加州為舉辦「超級盃」清除無家者營區，抗議者：假消防安全之名實則想讓窮人消失

洛杉磯政府因應美式足球超級盃的舉辦，以「消防安全」為由，清除了前往賽場途中會經過的無家者營區，該營區約有200人駐紮，這引發當地人權組織和無家者的強烈反彈，認為不應該在沒有提供居所或其他服務的情況下，強迫他們離開原居住地。

57歲的Dawn Toftee告訴《衛報》，他原本睡在營區的沙發上，但後來被政府清除了，現在只能在附近街道鋪上毯子睡覺，露宿街頭更是存在安全疑慮，「這裡發生過殺人和槍擊事件……他們應該要讓我們回家。」Toftee還表示，另一名坐著輪椅的無家者使用的床墊也被清走。

「他們只是想活下去」，一名和無家者一起工作的當地居民向《衛報》指出：「這感覺就像政府把人趕走，這樣就不用看見他們了。」

根據《衛報》的報導，在COVID-19大流行開始的時候，估計有4萬8000名無家者居住在洛杉磯街頭，如今，洛杉磯正在想辦法處理該地區無家者收容所中爆發的疫情。針對這次的事件，有人批評這次的清除行動考慮的是市容美觀和周遭居民的抱怨，沒被考慮到的是，原本住在營區的無家者得住在更危險的生活環境中。

政府出於「消防安全」清除營區，倡議者：真正的原因是讓窮人消失

目前還不確定洛杉磯有多少無家者受到影響，加州運輸署發言人Michael Comeaux提示《衛報》去訪問和交通局合作的洛杉磯無家者服務處（Lahsa），服務處的一位發言人表示，他們在週二向8名營區居民了解狀況，但還未確認是否有人被安置。

Comeaux指出，加州運輸署有提前72小時發布清除營區的通知，並將該營區「被留下來的個人物品」移到附近的維修廠，會在那裡存放數週。Comeaux表示，如果沙發和床墊看起來無法使用，就會被工作人員處理掉。

一名在當地和營區居民一起工作的倡議者Madeline deVillers表示，她親眼目睹居民的物品被丟掉，而且加州運輸署比居民預期的還要早幾個小時出現。目前她還沒有聽說任何人有被安置到庇護所，絕大多數人都露宿在附近街頭。

《衛報》指出，雖然運輸署表示，清除工作是出於「消防安全」的考量，但倡議者質疑為何要關閉整個營地，並認為超級盃是造成這次清除的原因。

「NOlympics LA」的成員Annie Powers批評：「我們一次又一次地看到，透過體育資本主義、慶祝活動、超級杯或奧運會等其他大型活動，這座城市試圖讓自己看起來更適合外來投資者。因此，他們致力於讓窮人消失在街頭。」

有當地居民指出，營區的無家者基於各式各樣的經歷，如今只得露宿街頭。有些人的伴侶已經過世，導致財務狀況不穩定，還有些人是因為受傷而失業，或者過去就曾因另一個無家者營區的清除而流離失所。

無家者Toftee坦言，她不介意官員清理這個營區，但她希望能夠回到營區，因為她已經住了大概兩年的時間，「我厭倦了流落街頭的日子，我不想死在這裡。」Toftee表示，最近她有很多無家者朋友過世了。

心理狀況出問題的社工，領微薄薪水燃燒自己

另一方面，洛杉磯無家者服務處也因為經費而難以運作，《Calmatters》指出，Omicron確診者的激增，導致加州出現缺工問題，如果沒有足夠的服務人員，那加州野心勃勃、耗費數十億美元的無家者計畫就很難奏效。

多數從事社會工作的人都知道自己只能領到微薄的薪水，但他們仍會因為想要改變現狀而加入社會工作的行列。加州大多數無家者服務團體的起薪在每小時16到18美元之間，只略微高於美國的最低工資，對這份工作繁重的工作而言，這個數字不僅太少，還難以生活在物價高昂的加州。

除此之外，社工人員的心理狀況也令人憂心。根據《Calmatters》的報導，53歲的Denise Velazquez是無家者服務處的工作人員，她希望自己的工作能幫助到又冷又累、想洗個熱水澡的人們，但她所在的機構只有3張床，根本難以庇護這麼多無家者。

Velazquez在過去的日子裡，健康情況不斷惡化，除了血壓飆升、糖尿病情況也越來越糟，尤其焦慮和憂鬱更是嚴重。她的醫生表明，唯一的解決方法就是辭職，但對她而言，要放棄這些無家者又令她心碎。

在加州聖華金谷（San Joaquin Valley）弱勢社區服務的Tami McVay坦言：「我們只給他們這麼一點錢，而他們把自己燃燒殆盡。」

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責任編輯：李芯

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