《練習有風格》：捨棄，是為了讓未來更豐富，如何以「衣、食、居」為起點追求簡約？

文：加藤惠美子（加藤ゑみ子）

15 追求簡約

無論年齡多寡，有許多人都喜歡簡約的風格。年輕人將簡約視為流行趨勢，自然而然予以接受。而生活閱歷深厚的成熟大人，則想要擺脫繁雜、重歸平靜，因而愛上簡約。

一直以來，日本人就很擅長透過材質、色彩、造型及光線等要素表現簡約風格。追求簡約，是想藉著去除多餘的造型及機能，甚至是與人的對話，讓生活更為充實。捨棄，是為了讓未來更豐富。它不只能去除生活中的雜質，更能幫助自己找出最重要的東西。

我們也可以說，這是為了追求豐富而實踐的簡約。

一旦去除了不需要的東西，真實就會展現出來。我們也會發現，並非追求物質才是享受，簡約單純又不依賴外物的日常其實也很清新。

人只需要最低限度的物質就能生活。從前的生活空間極為狹小，一個房間可以充作寢室，也能變成食堂，只要輪替更換茶几及寢具。這樣的生活有其形成的背景，但並非只是貧窮所致，而是當時人們追求的生活方式，是與現今不同的樸實、單純與簡潔。這樣的簡約發展到極致，就成為今日的極簡主義（Minimalism）。

雖然日本的設計風格多為素雅、簡潔，形態與機能卻非常豐富。就這一點而言，日本的設計雖然不如裝飾金銀珠寶的歐洲貴族文化來得豪華，在造型及材質上卻不會給人貧乏寒酸的感覺，可說是去除贅飾後渾然天成的藝術之作。

捨棄之後，才會明白什麼最重要。

【衣】確立風格，就能精簡服裝數量

「衣櫥裡的衣服永遠少一件。」說到這一點，每個人都有自己的理由。不過，只要流露品味、適合自己又能展現個性，就算總是穿著相同的服裝也會獨具風格，服裝的數量也能盡量精簡。

上班服、通勤服等套裝，內搭的上衣或襯衫可以盡量選擇明亮色調。套裝依照季節不同各要準備三套，內搭上衣或襯衫大約要有五件。

裙裝（連身洋裝）要重質不重量，挑選可以展現自信的剪裁。出席宴會的正式服裝，以基本、簡約的黑色禮服為主，再搭配飾品、絲巾、手套、帽子或包包等配件來增添魅力。

至於大衣，除了風衣之外還要準備三件。一件是厚實的羊毛或喀什米爾大衣；一件是披肩斗篷（針織材質）；最後再加上一件短大衣（羽絨衣）就已足夠。

懂得運用各種配件，就能極度精簡服裝的數量。

連身洋裝是最符合簡約精神的服裝，簡潔俐落的剪裁流露出現代感，還能配合外出目的及場合選擇休閒或隆重的款式，並隨著氣溫等各種狀況穿搭變化。

在這當中最好搭配的是無袖洋裝，選擇同樣材質的外套可以變成套裝，若是單穿，無論是短蓋袖、五分袖或纖細的長袖，皆能展現素雅、美麗的氣質。每個人可以選擇適合自己的領口剪裁，想要展現時尚感，就挑細肩帶或平口洋裝，做為派對裝束也很理想；有衣領的洋裝基本上都是單穿，也可以搭配針織外套營造休閒感。

裙子的款式要視目的而定，緊身裙適合職場或成熟的裝扮，A字裙可以展現女人味。裙長則是以膝蓋為基準，選擇最能讓雙腿顯得美麗修長的長度。

衣服的材質會隨著季節變化，如果體型經過鍛鍊，針織材質最好搭配，換季時也可以直接收進抽屜或箱子裡，以收納的角度來說非常優異。

【食】以蒸煮為本，用調味變化

無論西式料理或中華料理，基本上都是使用相同的食材，以調味創造出不同風貌。

這麼說或許有些武斷，但以家庭料理來說，這樣的技巧就足以因應。

中華料理的調味，以薑、洋蔥、蒜末及麻油、紹興酒、雞湯、醬油等為主。

義大利料理以橄欖油、鹽、胡椒、蒜頭、帕瑪森起司、義大利香醋、清湯及蔬菜醬底為主。

日式料理以柴魚及昆布高湯、味醂、醬油為主。

想增加辣味，可以加入辣椒、芥末、黃芥末等，日式料理則用山葵比較對味。

想增加酸味，中華料理可以加入黑醋，義大利料理加入紅酒醋、檸檬，日式料理加入糯米醋、柚子醋（以醬油7、醋5、味醂3的比例加入柴魚、昆布及柚子皮）、酢橘汁、臭橙及柚子。

烹飪時以蒸煮為基本，之後只要變化調味，就可以完成豐富多樣的家庭料理。這種方法最適合蔬菜料理。胡蘿蔔及花椰菜蒸煮過後可做為常備菜；茄子切成薄片蒸過後，再搭配各種調味，就是夏、秋兩季的代表美食。

肉類及魚類以烤或蒸煮為主，加入不同調味，可以做成日式或西式料理。肉類或魚類也可以搭配蒸過的溫野菜（花椰菜、胡蘿蔔、香菇、洋蔥、青椒、蘆筍、菠菜等），若是加入高湯，不僅美味且營養豐富，事後整理也很方便。

冬天以燉煮為主，一道菜就可以提供熱騰騰的料理，並攝取多樣食材。蔬菜類湯品可以事先做好，夏天喝冷湯，冬天加熱即可。做成濃湯或慕斯，可以一次吃進多種蔬菜，解決蔬菜攝取不足或偏食的問題。用麵包粉代替麵粉為湯品增加濃稠度，可以減少結塊的困擾；把麵包粉加進義大利麵的醬汁，則能使醬汁更容易附著在麵條上。

想用整顆洋蔥製作溫野菜，只要將其橫切幾刀，放進微波爐加熱七分鐘左右，等洋蔥像花瓣般綻開，再淋上柚子醋就很美味，搭配山葵和美乃滋也是理想的組合。蘆筍則推薦在水煮之後，放上半熟的荷包蛋，將蛋黃戳破一起食用（可撒上帕瑪森起司）。料理手法越簡單，就越不容易出錯，也越能品嚐道地的美味。

【居】用最少的上質家具取代雜亂物品

簡約的住居風格，基本上要掌握「隱藏、收納、整理」這三大要項。

就算沒買東西，也經常覺得家中莫名增加許多物品，這是因為東西拿出來之後就沒有再收好的關係。想維持住居的簡約整潔，就要養成隨手物歸原位的習慣。

既是追求簡約，家中的物品自然要減至最低限度，基本上也不需要擺放裝飾品。真想放些擺飾，可以在玻璃櫥櫃裡簡單放置幾件，不但方便整理，也較能保持清潔。

初次一個人獨居，就是實踐簡約生活的機會。剛開始選擇生活必需品時，往往容易被眾多選項吸引，勾起購買的欲望，平常有收集癖好的人就要避免因一時衝動，買了過多的物品。

購置家中用品時，最重要的是不被花色所迷惑，而要以造型來取決。雖然每個人喜好的顏色不同，只要朝著高質感的方向挑選，一定能發現最適合的顏色。如果真的難以決定，就選白色吧！特別是食器或雜貨等易顯雜亂的物品，白色都是不敗的基本色。