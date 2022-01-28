蘋果財報4大事業營收創新高：中國市場iPhone熱銷登頂，供應鏈缺貨瓶頸趨緩，未來展望佳

蘋果（Apple）公布上一季營收成長11%，達到1239億美元（新台幣3.4兆元），扣除相關營運成本，獲利346億美元（新台幣9688億元），較前（2021）年同期增加20.43%。蘋果以卓越的經營能力，克服供應鏈瓶頸問題，再加上iPhone在中國市場持續熱銷登頂，1月27日股價跳漲了5%。

蘋果營收創新高，App Store、iCloud和Apple Music成長強勁

蘋果於1月27日公布上一季營收，創下歷來新高。收到iPhone需求暢旺和訂用戶成長，各項數據表現優於市場預期。截至2021年12月25日止，第一季營收成長11%，達到1239億美元，較前年同期成長11.2%，創下年底營收歷史新高。

扣除相關營運成本，獲利346億美元，較前年同期增加20.43%，每股盈餘2.1美元，也優於前年1.68美元的水準，而單季毛利率為43.7%，相較同期上揚3.98%。

資深投資人黃柏堃告訴《關鍵評論網》財報數據顯示，蘋果相較於其他品牌公司，對供應鏈的調整控制更強，在海運擁擠各大市場封閉（尤其是中國）的情況下，仍能保持良好的銷售成長。

蘋果財報顯示，所有商品中，iPhone單季營收716.28億美元，占比57.8%，較前年增加9.2%，再創單季新高；服務項目（包含App Store、iCloud 、Apple Music與Apple Fitness等）營收達195.16億美元，占比15.7%，相較前年同期，成長23.8%，同創歷史新高。

另外在Mac筆記型電腦、平板，營收達到180.9億美元。值得注意的是，iPad平板電腦相較於前年同期，衰退達到14%。蘋果強調是供應鏈問題。整體而言表現優於市場預期，1月27日蘋果的股價上漲了5%。

中國市場助攻成為銷售榜首，未來供應鏈問題將趨緩

蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受《華爾街日報》採訪坦承，大部分的產品都受到供應鏈缺貨的困擾，卻對何時可以完全解決供應問題，語帶保留。

他還說：「你得了解很多事情才能做出準確預測，比如我們可以竭力爭取到多少供應，另外還有其他人的需求如何。」

分析師告訴《華爾街日報》，許多同行正苦惱零件短缺以及運輸而增加的額外支出時，蘋果以卓越的營運能力，將其克服，本期營業利益達到33.6%，創近10年來的最高水平。

黃伯堃說明，蘋果這次財報表現亮眼，很大一部分受惠於中國市場帶動，日前已經成功在站穩腳步，在中國銷售上稱霸。

據市調機構Counterpoint Research 的調查報告，蘋果終於在2021年10至12月，奪回在中國睽違6年的銷售榜首，2021年第4季市占率高達23%，創下有史以來最高，一舉超越vivo與OPPO等大品牌。

面對未來，庫克受訪時強調，預期第2季度營收可望再成長，供應鏈限制也會低於第1季度，而目前面臨的最大困境是成熟製程晶片（顯示器驅動IC、電源管理晶片等）供給吃緊，先進製程晶片供應還算不錯。

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核稿編輯：翁世航