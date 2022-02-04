大國海盜在台灣（上）：傳說中的登台漢人第一人——林道乾的神鬼奇航

文：果子離

林道乾是明朝時期的海盜，也是台灣史上留名的人物。有此一說：林道乾是最早登陸台灣、有名有姓可考的第一人。

我特別留意林道乾，因為他留下一些傳說，與高雄壽山（柴山）有關。講到柴山，很多人想到山上凶悍搶奪遊客手中食物的台灣獼猴，而我更早的記憶是數十年前當兵時期，從步兵學校受訓完成分發，幸或不幸，抽中金馬獎，農曆新年後就要搭船去金門。

金門船班要從高雄港出發，我們這一群準備到金門報到的軍士官兵就在壽山軍營候船。軍艦什麼時候會來沒有人知道，據說快則一天，慢則十天半個月都可能。我沒差，雖然無聊，混著殺時間，也不壞。在壽山待了一週左右，船終於來了。在仍是漢賊不兩立的時代，馳往外島，前途未卜。

不知多少年後，讀到林道乾埋金在壽山，以及一箭射出打狗隙，把旗津、壽山分開等故事，自然印象特別深刻。

傳說中林道乾的故事那麼精采，可惜真真假假，有的太誇張，用膝蓋想也知道是某些人無聊編出來的故事，當成戲劇或說書的題材不錯，混進正史就不好了。但近年來有學者考證，林道乾根本沒到過台灣，不要說神話或傳奇，連史事都是編出來的。

林道乾的傳奇／傳說至少有四件：

殺害原住民並取他們的膏血做船； 埋金於壽山； 越洋射箭企圖謀刺大明皇帝； 劈開打狗隙。

這些史事與傳聞，是怎麼流傳，如何演變的？先講林道乾這個人。他是明朝時期的海寇，是白紙黑字，最早在史籍裡記載，登陸到台灣的漢人。

這裡所說的史籍，是一部地方志。康熙35年（1696年）刊行，高拱乾重修的《台灣府志》記載，明朝嘉靖四十二年，都督俞大猷追征流寇林道乾到澎湖，林道乾遁逃至今之台南安平，殺害原住民，取其膏血造船，後又逃到中南半島。（「嘉靖四十二年，流寇林道乾擾亂沿海，都督俞大猷征之，追及澎湖，道乾遁入台；大猷偵知港道紆廻、水淺舟膠，不敢偪迫，留偏師駐澎島，時哨鹿耳門外，徐俟其弊。道乾以無居人，非久居所；恣殺土番，取膏血造舟，從安平鎮、二鯤身（鯤身嶼名）隙間遁去占城（占城屬廣南。今尚有道乾遺種）。道乾既遁，澎之駐師亦罷。」）

這是我們現在讀得到的史書中，林道乾與台灣最早的明確連結。

而這部高拱乾重修的《台灣府志》，所謂重修，修的是前人著作，即約十年前，蔣毓英修撰的《台灣府志》。台灣正式納入清朝版圖後，台灣第一任知府蔣毓英奉命修撰完成《台灣府志》原始版本，書上明載：「嘉靖四十二年，流寇林道乾橫行海洋，專殺土番，取膏血造船，擾害濱海，都督俞大猷征之；道乾遁去占城，今有其遺種。」

蔣毓英並未記載林道乾所到台灣的地點，高拱乾版則點明台南安平。本文開頭說林道乾是登記有案的登台漢人第一人，出處就在高版《台灣府志》裡。後繼的史冊又把他的地緣關係從台南移到高雄、嘉義、宜蘭等地，但不在哪裡，基本事蹟都不變，大都有殺土番，用他們的膏血造舟之事。

但始終不解，膏血，即脂肪和血液，怎麼造船？後來讀到《鳳山縣志》這句：「掠山下土番，殺取其血和灰袽舟以遁。」稍有所解。袽，是古人用來堵塞舟船漏洞的舊衣服或舊棉絮，在這裡當動詞用，指以血和灰堵塞舟船的縫隙。

所以可不是什麼用血來造船，只是用來塞船縫。但血和灰相和，會變成什麼材質？真的可以塞船縫嗎？會不會只是民間的誇張傳聞，以凸顯人們對海盜的畏懼與神祕感？

空想無益，再讀其他資料吧。讀到連橫《台灣通史》寫道，林道乾「夜襲殺番，以血釁舟」 。 連橫也不相信「取膏血造舟」的說法，塞船縫還有點可能。但什麼不好塞，要用人的血脂？原來這是用在祭典儀式之中。

釁 ，是指古代祭祀時，用牲畜的血塗在新造器物的邊緣及縫隙，如《孟子》：「將以釁鐘。」或許連雅堂在寫史的時候，覺得用脂肪與血造船太不合理，憑其豐富的文史知識而易之以「釁」字，將林道乾的殘忍行徑定位為祭祀儀式。

不論何種解釋，這般殘忍行事聽起來總覺得不太真實，比較像是一般人對於海盜神秘與武裝形象的繪影繪聲。但第一份方志寫了，繼承的其他史冊也就照抄不誤，甚至於添油加醋，不知從何來的傳說一一出現。

是海盜，或武裝海商，有時只是一線之間。西洋的海賊王獲政府撐腰，利用他們越洋開疆拓土，東方則視如寇讎，全力征討，從流寇、海賊等詞即可知道。這些不同態度也造成東西方國力的差距，雪珥的《大國海盜》對此有精闢分析，也有關於林道乾、林鳳、鄭芝龍等海上英雄／海盜事蹟的敘述。

等一下，開頭提到壽山與林道乾的關係，但到此為止的敘述，他的活動地點只在安平不是嗎？這就是史書記述詭奇之處，林道乾的事蹟變來變去，足跡也換來換去。在史冊中，他由台南、高雄而至嘉義、蘇澳、大甲，據點愈來愈多。最流行且傳到後世的，是在打狗（高雄）。他與壽山的連結，下篇再續。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰