怎樣才能客觀選出「最佳」？從「最佳電影」《智齒》說起（下）

上篇：「幾多Like數先算應得」？從「最佳電影」《智齒》說起（上）

（以下內容含有劇透）

根據鄭保瑞一貫的黑暗悲觀風格，《智齒》的主題與其說是贖罪，不如說是罪與罰：世人都有罪，都受到懲罰，但不等如得救。王桃倖存，但遭受重大創傷，精神失常，難說是得救。斬哥以命相抵，與亡妻重聚，得到解脫。這也是令部分觀眾感到不安之處。有一幕描寫斬哥看著連環命案的死者（肢體）照片，聯想到她們及王桃被施虐的情景，便有所悔悟（這場戲林家棟演得好），最後像個英雄一般拯救弱女。然而這「覺悟」的轉折不夠細膩和充分，和之前暴烈橫蠻的角色設定反差太大。

斬哥這角色可算是壞，不單是他一度逼害王桃，更在於他身為執法者——不是古惑仔、不是變態佬——卻無視法紀、濫用私刑、公報私仇。若他一壞到底還比較貫徹，但安排了悔悟的情節，描寫卻有點草率。即使他對眾多受害者產生同理心，但仍未就他對王桃從怨恨轉變為悔疚有足夠的描寫，亦未呈現出他之前一直作為警察，知法犯法，罪加一等的醒悟。所以結尾把他描寫作悲劇英雄一般，便稍欠說服力。

總括而言，《智齒》的形式及風格比敘事出色。或許有些人認為一齣電影需要兩方面俱達上佳水準才值得「最佳電影」的殊榮。這點質疑亦帶出了當下香港電影所處的尷尬境地。首先，年度評選的「最佳」當然不代表「完美」，也不等如「最受歡迎」（反映於票房），而是在該年度入圍作品中比其他作品更出色。當然審美觀人人有差異，奬項取決於特定評審機制，到底也是遊戲一場。

圖片來源：電影《智齒》劇照

藝術評價受每個人喜好和審美觀影響，怎樣能客觀地選出「最佳」呢？在專制的「一言堂」社會，是「老大哥」決定甚麼是「最佳」，「每個人」的喜好不重要。在資本主義自由社會，似乎票房最客觀，但相信大家都認同賣座和藝術水平並不等同，所以電影奬項存在才在意義。

如果是業內人士投票決定奬項，假設有兩、三齣類型和風格有明顯差異的大熱作品，各擅勝場、各有捧場客，結果往往取決於持哪一種審美觀的評審票數較多。電影評論學會大奬的特色是在「評」以外也強調「論」，每年把評審的討論過程輯錄於《香港電影回顧》年刊，亦在事後設立公眾論壇。所以奬項更著重引起討論，而不是終結。

另一個問題是，香港電影業衰落，產量和資源大減，也會影響創作水平。在某一年度內，奬項評審可能只能在一批「不錯」但未算「優秀」的作品中選出得奬者，結果總會有些人不滿意。雪上加霜的是，有些香港電影因為新的審查制度無法在港公映，未能符合相關奬項入圍資格。若果這些電影都是優秀作品，卻因為規則而無法參予評選，會否令人質疑那些奬項的意義？

難處是，若大部分評審連看這些電影的機會也沒有，便無法判斷它們是否優秀作品。問題在於有關入圍資格的條款沿用多年，時局卻急劇轉變，一道高牆從天而降，截斷了本來川流不息的創意和交流。再也無法自由自在地拍電影的導演、放電影的戲院和看電影的觀眾皆身受其害。在這種困局下，《智齒》最少呼應了這個時代的氣息：一個充滿廢物與殘肢的罪惡城裡，找不到一個義人；被蒙著眼睛的人們，也難以選出一部真正「公認」的「最佳電影」。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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