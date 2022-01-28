《典藏雜誌》評論文化部新人事案「客家精神」，李永得批「族群歧視」要求公開道歉

文化部日前發布新人事，由於原任國立歷史博物館館長廖新田將於2月1日歸建，將由現任國立台灣美術館館長梁永斐代理史博館館長一職。針對此事，「典藏」媒體昨（27）日發表一篇名為〈九品芝麻官、行之未然的文化部組織機構改造－以梁永斐兼任國美館、史博館館長為例〉的文章，內容即是針對梁永斐接任史博館一事討論，然而文章作者提到「永字輩客家精神省著用」、「較重的客家用人概念稱之『客家文化部』」，此行文遭文化部反彈，文化部甚至於同日發布新聞要求典藏公開道歉，引起正反兩派熱議。

Photo Credit: 文化部提供 梁永斐

文化部於此前表示，國立歷史博物館及國立台灣美術館都是台灣近現代美術發展最重要的機構，期許在梁永斐規劃下，兩館能有更好的分工及整合，讓台灣美術史的建構能夠相輔相成，深化台灣美術多元交融的發展脈絡。

不過此舉也引起藝文界討論，典藏該文作者吳牧青開宗明義提及，到底是「文化部沒人才」？還是「持續不信任學界」？眾人一頭霧水，究竟是為何事而將就？後續則寫到「客家精神」而引來文化部反彈。

文化部長李永得指出，只因為他本人及梁永斐館長是客家人，就使用歧視客家族群的字眼，來影射文化部用人以族群考量，而非專業考量。李永得指出，這不但與事實不符，而且這些用詞已構成對客家族群的公然侮辱。

李永得表示，文化部所有的政策及人事，均可受公評，也會虛心接受各界批評與指教。但是對使用族群歧視與偏見的文字，絕對無法接受與容忍。除予以強烈譴責外，並要求該雜誌與作者，應公開道歉。

Photo Credit: 中央社 李永得

而在之後，典藏雜誌社社長簡秀枝也於昨日晚間6點26分，於典藏臉書粉絲專頁公開回應，內容如下：

典藏作者針對國立歷史博物館人事調整進行之評論報導，使用特定文字，造成當事人李永得部長與梁永斐館長的困擾，甚或對客家族群產生誤解，典藏雜誌社摯表歉意，並在文化部公告前，已立即敦促編輯同仁，修飾相關文字，回歸批評原意。 作者於原文中提到「客家精神」、「客家文化部」等形容，編輯部為避免讀者持續失焦理解對於目前文化部人事聘用與組織架構等針砭，經與作者討論後，均已於發稿同日下午兩點，主動調整為更中性的敘述用語。 本人再次代表典藏雜誌社，表達至高歉意，今後也會以更精確嚴謹態度，面對公共議題，做更恰得其分的評論；然而，台灣面對第二次的美術館大潮已經到來，既有博物館、美術館，不約而同進入整建、擴建或新建，在喜迎美術館新時代到來的此時此刻，有著殷切期盼，在愛之深責之切的心情下，望請包涵見諒。 以國立歷史博物館長異動為例，身為媒體監督角色，我們十分關心在歷史博物館硬體整建延宕、館長副館長職位同時出缺，所牽涉到的是藝術文化界高層人事安排、整建工程收尾，以及未來博物館定位，在在需要專業有能者，挺身規劃佈局，請文化部聚焦藝文界實質關心之所在，回歸專業，正向互動。 典藏衷心期待文化部正視與回應外界高度關注的政策討論主軸，並提醒尊重媒體與寫作者的言論自由，內容皆可受外界公評。

典藏也於文章開頭，加上編按，表示針對「客家精神」、「客家文化部」等形容，編輯部為避免讀者失焦理解對於目前文化部人事聘用與組織架構等之針砭，經與作者討論後均已於發稿同日下午兩點，主動調整為更中性的敘述用語，亦期待文化部正視與回應外界高度關注的政策討論主軸。後續文化部則無相關回應。

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