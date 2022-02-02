《千萬別抬頭》：大難臨頭的自我修養

在兩極化思維盛行的時代，公共討論往往化為沒結果的爭議。《千萬別抬頭》（Dont’ Look Up）這部有關世界末日的黑色科幻荒誕喜劇，也在坊間引來兩極化的評價，很多影評人批評此片，但科學及環保界則有正面的評價。為甚麼這齣電影如此富爭議性？

（以下內容含有劇透）

可以說，《千》是這個時代的產物，社會有甚麼弊病，電影便以此為特徵去回應這時代——淺薄、反智、娛樂至死、政治腐敗。例如有評論說電影以彗星撞地球來比喻極端氣候及瘟疫等重大危機，並諷刺當代人關心明星私隱多於重要的公共議題，但這齣戲本身就星光熠熠，同樣會令觀眾分心。批評者認為電影觸及的社會問題繁多，卻缺乏深度，並未深入剖析問題的成因，欠缺創見，也無力鼓勵大眾行動。

若果《千》對環境災難、社會溝通失效和官商勾結等主題的刻劃欠缺深度，又無法帶來出路，為何有不少科學家有正面的回應？因為他們感到共鳴，在兩位科學家主角Mindy博士和研究生Kate身上看到自己的影子：危機證據確鑿、逼在眉㫸，急忙奔走相告，卻遭受冷待、歪曲和鄙夷，不論怎樣據理力爭，也會被轉移視線。在上位的精英眼裡只有私利，大眾也不在意這些「離地」的問題。電影用桌球式連環撞擊的瘋狂節奏，加上滾雪球般一發不可收拾的荒誕情節，把美國以致西方社會各界都笑罵了一遍。即使最後全球「一鑊熟」，也為那些壓抑已久的人發洩了一肚烏氣。

其實電影影射的不只是氣候危機，也可以說疫症。在一些西方國家，社會上下無為而治，結果很多病人不治；科學家和醫護人員夙夜匪懈，也難阻陰謀論和反防疫陣營的攻擊。再延伸出去，近年各地政治風波和民粹風潮、胡謅的人成為輿論領袖，還有後真相年代的社會共識消失……《千》所預言的其實也是西方民主社會的末日。

圖片來源：電影《千萬別抬頭》劇照

一齣喜劇的基本評價就是觀眾是否感到「好笑」。但好笑與否是每個人的主觀感受，換言之，喜劇的本質就是無法得到絕對客觀的評價。作為一齣諷刺喜劇，笑點是立場鮮明且富有攻擊性的，被當作笑話的那一方當然笑不出來。諷刺面越廣，得罪人越多。 《千》的預設立場是勢孤力弱的那一方，認同極少數，焫焫焫焫焫焫著社會大多數，難怪負評如潮。

那一少撮感同身受而為此片鼓掌的人，不限於科學家和環保人士，也包括那些聲音不被聽見、辨理求真結果碰了一鼻子灰的人。無力回天的電影主角最後那份無奈，遙遙呼喚著希臘神話裡被咒詛「預言不被相信」的先知卡桑德拉，或《聖經》裡預言猶大滅國的先知耶利米。

《千》的結局是最自私的人活到最後，可說是以悲觀主義回應犬儒的社會現實。既然導演對人類携手解決問題的可能性感到絕望，自然不會提出甚麼新見解或鼓勵人們行動起來。所以在「此片無法帶來出路或改變的動力」的批評背後，也許更難以接受其悲觀厭世的心態。

但悲觀不完全等同消極。《千》的焦點最後並非落在主角如何救世，而是用甚麼態度面對將臨的終局。其實不需要等待世界末日，死亡就是每個人必然面對的末日。相信很多人希望自己離開世界的一刻，有親愛的人相伴，這也是《千》主角的選擇。

有些觀眾嫌這回歸宗教與溫情的「愛回家」式結局，未免保守陳套，但這只是虛無悲觀的黑暗中僅餘的一點燭光而已。另一方面，這一筆也點出了信仰上帝的獨特性：不讓人趨吉避凶、不為人解決問題，而是著重面對現實、迎向苦難的態度。若世局注定沉淪，你可以選擇愛世界而非厭世嗎？這是電影留給觀眾的問題。

延伸參考：

Lars von Trier導：《世紀末婚禮》（Melancholia），2011年，電影。

也是流浪行星撞地球導致世界末日的電影，抑鬱的主角反應比他人更加冷靜。雖然結局也是末日，哲學家齊澤克卻說這齣電影是「樂觀」的，因為認清世界必然終結的現實反而會令人實踐美善。

Barry Levinson導：《作大英雄》（Wag the Dog），1997年，電影。

和《千萬別抬頭》一樣以荒誕手法諷刺美國政局及傳媒生態，同樣以戰爭災難轉移國民對總統性醜聞的視線。這個「狼來了」的故事預告了9-11恐襲和伊拉克戰爭，和《千》對照，也令人明白警世因何變成厭世。

George Monbiot, “Watching Don’t Look Up Made Me See My Whole Life of Campaigning Flash before Me,” The Guardian, January 4, 2022.

Monbiot是英國著名生態作家，對《千萬別抬頭》裡科學家在電視台聲嘶力竭卻成為笑話的場面感同身受，因為他在數個月前也試過在電視節目中談及人們冷對生態災難之時，一度感觸落淚。

（原載於《時代論壇》1795期）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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