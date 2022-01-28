【疫情整理】圖解10條Omicron序列，目前傳播鏈變化

農曆年前最後一週，台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情沒有停下的跡象。過去一週（1月22日至1月28日）本土確診病例共增加256例，其中以桃園機場相關案例新增141例最多，其次為高雄港相關案例66例。

自1月3日桃園機場出現首例Omicron本土案例至今，目前台灣已知的Omicron基因序列總計有10條，造成2大2小傳染鏈。

下圖我們整理10條序列的案例變化，可以看出跟桃園機場清潔工相同序列的Omicron案例仍持續增加，但已經趨緩。而北市房仲與宜蘭礁溪個案則為本週新增的序列與傳染鏈，未來傳播情形則需注意是否會擴大。

透過以下桃園機場個案關聯圖可以發現，自上週開始的自貿港區群聚感染個案，在本週有更多的基因定序結果，證實此傳染鏈源頭皆是來自機場，相關人員已被匡列，採原宿舍隔離或送集中檢疫所。其他關聯案例多在隔離期滿前採檢出，對社區影響較小。

1月20日於高雄發現的確診個案，本週經過基因定序後確認與桃園機場多數確診個案的序列不同，是獨立的序列，目前懷疑源頭可能來自停泊於高雄港的外國輪船船員。也發現高雄港序列為BA.2變異株（Omicron菲律賓亞型），此起群聚案目前已累積76名確診。

除了遠雄自貿港區外，桃園本週還有多起在八德區大湳市場與幼稚園的本土案例，疑似是在同一間火鍋店用餐而傳播，經由家人傳染，再傳到幼稚園，經基因定序結果，部分案例已證實與桃園機場清潔工序列相同。另外桃園龍潭一退休人員案例的基因序列，也跟桃園機場清潔工序列相同，截至28日為止龍潭案例相關已有7名確診。

本週疫情亦在其他縣市出現獨立傳染鏈，台北市房仲業確診個案（案18375）因接觸客戶造成傳染，目前已累計12例確診；另一案例則是發生在宜蘭縣礁溪某飯店，指標確診個案陸續傳染給同事及顧客，目前為止已累計13例確診。指揮中心也證實這兩案與桃機Omicron基因序列不同，為獨立傳染鏈事件，未來發展仍須密切注意。

除此之外，本週不明感染源的數量也有增加，新北市亞東醫院發生陪病家屬確診且傳染到隔壁病房之案例，在隔離期間中陰轉陽檢出，感染源與序列仍不確定。

為了避免春節期間民眾踴躍參與宗教活動場所而擴大疫情，指揮中心22日宣布宗教團體停止繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動，許多縣市也跟進取消年節動態活動。針對餐廳內用情形，雖然指揮官陳時中（26）日表示暫時不考慮禁止內用，但許多縣市已考慮自主加強防疫規範。桃園市29日起餐廳內用座位減半，台北市則發布2.5級防疫指引，有條件禁止餐廳內用。

Photo Credit: 台北市政府

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核稿編輯：林奕甫