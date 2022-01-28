2022/01/28,
國際

吉爾吉斯、塔吉克邊境再爆武裝衝突，兩國談判後達成全面停火協議

吉爾吉斯、塔吉克邊境再爆武裝衝突，兩國談判後達成全面停火協議
圖為「集體安全公約組織」（CSTO）維和部隊的吉爾吉斯軍人。｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

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吉爾吉斯和塔吉克兩國邊防單位交火，塔吉克方面使用迫擊砲和榴彈發射器。經兩國邊務機關協商後，道路隨後重新開放，「但因塔吉克方面朝（吉爾吉斯）邊防單位使用武器和開火，局勢惡化」。

（中央社）中亞國家吉爾吉斯與鄰邦塔吉克爆發暴力事件，吉爾吉斯今天指控塔吉克朝他們的軍隊開火。這兩國去年就在存有爭議的邊界上發生衝突，當時共有數十人死亡。

吉爾吉斯當局發布聲明表示，兩國邊防單位交火，塔吉克方面使用迫擊砲和榴彈發射器。

這份聲明並形容，目前邊界局勢「緊張」。在今天稍早另一起事件中，塔吉克國民封鎖連通吉國兩座城市、但須經過塔吉克國土的道路。

聲明指出，經兩國邊務機關協商後，道路隨後重新開放，「但因塔吉克方面朝（吉爾吉斯）邊防單位使用武器和開火，局勢惡化」。

塔吉克是個封閉的威權國家，目前未立即就現況置評，一般也極少就邊界衝突發布聲明。不過塔吉克新聞網站「亞洲+」（Asia-plus）證實發生衝突，並引述一名塔吉克村民指出，是吉國軍人先開火。

《俄羅斯衛星通訊社》指出，吉爾吉斯邊防局認為，塔吉克對吉爾吉斯的挑釁正在增加，並強調這起事件是塔吉克軍人先開火。邊防局聲明指出，這起事件就是挑釁，且責任在於塔吉克邊防局領導人，「塔方蓄意挑起不良事件，和導致雙方人員傷亡的武裝衝突。」

除此之外，吉國指控塔國邊防軍近期動用無人機在其領土上方進行偵查，並強調已經上報邊防局。

吉塔邊境本次衝突的原因是塔吉克軍方封堵吉國的公路，不過，吉塔邊境當地居民和邊防軍本來就時常因為類似原因發生衝突，兩國國境線的部分區段還沒有辦法分界。

塔吉克與吉爾吉斯的國界長約970公里，其中近半未經兩國確定。

由俄羅斯主導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）今天表示，秘書長扎西（Stanislav Zas）已與塔吉克和吉爾吉斯軍事官員會談，盼組織內的兩成員國能停止衝突。

吉爾吉斯邊防局的新聞中心發言人向《俄羅斯衛星通訊社》表示，兩國本次經談判達成全面停火的協議，吉爾吉斯巴特肯州州長和塔吉克索格特州州長、兩國邊防部門和執法機構代表參加了談判。

談判結果指出，雙方往邊境增派的兵力會各自撤回常駐地，兩國的執法機關工作人員會在邊境地區展開聯合巡邏，以防發生衝突。

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責任編輯：李芯
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