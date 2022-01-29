華語賀歲片、好萊塢強片爭奪2022福虎年春節檔，九天連假最推薦看哪部電影？

2022年春節連假足足有九天之多，加上近日本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，返鄉潮亦添變數，相信多數民眾即使握有難得的連續假期，還是只能保守運用，而與家人朋友追劇、看片，似乎仍會是一大消遣選擇。

去年此刻的華語電影熱門檔期，在歐美強敵缺席之下更為活絡，由姜瑞智執導的《角頭－浪流連》將浪漫元素帶進黑幫世界，最終全台收穫逾兩億票房，達成系列目前最高票房紀錄；由新加坡導演王國燊執導、讓主演李國煌叩關金馬影帝的《男兒王》，魅力四射、熱鬧萬分，完美融入賀歲節慶氛圍，廣受影迷愛戴；至於被華納安排在春節時段的《我沒有談的那場戀愛》，則成了此一檔期的「非典型」存在；林孝謙、呂安弦這對「比悲傷」破億編導組合，再度聯手推出《跟你老婆去旅行》，卻在票房上失利，討論熱度也偏向冷淡。

今年的華語選手雖然數量不算多，惟類型與題材更為「多元」，有望打進範圍更廣的族群。像是由威視電影、伯樂影業發行的武俠電影《素還真》，院線排片優勢自然不在話下，宣傳操作上則有「要讓非霹靂迷也想看」的野心；從不缺席的浪漫喜劇則由《我吃了那男孩一整年的早餐》代表；新銳導演池家慶執導的《嗨！神獸》主打「暖心奇幻」，應是親子、兒童族群的首選。本文將會進一步介紹以上三部華語作品，提供讀者更多選片判準。

而在好萊塢大片紛紛回歸之下，自然也要推薦「名導衝奧希望」和「熱門動畫IP」，對於想在華語賀歲片之外換個口味的影迷而言，不失為另一種選擇。

《夜路》（Nightmare Alley），1月28日上映

本片是「墨西哥三傑」之一的吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro），在《水底情深》後睽違四年創作的劇情長片。在醞釀電影的期間，他亦擔任《在黑暗中說的鬼故事》、《女巫們》的編劇（原創故事）與監製；其親自編導的《環太平洋》獲得票房上的成功之後，也選擇於續作《環太平洋2：起義時刻》退居監製職位。

至於在小螢幕的串流世界，也可看到這位國際名導的身影，例如二度和夢工廠合作、在Netflix推出了動畫影集《巨怪獵人：泰坦的覺醒》、《天外三俠：幽靈船說》。

不論是電影或劇集，以上作品無不飽含吉勒摩戴托羅熱衷的魔幻、怪物、獵奇元素，就連下一項計畫《吉勒摩戴托羅之皮諾丘》也非例外，該片將是充滿冒險精神的定格動畫音樂電影，同樣會於Netflix問世。

回到片長長達150分鐘的《夜路》，改編自威廉林賽格雷沙姆（William Lindsay Gresham）1946年出版的同名小說，該作於隔年1947年就被首度改編為電影，當時的中譯片名為《玉面情魔》，由泰隆鮑華（Tyrone Power）主演。

時隔七十多載，吉勒摩戴托羅攜手《禁忌密室》編劇金摩根（Kim Morgan）共同開發故事、撰寫劇本，兩人近日更從事業夥伴進一步結為連理，故《夜路》可謂這對編劇夫婦的定情之作。

劇情描述落魄男子史坦到馬戲團找工作，從偽裝懂得「讀心術」的夫妻身上學到賺錢伎倆，於是帶著心愛的女孩離開馬戲團，搖身一變成為通靈大師，在上流社會狠撈錢財。而後史坦遇上一位心理醫師，藉由醫師提供政商名流個資的「神助攻」，準備大開殺戒海撈一波，不料，卻遇上他難以控制的變化。

從繽紛喧嘩、卻也詭譎髒亂的馬戲團出發，吉勒摩戴托羅帶領觀眾潛身紙醉金迷的浮華世界；與此同時，全片無不流洩著黑暗危險的氛圍，這位擅長佈局靈異、奇想次元的導演，再一次成功將他天馬行空的故事宇宙具體呈現。

《夜路》雖有著比1947年電影版本更暴力、驚悚的場面，卻毫不留於剝削和賣弄，更大改原版結局，將「救贖」顛覆為「命定」，提出更為符合人物核心設定的結論。

從創作脈絡來看，《夜路》仍然保有吉勒摩戴托羅的招牌元素，不過，此次他將「怪物」投射為「怪胎」（Geek），以外型來說更接近「人」，蘊含的想像卻令人更加毛骨悚然。

電影找來布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、東妮克莉蒂（Toni Collette）、魯妮瑪拉（Rooney Mara）與凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演，值得注意的是，除了最令觀眾眼花撩亂、意亂神迷的情感糾葛之外，《夜路》對資本主義、社會階級勾勒出的觀察，方才是本片最關鍵之精華。

吉勒摩戴托羅的創作生涯無疑於《水底情深》來到高峰，一路從威尼斯影展最高榮譽金獅獎，挺進北美獎季、奪獎無數，最終在奧斯卡擒下包含最佳影片在內的4項大獎。如今他再度攜手探照燈影業，可望帶著《夜路》展開與小金人的又一次緣分，不過就目前聲量看來，本片即便於北美獎季仍保有存在感，惟要再現《水底情深》的至尊榮光應是相當困難。

《歡樂好聲音2》（Sing 2），1月28日上映

2016年底，建構在動物世界的音樂喜劇《歡樂好聲音》席捲全球，賣破票房6.34億美金，全卡司的配音陣容、洗腦又傳唱度高的金曲連發，娛樂效果的確讓不同年齡層的觀眾都開心買單。

續集終於在2022年初與影迷見面，一樣由照明娛樂製作、環球影業發行，當年從MV起家的英國導演葛斯詹寧斯（Garth Jennings）回鍋主創，擔任本集編導。