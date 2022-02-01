【編輯嚴選】2022年2月串流片單推薦：春節連假追什麼劇？Disney+、Netflix各有強檔推出

2022年2月，迎來今年最長的九天春節連假，而近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在台升溫，各地無不嚴陣以待，希望能讓民眾安心過好年之外，也能順利開工。因此，相信這個月份的連假，與家人、朋友在家追劇、看串流，會是一個保守安全的娛樂選擇。這個月份的串流平台當然也有好作品，陪伴觀眾迎接新的一年。

這個月份最引人矚目的，當屬Disney+的影集《潘與湯米》以及電影《神聖電視台》；反觀Netflix這個月份較無獨家重量級作品，反倒是持續守護韓劇，推出《解禁男女》、《二十五，二十一》相抗衡，試圖不斷複製「韓流」，藉以抓住觀眾眼球；而本土串流平台又以myVideo獨家在台播出的《追殺夏娃第4季》最令觀眾期待。

以下片單並非各串流平台全數的2月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。

Netflix

2月4日

《心動隔扇窗》（電影）

2月11日

《創造安娜》（影集）

《盲婚試愛：第2季》（影集）

《解禁男女》（韓劇）

2月12日

《二十五，二十一》（韓劇）

2月25日

《維京傳奇：英靈神殿：第1季》（影集）

Disney+

2月2日

《潘與湯米》（影集）

《梅艷芳》導演版（電影）

2月9日

《神聖電視台》（電影）

2月21日

《陰屍路》第11季》（影集）

Apple TV+

2月4日

《誰是綁架犯》（影集）

2月11日

《處處藍天》（電影）

2月18日

《人生切割術》（影集）

myVideo

2月2日

《大紅狗克里弗》（電影）

《 電影之神》（電影）

《名偵探柯南：緋色的不在場證明》（電影）

2月7日

《我家浴缸的二三事》（影集）

2月17日

《 惡靈古堡首部曲：拉昆市》（電影）

2月18日

《 ANNETTE：星夢戀歌》（電影）

2月28日

《追殺夏娃第4季》（影集）

friDay

2月3日

《迷離夜蘇活》（電影）

2月11

《我從來不是幽默的女生》（電影）

《是誰得手林布蘭》（電影）

2月25日

《引言》（電影）

《期末考》（電影）

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航