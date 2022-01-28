2022/01/28,
社會

中山女高印尼三姊妹面臨遣返，徐國勇允諾協助留在台灣就學

中山女高印尼三姊妹面臨遣返，徐國勇允諾協助留在台灣就學
Photo Credit: 中央社

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中山女高生一名印尼學生因父親觸法，自己也將面臨遭遣返印尼命運，她寫親筆信請求內政部長徐國勇讓她和兩個妹妹繼續留在台灣求學。

綜合媒體報導，日前台北市中山女高一年級的印尼籍陳姓學生小喬（化名）因父親觸法被驅逐出境，而寫信向內政部長徐國勇陳情「不要把我們趕出台灣」。徐國勇28日下午在臉書表示，內政部會在法令許可範圍內暫時不限令陳同學三姊妹離境，以在台安心過年。

徐國勇表示，內政部將在法律範圍內盡力協助陳同學三姊妹，並尋求解決的機制，同時基於人道及家庭團聚立場、考量3人皆未成年及還在就學，且國外疫情嚴重，因此暫時不會強制她們出境。

根據《自由時報》報導，就讀中山女高一年級的小喬的雙親是印尼華人，父親是因在台工作的而取得永久居留權，而小喬與兩個妹妹、母親則是依親來台。報導指出，由於小喬父親因協助同鄉匯錢回印尼，觸犯銀行法遭判刑1年以上，儘管得以緩起訴，但父親的永久居留證因此遭撤銷，而移民署也在上週通知父親必須在2月9日前離開台灣，小喬和兩個妹妹必須在3月8日前離台。

徐國勇指出，3姊妹的父親因故依法必須出國；但入出國及移民法仍有給予陳述意見，以及邀請專家學者召開審查會的權益保障機制，而內政部及移民署會尊重專家學者意見，盡力給予協助。徐國勇也呼籲，遵守法治是所有國民及居民的義務，切勿違法而殃及親友。

小喬告訴《自由時報》「我已經有取得永久居留的資格，但因疫情無法及時回印尼申請出生證明！」，雅加達出生的小喬5歲就來台灣，印尼語早忘得差不多，她擔心被遣返印尼後無法融入，因為早已認同自己是台灣人，而在台灣認識的新朋友都不相信她持有印尼護照。

聯合新聞網》報導，台北市教育局表示，小喬可以先申請休學以保留學籍，最長兩年；而中山女中校方秘書表示，會持續了解並追蹤小喬的情況，也會協助她保留學籍。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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