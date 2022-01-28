2022/01/28,
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認為福島核災輻射導致甲狀腺癌，6年輕人提告東電求償台幣1億4800萬

認為福島核災輻射導致甲狀腺癌，6年輕人提告東電求償台幣1億4800萬
圖為提告年輕人的母親，在記者會中表達訴求｜Photo Credit：AP / 達志影像

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儘管福島核災中，輻射外洩的長程影響究竟為何，至今仍爭議不斷。不過《France 24》的報導指出，從核災爆發以來，福島一直針對核災爆發時，18歲以下的居民進行篩檢，總計約38萬名，而截至2021年6月，已經發現266例兒童甲狀腺癌病例。

2011年日本311大地震，福島核電廠反應爐熔毀，爆發福島核災。昨（27）日6位年齡介於17至27歲的日本年輕人，向營運福島核電廠的東京電力公司提告，指出因為福島核電廠的輻射外洩，導致他們罹患甲狀腺癌。

6年輕人提告東電，認為福島核災導致罹患甲狀腺癌

《France 24》報導，6位年齡介於17至27歲的日本年輕人，昨（27）日向負責營運福島核電廠的東京電力公司（Tepco）提告。他們指出，2011年日本311大地震，福島核電廠反應爐熔毀，而輻射外洩導致他們罹患甲狀腺癌。

2011爆發福島核災時，這6位原告都居住於福島地區，且年齡均介於6至16歲之間。他們在2012至2018年間診斷出甲狀腺癌。原告律師指出，這6位年輕人都沒有甲狀腺癌的家族病史，很可能是因為暴露於輻射外洩而罹癌，並要求東京電力公司賠償6.16億日元（約台幣1億4800萬）。

他更指出，甲狀腺癌導致這些原告在就業與求學上困難重重，甚至只能放棄夢想。而在6位原告之中，有2人切除了1邊的甲狀腺，其他4人則已經完全切除甲狀腺，因而餘生都需仰賴激素藥物。

而報導也分析，由於日本政府成立的專家小組，還沒確認311輻射外洩與甲狀腺癌之間的因果關係。而這兩件事之間的關聯，可能成為案件重點。

福島核災，與甲狀腺癌之間有沒有關係？

《BBC》報導，福島核災中，輻射外洩的長程影響究竟為何，至今仍爭議不斷。

聯合國專家小組2021年表示，福島核災沒有直接為當地民眾帶來健康問題。WHO在2013年的報告也指出，核災並沒有導致福島當地的罹癌率明顯增加。

然而另一方面日本政府卻在2018年首度承認，有1位福島核電廠工人因輻射外洩而身亡，更判定由日本東電公司賠償家屬。

而《France 24》的報導也指出，從核災爆發以來，福島一直針對核災爆發時，18歲以下的居民進行篩檢，總計約38萬名，而截至2021年6月，已經發現266例兒童甲狀腺癌病例。

對此東京電力公司發言人則表示，會在研究索賠細節後，真誠的處理這起訴訟。另一方面，也針對核災為大眾帶來的疑慮致歉。

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核稿編輯：翁世航


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