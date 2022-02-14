《關係的刻意練習》：戒斷曖昧的「三不」與「三要」原則，上岸第一步請練習自我接納與理解

文：楊雅筑

不是他不放了你，是你還不想死心――如何離開曖昧的他？

小之和小儕已經曖昧了半年，但小之上個月發現，原來小儕早就有對象， 三個月後他們就要結婚了！小之又氣又惱，他其實也不是沒發現對方總是遮遮掩掩、總是迴避小之的某些敏感問題，但每次小之要放棄的時候，小儕又會出現， 讓小之很難放手， 又回去繼續當小儕的小幫手，聽他說工作上的煩惱、協助他跟其他部門溝通、幫忙他核對季報表……等。

小之曾想過要離開小儕，但每次在公司裡看到他，又忍不住觀察對方在公司裡的一舉一動，甚至偷偷傳訊給對方，總是讓感性控制了理性，讓情感左右了行動，讓這段關係永遠斷不掉……。

身處曖昧中的人特別辛苦，這就像是一個不能說的祕密，說破了擔心曖昧關係破裂；當太痛苦想跟朋友訴苦時，又因為根本沒跟對方談戀愛，好像沒什麼立場去抱怨，但其實暗戀、單戀、曖昧也是我們付出了心血、精力、時間和感情的一段情感，雖然它不是一段正式、穩定的關係，但已經付出的真心卻是貨真價實的，所以會在曖昧中感到受傷、委屈也是非常自然的感受。

對很多身處曖昧的人來說，那個模糊也是讓人難以說放就放、說走就走的灰色地帶，但如果你已經給自己一段嘗試與努力的時間，你也發覺再繼續這樣下去，你的情感上、時間上、精力上已經無法負荷了，那你當然也有權利為自己設停損點，有時候及早認賠殺出，是一種對自己的保護和照顧。

而認賠殺出的重點，有人說「長痛不如短痛」，我覺得是相當符合真實情況的，不論是分手、失戀或是要離開你的曖昧對象，都很適用這個原則。怎麼說呢？ 美國心理學家蓋．溫奇（Guy Winch）博士提到，當人們要脫離一段感情時的大腦機制，就跟一個藥物成癮者要戒毒是一樣的。

如果你在生活中每天習慣要喝一杯咖啡才上班，我想，光是一天不喝咖啡上班都怪怪的吧？如果你是一個喜歡吃重口味、吃辣的人，突然要你吃清淡的食物，食物對你來說應該也會突然變得難以下嚥吧？或者是一個吸菸多年的人，要他突然不能抽菸，一定也會感到渾身不對勁，更何況一個藥物成癮者呢？

所以，當我們投注相當的情感在一個人身上時，要離開對方，會感覺到痛苦、感覺到困難，其實是很正常的反應，因為那就像是要一個成癮者不能再吸食毒品一樣痛苦，而當大腦經歷這樣的痛苦時，為了減輕痛苦，會無意識地去提取與對方相處互動的美好記憶來麻痺自己，這也是為什麼要離開對方、或準備離開對方的過程中，會不斷想到對方的原因，也是讓失戀者很辛苦的原因，因為我們的大腦會不斷地去回溯過往，就像是取得安慰劑一樣試圖減輕戒毒的痛苦，但每次再喝一口咖啡、再抽一次菸，其實都讓我們離成功戒咖啡、戒菸更遠。

因此，溫奇博士建議，當你有意識地發現自己會不斷回想，甚至難以抑制住想聯繫對方、傳訊息給對方、瀏覽對方社群網站等行為時，不要忽略自己這些行為，這些行為就像是給戒菸者再吸一口菸、給戒酒的人再喝一杯酒，再多一口其實都無助於戒菸、戒酒，只是讓癮更深。所以，你對自己的行動有意識是非常重要的，記得，有覺察就是很重要的開始，當你有覺察，就有機會嘗試做出新的行動。

為了讓人盡快甩開情傷，溫奇博士提出了「三不」、「三要」原則。

戒斷曖昧的「三不」與「三要」

一、三不

不追蹤：避免追蹤、瀏覽對方的社群媒體。這會強化對方在你生活中的存在感，只會讓你更難接受你們關係已結束的事實。

不追究：避免再去思考關係結束的原因到底是什麼，這只會讓對方更加占據你的心思，無法讓你往前邁進。而在你未來的生活中，對方只是多餘的，接受任何符合現實情況且能保有你自尊心的解釋，例如：對方就是不願意承諾；他放任自己停留在負向情緒中，而不願面對或處理現況……等。

不保留：移除任何會提醒你關於這段關係、引發你痛苦感受的事物，例如照片、訊息及相關的物品。

二、三要

要自主：列出你在前段關係中，不得不做出的退讓、妥協清單（這會幫助你看到，不想再延續到下段關係中的妥協和退讓）。

要同伴：與你的朋友聯絡、建立起你的社會支持圈。心碎無所不在，每個人都有自己面對心碎的智慧，向你的好友們索取智慧、溫暖與養分吧！

要行動：也許原本有興趣、喜歡的活動，對現在的你來說，看起來不是那麼有趣或開心，但嘗試去做一些會讓你開心的事吧！即使只有一點點都好，這些行動對於走出情傷是非常重要的，這也是奠定你復原進程的關鍵。

讀完三不原則，我猜你可能會覺得很失望，因為這些根本做不到！你知道嗎？此時此刻的「做不到」其實「非常正常」！因為，我們要對抗的是「成癮」的過程，而此刻身處情傷中的我們，就像是一個「戒癮者」。

想像一下， 戒菸、戒酒、戒咖啡、戒甜食、戒宵夜、戒重鹹、戒麻辣……，這些事情有多難？更何況你投注那麼多心力、時間的一段感情？而你失去的遠遠不只一段感情而已，還有你的自我價值、你對感情／對人的安全與信任感等等，你現在的「做不到」都跟這些有關，讓你痛上加痛，因而不自覺再次自動提取止痛藥（你們的過往美好回憶），再次供應你心碎成癮的關鍵毒品，使你持續上癮。

所以，請不要苛責現在做不到的自己，你不需要馬上戒癮、一步到位。你可以開始練習「自我接納」，練習理解和接納自己的「此刻我還做不到」、「理解因為曾經很愛，而傷得很深」的自己。

當你願意開始這一步， 我們就在復原的路上了。這過程一定會很不容易，但你不需要自責或自我埋怨為什麼我做不到，因為我們本來就無法一步到位。就如同，身體受傷都需要時間修復，更何況心理的受傷呢？

所以，你不需要逼迫自己一定要立刻做到上述建議的「三不」原則，因為大腦是這樣的，你越是壓抑或強迫它，它越容易反彈和失控呢！就像是，我要求你一定不可以想白色大象， 你現在腦海中是不是就出現了白色大象呢？所以，你不需要逼迫自己一定要做到「三不」，你可以把「三不」原則放在心裡，等到你準備好了，可以試試看的時候，再一點一點地嘗試即可。

與戒斷症狀好好共處

所以，上岸的第一步，請練習用「自我接納和理解」與戒斷症狀共處。

「三不」破功了也不用自責，試著告訴自己：「這過程很正常，戒癮本來就需要時間。」當鼓起勇氣試了， 但又破功的時候， 也不需要責怪自己「為什麼就是走不出來」、「為什麼還要一直想他」、「就是一直想他，所以才會這麼痛苦」。在療傷的過程中，一定會來來回回地反覆擺盪，這是很正常的反應和過程，你可以給自己多一些緩衝、多一些理解和接納，這就是療傷必經之路。

太痛苦的時候，你還有「三要」原則可以用