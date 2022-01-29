【東南亞週報】越南有望4月底全面開放旅遊｜印尼首起Omicron死亡病例｜柔佛州議會正式解散

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂、曾偉林（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第155期，為讀者挑選2022年1月22日至1月28日期間，有關泰國、新加坡、越南、菲律賓、印尼與馬來西亞的六則東協區域大事。

泰國｜帕拉育訪問沙烏地阿拉伯 兩國放下33年恩怨

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）1月25日前往沙烏地阿拉伯進行正式訪問，此為兩國在33年以來因「藍寶石」發生爭執後，首次進行高層會晤。兩國領袖會談後共同發表聲明，表示「考量到兩國的相互利益，將把彼此關係推向新高」。

1989年，泰國宮殿中的清掃工偷走沙烏地王子價值約2000萬美元的藍寶石，而調查此事件的3名沙烏地外交官被殺害，導致兩國關係就此破裂。沙烏地政府自此不向泰國人發放工作證，並撤回在泰國的投資。沙烏地政府也勸誡國民勿前往泰國旅遊，雙方貿易及旅遊收入因此損失超過10億美元。

泰國在過去已多次嘗試修復兩國關係。在沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的邀請下，泰國總理前往訪問，為兩國關係在30多年來的一大突破。帕拉育在其臉書上表示樂見兩國恢復正常關係，因為這將會為雙方帶來許多新的發展機遇。

泰國總理指出兩國的關係正常化將會對9大面向帶來好處，分別為旅遊業、能源、勞工、食品、醫療衛生、國安、教育與宗教、貿易與投資以及體育等面向。沙烏地則非常期待與泰國進行合作，因為泰國將為沙烏地的服務業、飯店、醫療衛生及部分大型工程案提供人力資源。

（泰國總理帕拉育會晤沙烏地王儲。）

新加坡｜星與太平洋聯盟簽FTA 成為該聯盟首個「準成員國」

新加坡與太平洋聯盟於1月26日在哥倫比亞舉辦的第16屆太平洋聯盟峰會上，正式簽訂太平洋聯盟—新加坡自由貿易協定（Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement，PASFTA）並簽署聯合聲明（PA-Singapore Joint Declaration）。PASFTA將有助於星國企業進入太平洋聯盟市場，降低產品與服務的出口成本。

目前該聯盟共有智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯4個成員國。新加坡貿工部新聞稿表示，除了貨物貿易、服務和投資等傳統領域外，PASFTA還首度納入有關國際海運服務的章節，旨在加強星國與太平洋聯盟之間的實體連結，鼓勵雙方交流並為海運人員提供培訓。

新加坡總理李顯龍在簽署儀式上以視訊方式表示，PASFTA的簽訂在新加坡與太平洋聯盟夥伴關係中具有里程碑意義，新加坡很榮幸成為太平洋聯盟的第一個「準成員國」（Associate State），該協定將制度化並強化新加坡與太平洋聯盟的經濟聯繫，並深化雙方在共同利益領域上的合作。根據貿工部新聞稿指出，這些領域包括數位經濟、物流和基礎建設，以及食品貿易。

（新加坡總理李顯龍在太平洋聯盟—新加坡自由貿易協定簽署儀式上發表談話。）

越南｜越南有望4月30日全面開放旅遊

越南文化體育旅遊部於1月24日指出，將建議中央政府能在今年4月30日全面開放外國遊客到越南旅遊。文化體育旅遊部部長阮文雄（Nguyễn Văn Hùng）表示，從去年11月越南開始試行讓已接種兩劑疫苗以及持有有效的疫苗護照之國際旅客能入境越南，至今已接待約9000名遊客，並獲得國際遊客的高度肯定。因此建議中央政府趁著4月30號越南統一紀念日與5月1號勞動節兩天假期，正式全面開放旅遊，迎接外國遊客。

越南私營經濟發展暨研究委員會主席Truong Gia Binh對此也表示，越南需要把握好時機開放旅遊而不能再等下去；目前國內大部分民眾已接種疫苗，是開放旅遊的黃金時期。經歷兩年的疫情，越南旅遊業已經嚴重衰退，並影響超過250萬人的生計。

越南從去年年底開始試行全面開放旅遊的三階段，第一階段於2021年11月試行，越南開放國際團體旅客入境；第二階段於2022年1月開始試行，團體旅客入境7天後可以在開放旅遊的城市進行自由行；第三階段正在研討試行日期，為全面開放自由行。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 位於越南胡志明市的濱城市場

菲律賓｜杜特蒂盟友取得媒體ABS-CBN頻寬

菲律賓最大媒體集團ABS-CBN日前因經營許可到期而停播，本週報導指出，杜特蒂盟友、菲國首富曼尼維亞將取得ABS-CBN之頻寬，使ABS-CBN復播之路雪上加霜。

菲律賓最大媒體集團ABS-CBN的經營特許權在2020年5月4日到期，因國會未能於休會前完成其更新許可的議案表決，ABS-CBN於5月5日起停播。而後國會在7月時以70對11票否決許可更新，ABS-CBN上訴期間，則以其他數位串流方式播出節目。

菲律賓國家通訊委員會在1月25日聲明指出，Advanced Media Broadcasting System將可取得ABS-CBN的頻寬至2023年，可再延期。該公司為菲國首富曼尼維亞（Manuel Villar Jr.）家族所掌管的企業。維亞為房地產大亨，先後曾任菲國眾議院及參議院議長、也曾於2010年參選總統，其妻、兒女皆為菲國政治人物，維亞一家也是杜特蒂總統的盟友。

原先ABS-CBN有望於今年6月，即菲國總統大選、杜特蒂下台後恢復營業，但政府此令一下使ABS-CBN之路雪上加霜，也被視為是杜特蒂政府對新聞自由的再次打壓。2016年時，ABS-CBN曾拒絕播放杜特蒂競選廣告；自杜特蒂上台後，ABS-CBN大力抨擊其反毒戰爭等政策。先前杜特蒂便曾揚言要讓ABS-CBN「出局」，因此ABS-CBN的停業被視為杜特蒂對媒體的報復，以及對新聞自由的箝制。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 菲律賓最大的媒體集團ABS-CBN

馬來西亞｜柔佛州議會正式解散 大馬將舉行疫情期間第四場州選舉