2022/01/29,
中東

【圖輯】土耳其「鬥駱駝」摔跤競技，夾在民俗傳統與動物保護之間的難題

【圖輯】土耳其「鬥駱駝」摔跤競技，夾在民俗傳統與動物保護之間的難題
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

駱駝文化和摔跤聯合會表示，這項傳統在安納托利亞開始的確切日期尚未確定；但普遍認為，這項傳統可以追溯到19世紀，主要存在於相互競爭的游牧部落之間。

尼爾瓦納（Nirvana）和伊薩（Isa），是兩頭來自土耳其西部城市艾登（Aydin）、有著烏溜黑眼睛的公駱駝，牠們戴著色彩斑斕的鞍墊，分別與飼主在草地上繞圈，然後在成千上萬觀眾的歡呼聲中激烈地摔跤。

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牠們參加了這場有160頭駱駝競逐的以弗所塞爾丘克駱駝摔跤節（Efes Selcuk Camel Wrestling Festival），這是同類型節慶，中規模最大、最負盛名的一個，今年是舉辦的第40屆。摔跤場離古希臘遺址以弗所只有幾英里遠。每年在土耳其愛琴海和地中海沿岸各省，都會舉行一些小型的節日。

競技發生在駱駝的交配季節。因為公駱駝在這段時間裡更具攻擊性，特別是當牠們被禁止交配的時候，情緒與精力都會達到最激動的狀態。

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對於非當地人來說，競技的計分方式與規則非常複雜，但是只要駱駝能讓對手吼叫、逃跑、摔倒，或者把背上華麗的刺繡鞍坐推到地上，就算贏了。

觀眾們享受著寒冷但陽光明媚的一天：音樂、傳統舞蹈、燒烤、香腸和肉，再搭配土耳其茴香味的拉克開胃酒。

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前一天，駱駝會先參加了一場選美大賽，上面裝飾著五顏六色的珠飾、面巾、絨球、鈴鐺和土耳其國旗。裁判們在駱駝昂首闊步穿過城鎮時，對牠們進行了評分。

駱駝文化和摔跤聯合會表示，這項傳統在安納托利亞開始的確切日期尚未確定；但普遍認為，這項傳統可以追溯到19世紀，主要存在於相互競爭的游牧部落之間。

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動物權利組織說，駱駝摔跤競技應該被禁止，這相當於虐待。

儘管土耳其的動物保護法禁止動物格鬥，並於去（2021）年夏季修法引入了罰金制度和監禁，但是卻允許傳統民俗表演不受此限。伊斯坦堡律師協會批評，該法沒有禁止駱駝摔跤，而駱駝摔跤確實是暴力行為，而且沒有明確的民俗根源。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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