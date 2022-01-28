投資失利、中低階手機競爭激烈、高階又賣不動⋯⋯小米股價砍半，市值蒸發新台幣1.77兆元

截至港股1月27日收盤，小米（Xiaomi）又再度暴跌5.5%，暫收16.48港元，總市值4120億港元（新台幣1.47兆元），而小米股價歷史高點32.35港元，市值一度突破9000億港元，兩者相比，市值已經蒸發近4800億港元（新台幣1.77兆元）。

其實，直今小米手機在中國市佔率仍然不俗，Canalys於1月28日公布的智慧手機市場最新報告指出，小米手機2021年市場出貨量，有2位數成長表現，市佔率排名第3，達到5050萬部，年增27%，市佔15%。而這樣的表現，為何仍無法激勵市場信心？

小米受到投資拖累

2021年8月市場調查機構Counterpoint最新報告顯示，小米6月手機銷量已經超過了三星（Samsung）與蘋果（Apple），成為全球手機市占最高的手機廠商，當時股價創下波段新高，達26.3港元。

Counterpoint研究主管Tarun Pathak分析，自從美中貿易戰開打後，原本的中國手機龍頭華為（Huawei）遭到美國政府封殺後，小米就不斷侵蝕華為遺留下的市占率，也包含歐洲、中東等海外市場。

不過，小米2021年11月公布第3季度財報顯示，其投資上市公司總共產生了人民幣35億元的虧損，這對集團的淨利率造成很大的影響。《華爾街日報》指出，該期淨利為人民幣7.8億元，上（2020）年同期淨利，則為人民幣48.6億元，衰退幅度驚人達16%。

小米為了完善小米生態系的願景，在投資領域上相當廣泛，除了製造業上游有所著墨外，在軟體內容上也有相當程度的投入。中國媒體《界面新聞》報導指出，其中著名的就是愛奇藝，小米是它的第2大股東。但是愛奇藝2020年虧損額約為人民幣74億元，小米財報中則要劃出人民幣4.6億元的投資虧損。

報導稱， 曾有小米投資記錄的聲網、怪獸充電、趣頭條、荔枝等企業，近來在股價上都維持了低迷走勢，再加上科技互聯網行業受到監管單位監管的震盪仍未結束，也構成小米財報的缺陷，甚至危及了未來集團的發展。

中低階手機競爭激烈，高階手機賣不動

中低階手機競爭相當激烈，中國國內受到VIVO和OPPO競爭，又有後起榮耀手機追趕；海外市場三星則不斷擴大市占，都成為小米的威脅。

《關鍵評論網》實際在小米服務的業內人士表示，近年小米手機想要在價位在2萬以上的中高階市場站穩腳步，但是銷售並不是特別好，他說：「在台灣要兩萬多的手機，不如就直上買三星，甚至蘋果手機」。

中低階手機品牌越來越多，功能上大同小異，反而在價格上強烈競爭。業內人士強調，過去小米在中低階市場非常有競爭力，但是近年觀察，許多中國手機在台灣市場也慢慢起來，熱度也消退。

日前，小米台灣區總監蔣坤揮坦言，小米在1.5萬元之上價位，表現比較弱，目標是用3年左右的時間，讓小米在台灣2萬元以上市佔率達到20％。

他說，近來小米引進更多生態系的家電產品，就是希望台灣市場的手機產品線能夠往1.5萬邁進，讓消費者先試用，再使購買的需求越來越高。未來小米除了既有電商通路外，還將擴大全台實體店面。

《路透社》指出，中低階手機受到強烈競爭，並非台灣市場的問題，而是全球市場均面臨這樣的窘境。為了擴大集團財源小米對外公布，智慧電動汽車的業務已經取得進展。該公司現在有一個500人的團隊從事這項業務，並預計在2024年上半年啟動量產，盼為低迷的股價打上一劑強心針。

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核稿編輯：翁世航