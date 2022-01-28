「幾多Like數先算應得」？從「最佳電影」《智齒》說起（上）

鄭保瑞執導的《智齒》得到第28屆香港電影評論學會大獎「最佳電影」殊榮，也曾入圍第71屆柏林影展特別展映單元，但看過此片的香港觀眾不多，本地票房不夠130萬。《智齒》有甚麼特色讓它受到一些評論人及影迷的喜愛？另一方面，也有人對給予《智齒》「最佳電影」有所保留，這齣電影又有甚麼限制？相關的議論如何折射出當今香港電影與本地電影奬項的窘局？

圖片來源：電影《智齒》海報

《智齒》本來是彩色拍攝的，導演後來決定將影片轉變為黑白，令其美學風格更吸引電影奬項評審而非主流觀眾，大概是此片叫好不叫座的原因之一。以黑白影像表達暴力犯罪的題材，亦突顯了鄭保瑞對作品的高度掌控，按其創作脈絡看來，是他作為一個電影作者到達了成熟階段的標記。

這部電影其實並不曲高和寡，仍然是典型的香港警匪犯罪類型，其情節鋪排、人物塑造和感官刺激對主流觀眾來說仍有吸引力。從彩色轉為黑白是一個藝術性的選擇，有所取捨。電影在觀塘和土瓜灣等舊社區取景，但沒說明確實地點，投射出一個在虛實之間、被垃圾包圍的罪惡都市。

因為並不著意寫實，有些評論者指出電影太過「乾淨」，那些活在垃圾推的角色身上缺乏應有的污垢，蛇蟲鼠蟻和污泥糞土等也不多。除了那個連環殺人犯的窩，很多地方都佈滿黑色垃圾膠袋，加上很多場景設在室內或晚上，其實畫面往往是黑壓壓的一片，氣氛凝重，但沒有很污穢的效果。

我認為導演運用黑白影像造成一種疏離的效果，即使畫面佈滿垃圾，也避免嗅覺的聯想，減低了噁心的感覺，但仍然讓觀眾在認知層面了解到戲裡的人物和環境都是「垃圾」。另一個例子是後巷和垃圾堆中的水氹，在現實中令人感到骯髒，在《智齒》的黑白影像中卻成了光亮平滑的鏡面，加上結尾的滂沱大雨，彷彿成了洗滌的象徵。

《智齒》的類型特色和實地取景保留了港產片的地方特色，其黑暗的世界觀有一種時代性，也有超越一時一地的寓言性，讓其他地方的觀眾代入和想像。《智齒》的世界裡，在那些有名有姓會走會動的角色當中，都是罪孽隨身。不論主角還是配角，不論警察、小混混還是凶手，不論本地人還是外國人——沒有一個義人，分別只於有沒有罪咎感。

圖片來源：電影《智齒》劇照

（以下內容含有劇透）

因為《智齒》以罪孽起題，一些觀眾認為電影最後走向救贖。但我認為《智齒》在這方面的處理有點含糊，正是其中一個限制。男主角斬哥（林家棟飾）是個壞警察，在辦案過程隨意對市民行私刑逼供，對有仇怨的女主角王桃（劉雅瑟飾）除了親手施予暴力，幾乎痛下殺手，更利用黑幫對其逼害。王桃因為曾經意外地害斬哥家破人亡，心懷歉疚，但最後被連環殺手擄走施暴，最後精神崩潰。故事轉折是斬哥意識到自己的錯誤，落力搜救王桃，最後意外被她槍殺。斬哥彷彿償還了他的罪債，王桃卻精神崩潰。

其中一點引起爭議的，是對斬哥遺言的解讀。斬哥的拍檔任凱（李淳飾）所傳達的是向王桃說「對不起」（在片首和結局重復呈現），但在王桃的主觀閃回鏡頭裡，則似乎是斬哥氣若游絲地說「我原諒你」。有些對此不滿的觀眾，感到斬哥的所作所為使他成為加害者，有甚麼資格原諒受害者？究竟是誰要原諒誰？劇本有點模棱兩可，所強調的看來的是斬哥道歉，但內疚的王桃念念不忘的，卻是對方的原諒。

下篇：怎樣才能客觀選出「最佳」？從「最佳電影」《智齒》說起（下）

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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