待下屆台北市長，要將台北市拉高為國際化城市。

對昨晚的餐會，為何非朱立倫出面邀請，韓國瑜說，他從美國回來後，朱立倫就曾單獨找過他吃飯，詢問對黨的看法，非常誠懇；出面邀吃飯則是因為最近接到太多藍軍士氣低迷、沮喪的反映，讓他認知到藍軍高層彼此間的團結非常重要，不能讓外界覺得藍軍都在各吹各的調。

同時，邀請大家吃飯，韓國瑜指出，也是要給朱立倫、江啟臣等人打氣加油，並讓支持者看見，藍軍的團結是存在的，闢除掉很多不必要的謠言。

韓國瑜表示，從昨晚的餐會，也傳達出絕無「朱下韓上」一事，就是希望朱立倫好好領導。

他說，大家在聚餐時天南地北都聊，談一談心，這也是另一種情感交流，奠定合作基礎，是非常好的事，吃完飯後趙少康馬上表示下次要做東，大家都欣然接受。韓國瑜認為，大家不能都不見面，隔著媒體說話，這會讓彼此的心越來越遙遠。

為何餐敘沒邀新北市長侯友宜、孫文學校總校長張亞中等人，韓國瑜說，他認為一開始他們四人先談，因為這段時間大家心裡愉不愉快，他也沒把握。

韓國瑜指出，若大家見面後情感與責任感被喚醒，當然就可逐步擴大，不要一開始就像大拜拜一樣，既無情感交流，也沒意見交換，只是純粹吃飯，這有何意義。

談到國民黨目前的處境，韓國瑜表示，國民黨的現況是被5打1，這5個分別是美國、中國大陸、日本、綠軍，還有藍軍自己；美、日、北京都不喜歡國民黨，現在綠營也在打國民黨；同時，國民黨也總是自己在打自己。

韓國瑜年後將辦全台讀書會

前高雄市長韓國瑜今晚在臉書以「韓先生的下一步」表示，自己將走遍全台，舉辦「韓先生的散步-點亮微光讀書會」，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。

韓國瑜日前舉行新書見面會，韓粉熱情捧場，顯示政治能量不減。儘管表達目前無參選計畫，但未來動向舉足輕重，牽動藍營未來發展。

韓國瑜出席新書見面會（1）
Photo Credit: 中央社
前高雄市長韓國瑜舉行「韓先生來敲門」新書見面會， 正式對外宣布成立「典亮慈善基金會」並擔任基金會董事長。

韓國瑜昨天晚間透過臉書，以「韓先生的下一步」為題表示，目前為止，他已經敲開21扇良善的大門，新的一年，也將持續這樣的探訪，希望能找到100位擁有正向力量的朋友，不論身處於台灣的哪個角落，都能藉由韓先生來敲門，挖掘出更多溫暖善良的故事。

韓國瑜也說，他也將走遍全台，舉辦「韓先生的散步-點亮微光讀書會」，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。

韓國瑜表示，這場讀書會不需要盛裝出席，不論是在市場裡、廟宇前，只要有意願，讓大家一起從一本書出發，一同分享發生在身邊、屬於這塊土地上的歷史文化。期待過年後，大家能在台灣的一角相見。

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新聞來源：

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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