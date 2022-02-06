《好Logo設計教科書》：專訪日本鬼才設計師佐藤可士和，「Logo是去蕪存菁的溝通工具」

文：植田阿希

佐藤可士和先生不斷推出創意十足卻歷久彌新的Logo。在他心中，製作Logo時需要留意哪些重點呢？

Photo Credit: 原點出版 佐藤可士和

Logo是最簡單的溝通工具

一樣是Logo，但可以分成許多種類，像是企業Logo、商品Logo、服務Logo等，這些Logo都有不同的目的與功能。比如說，企業Logo蘊含企業的理念與願景；商品Logo則象徵商品的特徵與概念。

Logo有一個共通點——以徹底濃縮的視覺化資訊，呈現訊息的本質。

身處資訊洪流，Logo必須讓人一眼就能認出來。換言之，Logo可說是「最簡單的溝通工具」。以我自己為例，我經常在經手品牌行銷時設計Logo，等於透過Logo讓大家知道企業在社會中的存在意義、企業的獨特性。

設計歷久彌新的Logo

我認為設計Logo時，最重要的關鍵是「持久」。

其一是時間的持久。比如說，即使過了30年，企業Logo看起來還是十分入時而不顯落伍。如果乍看之下十分嶄新，但才過一、兩年就讓人覺得看膩了，就稱不上是成功的Logo。我希望自己設計的 Logo能不被流行左右，而是歷久彌新地呈現客戶的本質。

其二是形象的持久。Logo可能會運用在車站的看板、大樓的指標招牌、商品的標籤，甚至是智慧型手機等地方。所謂「形象的持久」，是指我希望自己設計的Logo，在各種場域都能呈現相同的形象。尤其是會透過多種媒介接觸到大眾的Logo，更要特別留意這一點。

名為Logo的解決方案

設計Logo時，必須先掌握客戶的痛點，再歸納課題並提出解決方案。換言之，我們透過設計Logo這項行為，成為溝通的醫生。為此，我們要從各個角度徹底訪查、討論，深入挖掘客戶面臨的課題。

徹底訪查與討論，亦能讓客戶本身了解痛點的本質，一同努力解決課題。因此，這個過程非常重要。我認為最理想的狀況是－當客戶看到我設計的Logo，會立刻說：「對對對！這就是我要的設計！」相反的，如果客戶的反應是驚訝：「原來做出來是這種感覺呀……，我反而覺得不太好。那表示設計師與客戶並沒有達成共識。

一位企業高層曾對我說：「我明明是第一次看見這個Logo，卻總覺得似曾相識呢……」當時我真的非常高興。因為我確實掌握了該品牌的本質，才能使Logo看起來如此自然。

我認為設計師的工作不是設計譁眾取寵、逆向操作的Logo，只要確實掌握客戶意願、企業目標或任務並將其視覺化即可。

Logo的製作工程與時間分配

假設（由我負責品牌行銷時）從專案開始到Logo發表為期一年，我想我會以三個月的時間訪查與討論，確定Logo的整體概念─這是最花時間的過程。

接下來就會進入使概念視覺化的作業，大概費時一至兩個月。之後向客戶簡報，並在提案通過後調整細節。這部分大約是一個月。而完成Logo後剩下的半年，要完成商標登記、製作網站與印刷品送印等作業。

打磨Logo與講究電腦字型

打磨是指，反覆調整Logo的外形、顏色、文字平衡等細節，盡可能提升其完成度。不同的Logo需要不同的調整方式。以今治毛巾的Logo為例，這個Logo會運用在小小的標籤、大大的看板，有各種不同的尺寸。

由於白色背景會膨脹，如果要使藍色線條的間距比例在各種媒介看起來都是1:1:1，就得適時調整成0.9、0.95或0.975。否則藍色線條會感覺太細。在小小的標籤上，可能看不出這種差異；但如果是在大大的看板上，就很明顯。為了呈現相同的視覺效果，我會一而再再而三地調整。

Logo只要經過確實打磨，就會非常美麗、強韌而持久。此外，如果Logo以文字組成，一定要講究電腦字型。電腦字型必須依照內容來挑選，如果現成的電腦字型都不適合就要自己設計。比如說，覺得某個現成的電腦字型很適合但粗細或寬度需要調整，就可以自己設計。

即便使用相同的電腦字型，不同的文字內容會呈現出不同的感覺。像是「IMABARI」或「DAIWA」，看起來就完全不一樣。文字的數量、外形都會影響整體平衡。世上沒有一種電腦字型適用所有情況，每次都必須經過徹底驗證。

設計師必須提出自己心中的最佳設計

過程中，設計師會有各式各樣的想法。簡報時要提出幾個提案，會因委託內容與決策過程而有所不同。有些客戶甚至會說：「請提出一個你覺得最好的設計。」

相反的，如果我們必須在董事會上說明、與全球各地的夥伴一同思考，就得提出複數提案。在這種情況下，簡報時必須闡述設計時經過哪些思考過程。

無論如何，客戶都會想知道「設計師的判斷」。如果設計師只是設計卻沒有協助客戶選擇，不算完成任務。以醫師為例，如果一名醫師對想痊癒的患者說：「現在有很多方法可以選擇，像是手術、藥物治療等，你可以自己選擇」，患者一定會覺得很不安吧。

設計企業Logo，是關乎企業獨特性的重大工程。因此設計師必須明確表達自己的想法，而不是隨意交由客戶自己選擇。

最重要的是，即使簡報時提出數個提案，亦要明確指出自己心中的最佳設計。這麼做才能激發出更多的討論。

Logo必須呈現設計對象的本質

製作Logo不能一意孤行，而是要掌握設計對象的本質，並將其視覺化。同時，客戶必須百分之百認同Logo才行。只要確實掌握本質，客戶一定會接受並予以肯定，而且一定能讓許多人了解Logo想傳達的訊息。