國民黨接受柯建銘道歉，總預算案最後一刻完成三讀，統刪270億元，政令宣導費刪3成最多

111年度中央政府總預算案今（28）日在臨時會最後一天完成三讀。按照先前朝野協商時各黨團達成共識，對政院提出的2兆2784億元總預算，經扣除公務員調整待遇163億元後，其餘2兆2621億元，統刪270億元，刪減率1.19%。

總預算案一波三折

此次總預算案經歷許多波折，包括從一開始民進黨團將此案逕付二讀，後來又遇到國民黨不滿華視前總經理莊豐嘉協商時的態度，一度表示要退出協商，一直到今日最後一天臨時會，又有郭國文呼籲今日就開放福島食品進口的風波。最後在民進黨團總召柯建銘公開道歉，國民黨接受後後才使得繼續進行。

昨天在行政院會未有開放福食的跡象，原本藍綠緩和，早上雖然藍綠間有言語衝突，但也順利完成4個委員會的保留提案表決；但今天上午，國民黨團因為民進黨立委郭國文發出「呼籲福食今天通過」的新聞稿，質疑執政黨要在總預算過關後，宣布開放福島食品，因此雙方信任破裂，佔領主席台杯葛議事進行，院會停擺4個多小時都未能進行。

為化解朝野僵局，經過協商後，約下午4點，民進黨團總召柯建銘代表黨團上台，為郭國文福島食品的相關發言導致議事延宕事件鞠躬致歉，院會隨即繼續恢復表決。立法院長游錫堃在晚上近七點時敲下議事槌，宣告經過2天表決戰後，111年度中央政府總預算案完成三讀。

今年度中央政府總預算歲出共編列2兆2621億元，較110年度增加1262億元，約增5.9%。立法院朝野黨團協商達成共識，三讀通過今年中央政府總預算通刪1.19%，約270億元，與去年總預算刪減比例1.18%相比，略增0.01%。

根據行政院向立法院提出的總預算案編製相關說明，今年度中央政府總預算施政重點項目主要用於公共建設投資、科技研發及產業轉型升級、優化多元教育環境、完善長照服務體系、強化社會安全網絡、厚植國防鞏固安全等施政重點。

政令宣導費刪掉3成

在通刪科目部分，包括通案減列大陸地區旅費50%（不得流用）、國外旅費及出國教育訓練費5%（除國防部及外交部外，不得流用）、委辦費5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、設備及投資6%、對國內團體捐助與政府機關間補助5%、對地方政府補助4%、一般事務費5%、政令宣導費30%。

國民黨團對各部會政令宣導的費用在表決過程就一直表達疑慮的，認為只要部會做得好，自然有媒體會報導，不需要多作宣傳，這部分的錢可以省下來做社會福利，做經濟發展。朝野協商時，政令宣導費在國民黨團堅持下，已從原先統刪20%，提高至30%。國民黨團再提案，要求行政院落實預算法，針對政令宣導預算數督促各部會及所屬，配合計畫預定分配歲出預算，同時揭露實際支用情形，具行銷廣告性質費用，不得變相作為政令宣導之用。

中正紀念堂轉型

時代力量黨團副總召陳椒華表示，中正紀念堂轉型是促轉會任務的重中之重，文化部也應擔負起此任務，提出具體轉型規畫，因此提案凍結文化部部分預算，請文化部提出「國立中正紀念堂管理處組織法」的修正或廢止，送交立院審議。該提案並未通過。

不過昨天院會已經通過了民進黨團提案，該提案指基於中正紀念堂啟動轉型公共討論已久，各界意見多元，建請文化部作為主管機關，應對中正紀念堂後續轉型使用進行規劃，並研議「國立中正紀念堂管理處組織法」修法，推動「設計概念競圖」，作為政策參據，並請文化部向立法院教育及文化委員會提出書面報告。

並要求文化部透過辦理策展、工作坊、講座、導覽等活動進行社會對話，雖已擬妥兩份中正紀念堂轉型建議方案併陳簽報行政院，但迄今尚未公開。周春米則提案，請文化部1個月內提交書面報告，說明未來中正紀念堂轉型有關計畫；賴品妤提案，請文化部於3個月向教育及文化委員會提出中正紀念堂轉型規劃，包含場域、法律等面向相關書面報告。

總預算三讀後，行政院長蘇貞昌循例前往立法院向眾多立委致意，也與多名民進黨立委在議場中合照。

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核稿編輯：翁世航