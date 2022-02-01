2022/02/01,
【編輯嚴選】2022年2月串流片單推薦：春節連假追什麼劇？Disney+、Netflix各有強檔推出
Photo Credit: Disney+
我們想讓你知道的是
這個月份最引人矚目的，當屬Disney+的影集《潘與湯米》以及電影《神聖電視台》；反觀Netflix這個月份較無獨家重量級作品，反倒是持續守護「韓劇」，推出《解禁男女》、《二十五，二十一》相抗衡，試圖不斷複製「韓流」，藉以抓住觀眾眼球；而本土串流平台又以myVideo獨家在台播出的《追殺夏娃第4季》最令觀眾期待。
2022年2月，迎來今年最長的九天春節連假，而近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在台升溫，各地無不嚴陣以待，希望能讓民眾安心過好年之外，也能順利開工。因此，相信這個月份的連假，與家人、朋友在家追劇、看串流，會是一個保守安全的娛樂選擇。這個月份的串流平台當然也有好作品，陪伴觀眾迎接新的一年。
這個月份最引人矚目的，當屬Disney+的影集《潘與湯米》以及電影《神聖電視台》；反觀Netflix這個月份較無獨家重量級作品，反倒是持續守護韓劇，推出《解禁男女》、《二十五，二十一》相抗衡，試圖不斷複製「韓流」，藉以抓住觀眾眼球；而本土串流平台又以myVideo獨家在台播出的《追殺夏娃第4季》最令觀眾期待。
以下片單並非各串流平台全數的2月上架作品，僅是以編輯角度，篩選編輯認為有趣的作品提供參考，實際的上架片單，還請各位讀者於各平台逛逛，說不定能發現意外驚喜。
Netflix
2月4日
- 《心動隔扇窗》（電影）
2月11日
- 《創造安娜》（影集）
- 《盲婚試愛：第2季》（影集）
- 《解禁男女》（韓劇）
2月12日
- 《二十五，二十一》（韓劇）
2月25日
- 《維京傳奇：英靈神殿：第1季》（影集）
Disney+
2月2日
- 《潘與湯米》（影集）
- 《梅艷芳》導演版（電影）
2月9日
- 《神聖電視台》（電影）
2月21日
- 《陰屍路》第11季》（影集）
Apple TV+
2月4日
- 《誰是綁架犯》（影集）
2月11日
- 《處處藍天》（電影）
2月18日
- 《人生切割術》（影集）
myVideo
2月2日
- 《大紅狗克里弗》（電影）
- 《 電影之神》（電影）
- 《名偵探柯南：緋色的不在場證明》（電影）
2月7日
- 《我家浴缸的二三事》（影集）
2月17日
- 《 惡靈古堡首部曲：拉昆市》（電影）
2月18日
- 《 ANNETTE：星夢戀歌》（電影）
2月28日
- 《追殺夏娃第4季》（影集）
friDay
2月3日
- 《迷離夜蘇活》（電影）
2月11
- 《我從來不是幽默的女生》（電影）
- 《是誰得手林布蘭》（電影）
2月25日
- 《引言》（電影）
- 《期末考》（電影）
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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