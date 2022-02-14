《有一種豁達，叫「蘇東坡」》：老友生子我可沒功勞，蘇軾填詞謔而不虐令眾人捧腹大笑

文：蘇淑芬

別人生子，我可沒功勞

維熊佳夢。釋氏老君親抱送。壯氣橫秋。未滿三朝已食牛。

犀錢玉果。利市平分沾四座。多謝無功。此事如何著得儂。

——〈減字木蘭花〉祕閣《古笑林》云：「晉元帝生子，宴百官，賜束帛。殷羨謝曰：臣等無功受賞。帝曰：此事豈容卿有功乎？」同舍每以為笑。余過吳興，而李公擇適生子，三日會客，求歌辭，乃為作此戲之，舉坐皆絕倒。

解讀

夢見熊羆就是生男兒的吉兆，這小寶貝真是釋氏老君親自抱送來的麒麟兒，還沒滿三個月，就長得很壯實。

洗兒的禮物很豐足，席上散發喜錢、喜果，四座都受益。客人說：「多謝主人，使我們無功受賞。」主人回答：「這事怎能讓你們有功呢。」

李常（1027-1090）字公擇，北宋建昌人，長得矮胖，蘇軾稱他為「短李」。年輕時在廬山五老峰下白石庵讀書，中進士後，捐獻藏書九千卷，成立第一家私人圖書館。李常離開後，山中的人懷念他，把他住過的僧房命名為「李氏山房」，三十五年後，蘇軾特意路過此地，寫〈李氏山房藏書記〉，記述古人得書不易，今人有書卻不讀，以勉勵學人勤於閱讀。

李常不僅是文學家、藏書家，更是精通財會的經濟學家。曾奏請開闢泉州等處的市舶司，而泉州市舶司的建設，正是宋朝及以後海上絲綢之路的起點。李常也曾和蘇轍合作撰寫中國第一部財政會計學專著《元祐會計錄》。雖然以前曾有丁謂主編的《景德會計錄》，但是詳細的論述會計學、使財政會計奠定四柱演算法、全面預算的還是李常的《元祐會計錄》。

李常是黃庭堅的舅舅，因黃庭堅少年喪父，便跟著舅舅讀書。李常悉心教導，對黃庭堅的為人和文學創作影響很大。黃庭堅曾撰文：「長我教我，實惟舅氏。四海之內，朋友比肩；舅甥相知，卒無間然。」李常不僅教黃庭堅讀書，更帶他遊歷各地，介紹他給日後的岳父孫覺，並推薦他給大文豪蘇軾。

蘇軾詞中，以「戲」為題者有五個詞調六首詞，六首詞都是中短調。這首〈減字木蘭花〉是唐教坊曲，教坊是隸屬國家的音樂機構。〈減字木蘭花〉又叫〈減蘭〉，在〈木蘭花〉的原調上，改變唱法，少唱幾個字，從仄韻轉為押平韻，叫〈偷聲木蘭花〉，又從〈偷聲木蘭花〉，減掉歌唱的字叫〈減字木蘭花〉。蘇軾一共用這調子塡二十八首詞，內容大多輕鬆有趣。

熙寧七年，李常調湖州太守，正値蘇軾離杭赴密州之時，路過吳興，正好趕上李常生子三日的宴席。宋代風俗，嬰兒生後三日或滿月時，富貴人家一般大宴賓客，給嬰兒洗身，叫做「洗兒會」。孟元老《東京夢華錄》：

至滿月則生色及繃繡錢，貴富家金銀犀玉為之，並果子，大展洗兒會，親朋盛集。煎香湯於盆中，下果子綵錢蔥蒜等，用數丈彩繞之，名曰圍盆。以釵子攪水，謂之「攪盆」。觀者各散錢於水中，謂之添盆。

洗兒會很熱鬧，要拿金銀釵子攪水，叫攪盆，親友們要在湯盆中放置給嬰兒的錢財，期望孩子以後大富大貴，成龍成鳳。好不容易遇到大文豪蘇軾，李常當然抓住機會，向蘇軾求歌詞，因此作〈減字木蘭花〉的戲謔詞。起首兩句化用杜甫〈徐卿二子歌〉：「徐卿二子生絕奇，感應吉夢相追隨。孔子釋氏親抱送，並是天上麒麟兒。」稱李常生的兒子是見熊之夢的應驗，因為出身高貴，所以是釋氏和老君親抱送來的，三、四兩句以誇誕大言，說小兒頭壯壯身體好。仍然是翻用杜甫「小兒五歲氣食牛，滿堂賓客皆回頭」，經蘇軾熔鑄，語言更覺矯健挺拔。

下片第一、二兩句讚頌洗兒禮物的豐足，「犀錢玉果，利市平分沾四座」，洗兒時，富有人家賓宴會客外，席上散發喜錢、喜果，叫作「利市」。洗兒時，親朋賜贈給嬰兒的錢叫「洗兒錢」。以前安祿山出入皇宮，拜貴妃為母，也有「賜洗兒錢」。第三、四兩句是蘇軾自注所引，晉元帝生子，宴請百官，臣子說：「無功不受祿。」帝說：「此事豈容卿有功乎！」同舍引以為笑談。蘇軾把這個笑話檃括成為「多謝主人，我們實在無功受賞」，主人說：「這種事，那能讓你們有功呢？」語言幽默風趣，謔而不虐，此語一出「舉坐皆絕倒」，大家捧腹大笑。

蘇軾與李常是莫逆之交，老朋友之間開開玩笑是親暱的舉止。蘇軾〈記遊松江〉載：

吾昔自杭移高密，與楊元素同舟，而陳令舉、張子野皆從余過李公擇於湖，遂與劉孝叔俱至松江。夜半月出，置酒垂虹亭上。

除了洗兒會外，楊繪、陳舜俞（字令舉）、張先（字子野）都隨蘇軾到西湖拜訪李常，他們還夜遊松江（上海），吳興風光明媚，橋上有垂虹亭可飽覽一切美景，李常特別設置豐富酒宴款待，張先已八十五歲了，塡詞聞名天下，當時作了一首詞，叫〈定風波令〉，這次相聚稱為「六客之會」。

元豐元年（1078），蘇軾四十三歲，李常赴淮南西路提刑（管司法、監察），到徐州來探望蘇軾，蘇軾約他喝酒，稱讚他接手治理齊州時強盜很多，半年內誅群盜七百人，平定治安。並提到李常「先生生長匡廬山，山中讀書三十年」。蘇軾也送筍與芍藥花給李常，說「送與謫仙家」，把李常比喻為謫仙，像李白般的詩才。等到李常離開徐州時，蘇軾寫〈送李公擇〉：「宜我與夫子，相好手足侔。」說兩人如兄弟般的情誼。

後來蘇軾因烏臺詩案貶居黃州，往日的好友日漸疏遠，但在安徽做官的李常卻不遠千里前往探視。蘇軾在〈東坡八首并敘〉：「我有同舍郎，官居在灊岳。（自注李公擇也）遺我三寸甘，照座光卓犖。」