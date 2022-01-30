【專訪】《阿共打來怎麼辦》作者王立：把台灣人對軍事常識的認知，從幾乎負分拉回至少正分

文：犁客｜筆答：王立

問：您從「王立第二戰研所」blog時期使用「王立」這個筆字，和動畫《王立宇宙軍》有關係嗎？如果沒有，您看過這部動畫嗎？

答：梗的來源有兩個，由以前認識的中國網友ra提供，當年是想說，戰略研究沒有最佳，故無第一，所以只能自稱第二，然後那時候突然我們倆都很中二，想說取個國王學院類的，所以就把王立宇宙軍的梗拿來用。

動畫只看過一次，只記得男人的浪漫，其他內容大概都快忘了。

問：您是什麼時候開始對軍事知識感興趣？記得一開始引起興趣的是什麼事情嗎？當時的知識來源是哪些管道呢？現在您會從哪些管道獲得相關資訊？

答：國中，先父偶而會提到當初國共內戰的狀況，像是機槍擺哪邊、步兵怎麼防守等等，還會提不少算是軍隊管理的概念，只是年紀小不是很懂，純粹覺得興趣，那種小男孩對飛機大砲有浪漫情懷的那種興趣。高中大學後就是跑圖書館，有網路後開始查資料，現在會看像是《breakingdefense》、《CSIS》等，不過越來越重視找人問實際操作現況。

問：您在書中一開始就提及許多攻台謠言之所以流傳，來自民眾對軍事知識與資訊的缺乏，您認為這方面可能在教育體制內補強嗎？如果可能，您建議怎麼做呢？

答：很難，教育體制有標準化教材的限制，誰來編篡一定吵不完。要做的話，建議大量的網友參與，因為涉及軍事謠言的幕後，專業知識有好幾個面向，造謠一張嘴、闢謠跑斷腿，要破除就得夠多人，除了共同討論外，更大的目的是擴散率，因為台灣現狀，軍事領域的中間傳播者，幾乎都是偏藍的，意識形態問題很嚴重。

答：純粹是大塊文化編輯看得上眼，來聯繫是否有意願。沈伯洋老師則認識好幾年了，就資訊戰的部分一直有在合作，處理一些線上無法調查到的事情，所以挑選入書中的部分，本就是兩邊都有默契的。

要說目的，就是把原有台灣人，對軍事常識的認知，幾乎是負分的狀態，拉回到至少有正的分數。

問：台灣讀者常因為歷史及政治因素以致資訊接受狀況紊亂，您有比較推薦的資訊來源／媒體嗎？

答：沒有，篩選資訊的應該是我們自己，加強自身的資料分析判斷能力，會比相信特定媒體來的好。即便是資料來源，就算是相關業者，我也很少他說什麼就信什麼，通常都會有兩個以上彼此不認識的來源，交叉比對結果。

問：在您的研究焦點及思考邏輯建立方面，有哪位作者、思想家，或哪本書曾給您重要的影響嗎？影響的原因是什麼呢？

答：還蠻多的，軍事上當然是鈕先鍾的翻譯著作，政治跟經濟學的偏向古典自由主義，要我指出特定一本書或是思想家，太多了實在做不到。我比較傾向，大部分都有影響，可能是我並非科班出身，沒有先學哪一個學派，而是根據自己需求去補足。

可以說，博而不精、廣而不深。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰