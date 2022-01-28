今日新增本土27例，疫情維持2大2小傳播鏈，春節期間宗教活動須遵守8項防疫規定

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增27例本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中指出，目前疫情維持在2大2小的傳播鏈。而針對即將到來的春節，內政部也提醒，要求民眾、宗教場所遵守8項防疫規定。

新增27例本土，疫情維持在2大2小的傳播鏈

指揮中心今日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為27例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及菲律賓各8例、中國5例、印尼3例、日本、瑞典及越南各2例、孟加拉國、荷蘭、土耳其、英國、奧地利及丹麥各1例移入；另8例調查中。入境日介於今（2022）年1月13日至1月27日。

指揮中心針對27例本土個案說明。陳時中指出，27例中，居家隔離轉陽性的有9例，也表示居隔期間轉陽的案例越來越多，不過希望這些多的個案，是在控制範圍內，然後不明感染源的案例能夠減少。

陳時中表示，高雄港區新增4例，不過都在原先匡列的範圍之內，目前高雄港相關案例有77例，今日新增4例。另外礁溪飯店案也新增4位，案18703由高雄帶家人到宜蘭旅遊，先驗出陽性，後來2位小孩篩檢後也是陽性。

另一方面亞東醫院也新增確診案例。27日原先有1位患者和陪病家屬確診，而今日相鄰病室陪病家屬，也有1位確診。陳時中表示，懷疑醫院裡面有其他傳染鏈。

除此之外桃園新增11例確診。不過陳時中表示，西堤與聯邦銀行的案子已經比較少有擴張的案例。但今日的確診案例中，有5個個案，例如案18183、18555等案，都還不確定感染源。

最後2個個案則是亞旭員工，在居隔中驗出。

陳時中補充，目前整體來看，疫情維持在2大2小的傳播鏈。而2小的傳播鏈目前都有一些個案，包含礁溪飯店等案。另外高雄港區現在看有4個案，都在居隔中檢疫出，相較之下較為樂觀。但因為旗津距離社區近，還需要再繼續觀察。

29日起由本島到金門馬祖等離島，要PCR篩檢

指揮中心宣布自今（2022）年1月29日起搭機／船赴澎湖、金門、馬祖旅客，出發當日有症狀者應暫緩行程並至醫院接受PCR檢測；出發前14天內有疑似症狀者則需於機場/港口進行快篩檢測陰性才允許登機/船，籲請旅客提早至機場或港口報到。

指揮中心說明，國內5機場（松山、臺中、嘉義、臺南及高雄）以及3港口（基隆、高雄及臺南將軍港）設置篩檢站，自明（29）日起由上述機場或港口赴澎湖、金門、馬祖之旅客，抵達機場或港口時除須配合實聯制及量測體溫外，並須如實填寫旅客健康聲明書交由工作人員檢視，如有症狀則須依下列方式篩檢：

一、現場有COVID-19症狀者：暫緩行程，並應配合至醫院進行PCR檢測；經採檢後返家等待結果，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

二、出發前14日內有COVID-19症狀者：現場依工作人員指示監督下，旅客自行使用家用快篩試劑篩檢，快篩陰性者始得出發；快篩陽性者應配合至醫院進行PCR檢測。若持有當日或搭機/船前24小時之快篩陰性或PCR陰性報告，得免現場再篩檢。

三、現場及過去14天內皆無 COVID-19相關症狀者，現場得「自願」進行快篩試劑檢測，惟須待檢測完成且結果為陰性者，始得搭機/船。

四、若經篩檢結果為陽性而無法搭機/船旅客，交通部將協調航空公司/船舶業者辦理旅客退票免收手續費。

重申春節期間宗教活動注意事項、桃機前進指揮所解編

內政部重申春節走春宗教場所、宗教集會活動防疫措施。內政部解釋8項防疫規定，希望民眾、宗教場所，可以在春節期間落實社交距離，並全程配戴口罩。同時，在祭拜的時候進行人流管理，並安排適當動線。

另一方面，宗教場所禁止飲食，也禁止於現場分裝餐點。住宿的部分，香客大樓等除同住家人外，以1人1室為限。同時也禁止提供籤筒、筊杯與共盤等器具，並強烈建議民眾自備祭祀用具。

另外由於桃園機場案目前疫情穩定下來，因此指揮中心宣布解散桃機的前進指揮所。

指揮中心指出，桃機前進指揮所中的第一項「疫情控制」，是在1月4日開始，到28日，期間總共確診21人，匡列398人，同時檢驗6萬5109人。而第二項「航班落地檢驗」則是從11日開始，總共檢驗195架次的航班。

公布境外移入基因定序結果，新增42例Omicron

指揮中心公布境外移入基因定序結果，這週新增42例Omicron變異株，來源以歐美等地為主。另外也新增4例Delta變異株。

指揮中心說明，此外也新增75例本土Omicron病例。

目前總共累積578例Omicron病例，其中172例是本土，406例是境外移入。

除此之外，指揮中心也針對這週的基因定序結果，與上週進行比較。與上週相較之下，30到40歲染疫的個案增加，與新增移工群聚有關。另外，目前還沒有出現本土中重症的個案。

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