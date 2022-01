美泰兒推出女權先驅「艾達・威爾斯」芭比娃娃，表彰其揭露非裔遭私刑的恐怖歷史

文:Yi-ching Kuai

芭比推出新娃娃,紀念女權先驅艾達・韋爾斯

在羅莎・帕克斯(Rosa Parks)在公車上拒絕讓座給白人的半個多世紀前,艾達・韋爾斯(Ida B. Wells,1862-191)就因拒絕進入「僅限有色人種」的隔離車廂而被趕下火車。韋爾斯是一名在奴隸制下出生的非裔美國記者,她揭露了私刑的恐怖,並共同創立了全國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Coloured People),在2020年被追授普立茲獎。

如今,韋爾斯成為美泰兒公司(Mattel)最新以芭比娃娃致敬的歷史人物。美泰兒公司表彰的其他女性包括太空員莎莉・萊德(Sally Ride),和成為第一位出現在25美分硬幣上的黑人女性作家瑪雅・安吉洛(Maya Angelou)。

為夢想鋪路的歷史榜樣

2018年國際婦女節,芭比推出了「激勵人心的女性」系列(Inspiring Women Series),主要是「(紀念)為未來世代的女孩夢想鋪路的歷史榜樣」,是美泰兒公司「夢想差距」活動的一部分,活動旨在提高大眾對年輕女孩「代表性」問題的認識。

研究表示「由於文化刻板印象、隱性偏見和媒體報導,女孩小至5歲開始就認為女性不如男性、發展出限制自我的觀念」,芭比於是開始製造歷史人物形象的娃娃

第一批發布的娃娃之一是為了紀念NASA數學家凱瑟琳・強森(Katherine Johnson),隨後是以民權先驅羅莎・帕克斯、文學泰斗瑪雅・安吉洛和爵士樂女王艾拉・費茲潔拉(Ella Fitzgerald)的形象製作的娃娃。

揭露私刑恐怖的非裔調查記者

今(2022)年出現另一個娃娃,是為了紀念記者、女權主義者和民權領袖艾達・韋爾斯。韋爾斯是1890年代後期發起反對私刑(lynchings,註)的調查記者,在2020年被追授普立茲獎。

韋爾斯於1862年出生,在密西西比州接受黑人學校的教育。1887年,她因拒絕進入隔離車廂、被強制趕下火車而向鐵路公司提起訴訟,田納西州最高法院裁定敗訴。因為學校不續聘她當教師,她轉而投向新聞業——《孟菲斯言論自由報》。

1892年,韋爾斯的三個朋友遭暴徒私刑處死,韋爾斯於是展開了一場反對私刑的社論運動,導致她沒多久便遭到報社解雇,但她沒有放棄持續為反私刑發聲,先是成為《紐約時報》的特約撰稿人,然後是反私刑協會的講師和組織者。

她在美國多個主要城市發表演講,兩次拜訪英國。1895年,她與芝加哥律師、編輯和公職人員巴內特( Ferdinand L. Barnett)結婚,婚後為丈夫經營的報紙《Chicago Conservator》和其他當地期刊撰稿,並積極組織當地非裔美國婦女參與各種運動,從反私刑到爭取婦女選舉權,到幫助來自南方的新移民。

從1913年到1916年,她擔任芝加哥市法院的監護官(Probation Officer),堅決要求為非裔美國人伸張正義,並堅持要通過自己的努力來贏得正義。

開賣一週即售罄

新出的限量版芭比娃娃繼普立茲獎後,選擇致敬這位勇敢的記者,和她對種族和性別平等的積極做為。韋爾斯芭比穿著一件漂亮的深藍色及地連身裙,緊身胸衣、衣領和腰部飾有蕾絲,手拿一份《孟菲斯言論自由報》。

芝加哥媒體《Block Club Chicago》報導,韋爾斯芭比開賣一週即在當地商店售罄。韋爾斯的曾孫女,作家米歇爾・杜斯特(Michelle Duster),對此深受感動。

「我們希望這個玩偶會受到歡迎,但從未預料到會引起這麼大的迴響,」杜斯特說,她與兄弟丹(Dan)和美泰兒的開發團隊一起為娃娃設計了概念。

美泰兒設計師琳達・江(Linda Jiang)在Instagram發文中寫道,她在2020年BLM抗議活動間隙開始為韋爾斯芭比畫草圖。受這位婦女參政運動者生平的啟發,江決定刻劃韋爾斯擔任《孟菲斯言論自由報》、開始反私刑運動的那段時期。

杜斯特曾參與過幾個紀念韋爾斯的計畫,表示她和兄弟全身心投入到芭比計畫中。他們仔細研究了娃娃的每一個細節,從韋爾斯的衣服到照片背景的新聞編輯室陳設。

根據《今日現實主義》(Realism Today)文章,娃娃的藍色連身裙的靈感來自藝術家帕特里夏・沃特伍德(Patricia Watwood)2006年的韋爾斯肖像畫,沃特伍德為了畫中長裙,特地租了一件古裝參考。杜斯特說,團隊花了一年多的時間來製作娃娃。

註:私刑是一種有罪推定的懲罰形式,通常由自行指派的委員會、暴民或自發組織的治安維持者在沒有法律程序的情況下所執行。私刑在美國內戰前便存在於美國各州,特別是美南各州與美西拓荒區。在內戰前的南方,廢奴主義的支持者常是暴民執行私刑的目標。戰後,私刑是恐怖主義的一種型式,用來威嚇自由的黑人投票和取得政治力量。

新聞來源

