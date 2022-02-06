女性向AV、情色Podcast在市場崛起，女性情慾不再是眾人避而不談的禁忌

文：蔡沛軒

在色情片人人唾手可得的當代，點開影片之前的你是否有思考過，從選角、場景到情節，色情片服務的對象究竟是誰？現今市場上的色情片真的能讓你滿意嗎？在下回觀影之前，不如透過本篇文章一同深刻思考色情片與性別權力的盤根錯節。

A片的演變——從傳統色情片到女性向A片發聲

「為什麼都沒有拍給女生看的A片呢？」

眾多A片分類一字排開，「女性向」在其中卻顯得突兀又特別。色情產業長期以來受男性把持，這不只影響了生產製作時的視角，在男性被看作預設受眾的前提下，傳統A片的特徵以迎合異性戀男性的性歡愉為重，多將女性擺放在一個可供意淫、玩賞、支配、凌辱的位置，為方便看客帶入，對男優的外貌要求較低，而女性的鏡位往往佔據大半篇幅，更常以男性高潮——射精在女體上——作為整場性愛的收束。

隨著科技進步及網路普及，製作與流通色情片的成本降低，色情工業連帶蓬勃發展，傳統色情片已經不是市場上唯一的色情材料。

OnlyFans、Pornhub[1]上有用戶開始自拍色情影片，其中亞洲使用者為大宗的JVID、SWAG也都是以自製影像為主的平台[2]，亦有專門將「女性向AV」作為主軸的片商出現[3]，像是瑞典的A片導演ErikALust所經營的Lust Cinema、XConfessions，將女性的性幻想化作實體影片，一改劣質粗糙的A片形象，兼顧畫面與場景的呈現，將性愛過程表現得宛如電影般極具質感，亦有把「Girl just wannA have fun」視為宗旨的瑞士女性向AV平台Ersties，由全女性團隊產製，以主動積極的態度展現女性情慾享受的追求。

除此之外，情色Podcast也在近年崛起[4]，別於傳統A片仰賴視覺刺激，訴諸聲音與情境帶入的情慾探索，提供了女性更多想像的空間、而不會受到誇張的畫面——粗暴抽插、體液四濺——干擾，細膩的劇情鋪墊和較真實的對話相輔相成，讓女性得以從中發掘屬於自己的情慾腳本。

不是女生不看片，而是A片太難看——稀缺的女性情慾資源，受忽視的情慾需求

在情慾世界裡，主導性的大權仍由男性掌握，女性扮演受其宰制的角色，這樣的觀點也被複製到了AV產業中——不對等的互動、貶抑女性的敘事——「女性向A片」的發源揭示了情慾市場長期忽略女性需求的現況，也號召出女性對於色情材料的集體想像。

由於當前的社會道德仍然不鼓勵女性主動觸碰色情，剝奪了女性參與色情討論的權力，屬於女性的情慾資源無從發展，使女性對於情色的想像被迫貧瘠，進一步喪失了與男性相當的色情可近性。

台灣的情慾品牌「潮間帶」為推出滿足女性的本土情慾片[5]，訪談了五百多位女性、徵求性幻想，瞭解女性真實的情慾渴求，卻也得到了許多女性對於既有A片的負面評價，然而，讓人不舒服的並非色情本身，而是表現色情的手法與視角。

因為絕大部分的片種仍以滿足男性為核心，荒唐的劇情、粗製的背景、公式化的快感塑造，超現實的劇碼將女性客體化為取悅男性的商品，背離了自主能動的情慾可能，再次提高了女性觸及情色的門檻。

在色情市場為大宗的片種亦獨尊異性戀霸權的情慾敘事，從標題到劇情都顯現著情慾實踐的單一，僵化了性行為的展演方式，舉例而言，絕大部分女同志A片並非為拉子打造，由兩位妝點水晶指甲的女郎現身，透過獵奇的體位、橫飛的唾液達到快速的高潮——甚至在最後還逃不過男性加入其中[6]。

看似遙遠的色情產業，潛藏著對情慾想像的影響力，框定了女性應該符合的形象與體態——白皙、無毛、巨乳、順服——同步制定了性腳本中的互動規則，再再捆縛著情慾實踐的多元展現。

危險的是——無從安放的性自主、色情產業中的受害者

成人產業中，大量的女性參與者需承受的風險與成本極高，除了得扮演被消費的客體、受到性勞動剝削[7]，還要面臨來自親友與社會的輕賤及批評[8]，滿足他人慾望的同時卻又得不到相對的尊重，被觀眾指罵淫賤與下流。

不同於直接提供服務的性工作者，從事成人影像拍攝的女演員難有「上岸」的一天，一旦跨入此行即會永久留下記錄，尤其在盜版影音猖獗、科技網路發達的當今，流傳一部A片並非難事，只要影片存在一日，她們就不能從女優的身分退位，連帶遭受伺機而動的揶揄、訕笑甚至騷擾。

相較男性，女性更常以慾望客體的方式現身，就算主動投身情慾展演，也難以避免意淫的目光染指，侵犯了自主能動的初衷。

新興的犯罪手法Deepfake，冒用公眾人物的臉孔，移花接木至情色影片中[9]，以此牟取鉅額利益，這不僅再次危害了女性的性自主、壓榨了女體的價值，更應證了——無論女性是否有意願成為性材料，都有可能淪為情色產業下的受害者——進而使女性永遠無法於色情產業中安全的立足，即便回到日常生活、遵從社會規訓，也依舊活在無從防範的侵害之下。

結語：暴露在危機四伏的慾望之下，女性的情慾能動性如何可能？

在女性情慾尚未主流化的現階段，女性向AV固然無法全稱性的代言所有女性的情慾渴望，卻不失為推翻現有規制的手段——當所有A片都是「男性向」時，女性向AV正是宣示了陰性視野的必要性。