漢堡王進駐非洲最大經濟體：從速食店的全球擴展看見社會發展軌跡

文：陳之華

去（2021）年11月，在書房工作的先生突然說：「美國大使館官網新聞發布說，漢堡王（Burger King）在奈及利亞開幕了！」聽到時我繼續忙自己的事，心底納悶，開一間速食店是什麼大事嗎？還要美國大使館發布新聞？

幾週後，先生同事談起拉哥斯市區新開張的漢堡王，從袋子裡掏出一張菜單說：「上回我去買，足足等了50分鐘！」

「什麼？！一個漢堡要等將近一小時？」我當下只覺得這到底有沒有搞錯啊！隔日週末，我於是決定和先生去瞧瞧這家全新的漢堡王到底多了不起。

Photo Credit: 作者提供 西非大城拉哥斯的漢堡王。

本以為漢堡王空間佔地很大，地點會選在重要街道的轉角顯眼處。結果這間店的位置與招牌沒有我想像中那麼引人注目，但還隔著一段距離，附近就大堵車。

我們決定下車步行過去。店門前已經停滿了車，而一進大門，滿滿都是等著點餐、取餐的當地客人。無隔間的中央廚房和櫃台後方的工作人員忙著備餐、點單，店內大約50人的用餐座位全滿，其他地方也擠滿了等候的人群。我完全可以想像，為什麼同事要等上50分鐘了。

當地人在網路社群分享自己的點餐經驗，都說一小時只是基本，有人甚至等了一個半到兩個小時之久。但是，為何一個全球連鎖速食店家，在西非可以成為如此炙手可熱的餐飲店，讓原本標榜的「速食」反而比高檔法式餐廳更緩慢？而當地人們又為什麼如此樂於買單，願意呼朋引伴、闔家捧場？

Photo Credit: 作者提供 非洲54國中，肯德基目前已插旗25國，圖為西非大城拉哥斯的肯德基店。

比漢堡王早30多年進非洲的肯德基

2020年10月，在睽違西非洲23年之後，我和先生再度來到西非大城拉哥斯。

機場出關後，車子一路行駛在高速公路，我意外看到肯德基、酷聖石（Coldstone）冰淇淋、達美樂比薩等店家的招牌，驚喜於這些知名的美式連鎖店家紛紛進駐拉哥斯，當下深覺非洲應該已今非昔比了！

剛重返非洲的前兩個月，我和先生還真的光顧了肯德基幾回。看到新穎、窗明几淨、與歐美或台灣十分類似的空間，卻又添增幾樣當地特色餐點，我們都感到好奇與新奇。新奇肯德基究竟是何時來到奈及利亞？好奇到底都是哪些顧客來用餐？

相較於漢堡王在非洲的擴張版圖而言，肯德基在這塊土地上更具野心。非洲54國中，肯德基目前已插旗25國，從上世紀70年代的埃及、南非，到80年代的模里西斯，90年代的波札納、史瓦帝尼、納米比亞、辛巴威，進入千禧年後，又陸續多了摩洛哥、莫三比克、奈及利亞。

從2010年開始，肯德基在整個非洲再新增了16國的據點。雖說部分國家裡的分店數不多，但相較於漢堡王與美式速食一哥麥當勞來說，肯德基確實更早就佈局非洲，企圖想抓住非洲中產階級人口市場的企圖心，不容小覷。

70年代初期，肯德基就來到南非和埃及設點。今天1億人口的埃及，擁有154家肯德基分店。而肯德基在非洲的最大據點，則是6千萬人口、914家分店的南非。相形之下，2億人口的非洲大國和最大經濟體奈及利亞，卻一直到2009年才開了第一間肯德基，時至今日也不過擁有21家分店，單就人口比例來說並不算多，但從另一個角度來說，肯德基在未來絕對還有成長與擴張性。

肯德基在台灣擁有153家分店，澳洲有653家，中國近8千家。然而，近14億人口數的非洲54國，市場仍在開發中，距離飽和還有很長一段路。那為何肯德基進到奈及利亞12年後，漢堡王才在去年底姍姍來遲？而麥當勞，至今還看不到影子！

Photo Credit: PeterWiki56，Wikipedia 肯德基的全球版圖。

漢堡王為何姍姍來遲？

漢堡王的第一個非洲據點是埃及。相較於肯德基1973年就來到北非，漢堡王要到2007年才真正踏上非洲，足足晚了34年。從2011年起，漢堡王幾乎年年在非洲開設新點，從摩洛哥、南非、象牙海岸、肯亞、迦納、突尼西亞，到2021年的摩里斯西和奈及利亞，目前已進駐非洲9個國家，開始展現出對這塊土地的擴展決心。

不過從漢堡王的全球版圖而言，非洲應該是他們全球佈局的最後一塊，更是至今尚未全面插旗的大陸。所以市場佔有率嚴格說來還在蹣跚起步，等待更多分析觀察。

漢堡王上世紀60年代就進駐北美，70年代歐洲，80年代亞洲，90年代中東、東歐，隨後才到北非，2010年起開始在非洲撒哈拉以南的國家拓點。從一個全球連鎖速食店進駐的時間與擴展程度來看，似乎也間接反映出整個區塊的經濟崛起與社會發展，以及其中產階級人數的比例、消費額度多寡和一座城市的發展進程。

1984年，第一家麥當勞進駐台北民生東路，轟動一時，不僅在首日就衝破百萬營業額，創下麥當勞的單週銷售額世界紀錄，緊接著美國的溫蒂漢堡、肯德基、漢堡王，日本的儂特利、摩斯漢堡等速食產業便紛紛進駐台灣，為餐飲注入全新模式與截然不同的飲食文化。

我始終記得，中學時首次踏進台北東區新開張不久的溫蒂漢堡，當時店內也是滿滿的客人，大家以一種大開眼界的新鮮心態吃起漢堡餐。38年後的今天，美式與日式速食連鎖餐飲，早已成為台灣人的日常飲食選項，少了當年的新奇與朝聖感，但也陸續帶動其他本土速食產業的發跡，人們的餐飲選項隨著經濟起飛和社會發展，更加多元多樣，也更為趣味盎然。

當年這些國際連鎖速食店爭先恐後的搶進台灣市場，表示我們社會與政治穩定、基礎設施健全，部分比例的人口富裕了，也預見台灣逐漸擴增的中產階級。更重要的，還有食材備料供應鏈的充足，以及新鮮食材的品質與安全等都逐步到位。這些條件若有欠缺，國際投資者對這消費市場不僅會存疑，更會對如何展店卻步。而這些問題，正是目前許多非洲國家的縮影。