美國自由派大法官布瑞爾宣布退休，拜登表示將兌現競選承諾，提名首位非裔女性進入最高法院

文：梅緣緣

美國聯邦最高法院自由派大法官史蒂芬・布瑞爾（Stephen Breyer）不久前傳出即將退休的消息。對此，美國總統拜登（Joe Biden）於27日證實確有此事，而布瑞爾本人也同時宣布自己將卸下大法官職務，結束為期近42年的法官，及20餘年的大法官生涯。

針對後續的提名人選，美國總統拜登公開表示，將會提名非裔女性法官作為大法官，以兌現他競選時所提出的承諾。若拜登所提名的法官人選，經參議院投票通過後成功獲得任命，則美國將繼首名非裔大法官克拉倫斯・湯瑪斯（Clarence Thomas）後，再迎來首次大法官職位由非裔女性法官擔任的里程碑。

最高法院最年長法官榮退，接班人無意外將由非裔女性法官擔任

布瑞爾現年83歲，年紀為美國現任的9名大法官中最長。他原先於1967年起任教哈佛法學院，後續在1980至1994年間獲當時美國總統卡特（Jimmy Carter）提名，擔任美國聯邦第一巡迴上訴法院（First Circuit）法官之一；1994年再經總統柯林頓（Bill Clinton）提名至最高法院擔任大法官職位，並於當年的8月3日宣誓就職後便服務至今。

布瑞爾身為自由派法官，除反對死刑及支持女性在墮胎上的選擇權外，亦針對選區不公平劃分的「傑利蠑螈」（Gerrymander）狀況提出抗議。美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導指出，許多民主黨參議員接獲布瑞爾將退休一事皆表示祝福與恭喜。布瑞爾預計要到今年6月底，才能卸下大法官職務。

據《美國公共電視》（PBS）報導，總統拜登於27日說明，在了解相關可能的大法官人選背景後，決定只會提名符合足夠法律實務經驗，且具廉正特質的人作為接替布瑞爾的下一任大法官。拜登後續在白宮發表談話時提到：「這個人，也將成為美國最高法院史上第一位黑人女性大法官。」盼成功實現他在2020年競選總統時，將提名非裔女性作為大法官的宣示。

不過拜登亦表示，可能的提名人選除將經過嚴格的考量及檢視，也將在聽取參議院相關的建議後提出。《國會山莊報》（The Hill）報導指出，參議院多數黨領袖查克・舒默（Chuck Schumer）承諾，將以迅速、謹慎的方式，讓大法官候選人的結果儘快出爐。

然而令外界擔心的是，參議院中的兩名議員喬・曼欽（Joe Manchin）及克里斯滕・希尼瑪（Kyrsten Sinema）。兩人雖與拜登同屬民主黨，但先前曾構成數次拜登在推行如《重建美好法》（Build Back Better Act）法案上的阻礙。不過在法官提名上，曼欽與希尼瑪過去則皆與拜登站在同一陣線，預計這次的大法官提名人選應會獲得兩人支持。

誰是可能獲提名非裔女性大法官人選？

拜登此話一出，便引發不少對於布瑞爾接班人選的猜測。《美聯社》報導也統整出可能獲提名的非裔女性法官，分別為：加州高等法院法官萊昂德拉・克魯格（Leonadra Kruger）、華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉・布朗・傑克森（Ketanji Brown Jackson）、全國有色人種促進法律協會辯護及教育基金會主席謝麗琳・伊菲爾（Sherrilyn Ifill）、聯邦第七巡迴上訴法院法官坎迪絲・傑克森－阿奇烏米（Candace Jackson-Akiwumi）、南卡羅來納州聯邦地區法院法官蜜雪兒・柴爾茲（J. Michelle Childs）以及聯邦第九巡迴上訴法院法官荷莉・湯瑪斯（Holly A. Thomas）六人。

對此《路透社》報導則點出，拜登最有可能的提名人選，應為傑克森與克魯格，其中又以傑克森獲選機率較高，因克魯格牙買加裔的身份，可能較不受民主黨參議員支持，但其他可能的四名大法官人選，仍有機會為拜登所相中。

不過，根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國最高法院目前大法官人選派系，仍以保守派為主要勢力。

先前於2020年逝世「不恐龍大法官」露絲・金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的大法官職位，也由川普（Donald Trump）所提名的保守派法官艾咪・康尼・巴雷特（Amy Coney Barrett）接棒。這也讓保守派大法官人數又再添一人，使得保守派及自由派人數在美國最高法院比例佔少數，即便後續為自由派法官升任，保守及自由派人數比例將依然維持在6：3。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航