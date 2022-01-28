郭國文呼籲今天就開放福島食品，藍營炸鍋不審預算占領主席台：敢宣布就發動倒閣

民進黨立委郭國文今（28）日早上忽然透過新聞稿呼籲，今天是農曆新年前的最後一個工作日，應該為國民送上最後一個新年禮物，也就是福島等5縣市食品的解禁。立法院臨時會院會是年前最後一天開會，原本安排處理111年度中央政府總預算案；不過國民黨立委突然衝上台占領主席台，表示據聞總預算案通過後，政府將立刻宣布開放日本「核食」，揚言若是如此要提倒閣讓院會停開。

對此議場突發情況，主持院會的立法院長游錫堃請黨團繼續溝通，讓中央政府總預算案審議順利進行，並利用這段溝通期間請立委提早用餐，但過了中午仍未能溝通完成，目前議事仍然停擺中。

郭國文：用總預算威脅已超出理性範圍，一次開放避免再衝突

郭國文在新聞稿中表示，讓符合國際標準的日本食品進口，這是國際趨勢，代表台灣宣示，「我們願意配合國際規則」，大眾當然樂見台灣向前走，所以對台灣社會而言，是一份禮物。

郭國文強調，明明符合標準，卻一直被貼上「核食」標籤，這都不是理性的討論。若從食品安全的角度來看，目前台灣對於食品中輻射容許標準，已經訂得比CODEX標準還更嚴苛，將開放的地區新增福島等五縣市，並不會影響到這樣嚴格標準的容許值，也不影響食安，郭質疑，「到底拖延不開放的理由是什麼？」

郭國文直言，過去10年來，沒有任何從日本進口的食品超過標準，總共也僅有236件測出微量輻射，但都沒有超過台灣的容許值，在總統蔡英文執政後，這些測出微量輻射的食品流通於市面，要不是銷毀就是退運，也凸顯政府對於食安的重視。

針對福島等五縣市食品開放進口的議題，台日政府尚在協商當中，但郭國文強調，只要輻射的標準比照目前台灣的規範；而在管控措施上，能參考歐盟的作法，也就是要求特定地區的食品須附上檢附輻射檢驗證明，只要不超過標準皆能進口，才是應該有的做法，而非一味禁止。

面對藍營的強力反對聲浪，甚至日前曾說要再提起公投，郭國文表示，每次討論到日本食品解禁都會掀起一波政黨衝突，但藍營種種行為都顯示他們無意認真面對此議題。從國民黨中央首先發聲明表示，同意讓有食安保證的日本食品進口，到後來黨主席朱立倫改口強硬反對任何可能傷害國人健康的事，能看出作為最大在野黨，國民黨有「不得不反對」的壓力。

郭國文批評，藍營試圖以總預算來威脅政府不要開放福島等五縣市食品進口，這是拿國家的運作來當籌碼，牽扯與食安毫無相關的議題，討論已超出理性範圍；因此過年前處理福島等五縣市食品解禁的問題，且一次開放到位，能避免一再陷入政黨衝突的輪迴。除此之外，他也相信大家都會想要回家過個好年，因此這段時間「為反對而反對派」的聲音會降低，讓國民黨內理性派能有喘息空間，對這樣的決定相信朱立倫也會「竊喜」。

此外這次過年受到疫情影響，許多發紅包的活動都取消，但郭國文認為，政府仍可以送上解禁日本食品這份大禮，讓民眾知道，政府不只顧及食安，也賣力讓台灣正向前進；如此一來，大家都能夠安心回家過好年。

國民黨不審預算怒佔主席台：敢宣布就倒閣

國民黨在過去這週協商期間，就一直對於開放福島食品十分緊張，怕的就是民進黨在總預算一通過就宣布開放，不過民進黨為了「釋出善意」一直按兵不動，甚至把原本列在昨天行政院院會報告事項的福島食品進口一案抽掉，原本雙方也預期能夠在今天順利完成處理總預算，準備過年。

不過民進黨立委郭國文今天早上發的新聞稿，讓國民黨立刻生氣翻臉，更質疑今天總統府剛好召開國安會議，是否就是要「裡應外合」，趁機開放福島食品進口，在年前讓在野黨反應不及；黨團總召費鴻泰表示，如果民進黨要這樣玩「兩手策略」，他們將立刻提出倒閣，讓立法院臨時會院會立刻停止。

國民黨立委也在院會中全數跑上主席台，佔據主席游錫堃的座位，民進黨立委原本要反制，但柯建銘又將費鴻泰拉到議場後討論。在游錫堃請民進黨團和國民黨團繼續溝通後，國民黨立委已陸續走下主席台，院會目前處於休息狀態。能否在今天順利處理完總預算仍是未知數。

游錫堃下午則在臉書上表示，早上氣氛本來相當良好，預計13:00以前就能完成三讀。未料有一則與日本「福島食品」有關的新聞報導，引發在野黨黨團疑慮而佔領主席台，後經相關黨團會商決定先休息用餐；12:30他到議場欲上台繼續主持會議，然而主席台仍有人佔領，經過幾度協商，朝野沒有共識，只好請各黨團繼續自行恊調。

游錫堃表示，目前還有73案必須表決，可能需要3個小時左右，希望大家能各退一步，為了中央政府政務順利推動，「總預算案」愈早通過愈好。期待朝野黨團儘快找回早上剛開始的良好氣氛，和諧地完成本次「臨時會」的任務。

《聯合報》報導，民進黨黨團內對於郭國文的動作有不同聲音，立委邱議瑩就怒批，郭國文此舉是「豬隊友」，一個人就害慘全立法院。不過何志偉則表示，這本來遲早都要面對的問題。郭國文則表示，他對此案的態度就是應該速戰速決，也許用詞拿捏不精準造成風波，他很遺憾。

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核稿編輯：翁世航