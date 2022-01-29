飼養者取悅寵物，也為滿足自己——養寵物的倫理爭議

文：楊庭輝（香港國際問題研究所研究員）

早前香港政府以防止變種肺炎病毒蔓延之名撲殺倉鼠和其他小寵物的決定，惹來不少非議。有輿論認為，雖然人類在原則上並非在任何情況下也不可殺死寵物，但在這次事件中沒有大規模殺害小寵物的必要性，相關行動不符合比例原則。亦有輿論認為，是次撲殺寵物與港府從前撲殺有禽流感病毒的雞隻和丹麥政府一年多前撲殺有肺炎病毒的水貂不可相提並論，原因是寵物跟人類有深厚的感情聯繫，不可隨便殺害之。

動物權益者對這種說法並不完全賣帳。他們認為，所謂寵物（或被稱為「伴侶動物」）、一般動物和肉類食物的分別，是由掌握權力的人武斷地劃分的。若然人類可否撲殺某種動物主要是基於對牠們有沒有深厚的感情聯繫，那麼背後折射的是赤裸裸的「物種歧視」主義。人類應檢討為何自己有親疏有別的取態。當不少人對大量小寵物被撲殺感到嚴重受傷害時，動物權益者進一步表示人類各種不人道對待動物的活動更是極度嚴重傷害到他們的感情。

飼養寵物是實行家長式管治

本文把「物種歧視」的爭議暫擱一旁，旨在集中談論人類飼養寵物的倫理爭議。不少寵物主人認為自己對被飼養的寵物充滿濃濃厚厚的愛意，但實際上是展現權力欲和佔有欲的表現。人為配種誕生的寵物是為了滿足飼養者的各種欲望，飼養者可把主觀意願強加諸在寵物身上。有些主人希望把寵物的身體養得胖胖的，原因是他們認為胖胖的寵物看起來很可愛，甚至覺得在擁抱牠們時感到很舒服。然而，這種想法既沒有為寵物的健康着想，亦沒有考慮對方是否希望被人類擁抱。如果一隻貓狗抗拒被人擁抱，牠咬/抓傷對方以作反抗是否可被視作合理的自衞？另一方面，有些主人以健康為由只為寵物提供粗茶淡飯，卻沒有考慮到寵物可能希望享受美食多於他們的安排。

寵物亦沒法自行決定是否擁有同伴。若然主人只打算飼養一隻寵物，那麼那隻寵物大部分時間也因被逼滿足主人被陪伴的欲望而沒法得到同儕的陪伴。另一方面，寵物因不喜歡被逼跟另一隻寵物同住而打架的例子亦多不勝數。叢林的法則容許兩隻或以上偶遇的動物「私了」解決衝突，但當牠們被強行帶到主人的居所時，牠們被禁止施展自己的本能處理問題的機會高唱入雲。

飼養者把寵物關在籠裏或／和絕育，首要是從方便人類管理而非從尊重寵物的角度出發。君不見有不少貓狗在動物公園追逐玩耍，樂此不疲，但礙於被逼滿足主人飼養牠們的欲望，所以要待主人有空才得以「放風」？此外，把寵物關在籠裏，一旦發生火災，寵物的逃生本能將無法施展出來。尤有甚之，與撫育小孩成人其中一個最大不同之處是，很多被飼養的寵物終其一生也沒有獨立覓食的能力。喜歡飼養寵物的人，其實有喜歡被倚賴的傾向。

還有，當寵物年紀老邁，若要延續生命，便需頻密地接受治療，甚或做手術時，飼養者也無法知道寵物是否希望苟延殘喘下去。在人類的世界，尚且有病人家屬不尊重病人拒絕插喉治療的意願的情況。飼養者因不捨寵物離去而為牠（們）安排一系列的療程，難道便不會有令寵物承受更大痛苦程度的可能性？

事實上，飼養者各種取悅寵物的方式，同時也為滿足自己。這種自我滿足的方式甚至是以犧牲環境保育和其他動物的福祉為代價，特別是飼養肉食寵物愈趨普及化。正如台灣國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘2016年6月14日在《聯合新聞網》鳴人堂發表評論文章指出：「貓狗寵物吃的罐頭肉又是哪裡來的？難道都可以改吃素食嗎？當我們了解了大量肉食性寵物的空間與食物需求以後，我們就知道這需要土地與其他動物飼養業的支持才能存在，而大量的動物飼養就會衍生環保、疫病還有動物福利議題。有人關切過被做成貓狗罐頭的動物是否是被人道屠宰的嗎？」

負責任領養 減少對寵物傷害

小孩飼養寵物的問題更為複雜。部分小孩的心智尚未成熟，對飼養寵物只具備一時衝動的熱情，一旦熱情丟淡了，便可能會對飼養的寵物始亂終棄。即使部分小孩具備長期負上照顧寵物的主觀願望，他們也沒獨立的經濟能力去履行照顧的責任。換言之，他們須倚賴成人的幫忙。若然他們的監護人同樣沒有充裕的經濟條件，甚或有賤待寵物的傾向，他們收養回來的寵物也有被不人道對待之虞。因此，小孩只有在擁有開明和經濟條件充裕的監護人的前提下才適合收養寵物。若然我們不鼓勵甚或反對人類不負責任地生育，那麼為何我們對人類在未有足夠能力負上責任的前提下收養寵物會有不同的態度呢？

人類世界呼喊「人人平等」已愈二百年歷史，但種族、階級歧視和暴力罪行等問題仍相當棘手。在人類眾多難題未解決的前提下，動物平權更像是天方夜譚。若然屠宰成千上萬的牲畜能解決一個族群的饑荒問題，阻撓者隨時會被冠上「種族滅絕者」的污名。近日出現首宗豬心成功移植到人體的案例，雖然相關案例的後續風險隱憂仍有待觀察，但若然日後畜類動物的器官可更廣泛地移植到人體身上，那將可為解決人類移植器官短缺問題帶來曙光。如果讀者接納畜牲被大規模屠宰作食用用途，和以魚皮和豬皮用作治療皮膚燒傷病人的用途，試問又如何以動保的理由反對把食用動物的器官移植到人體身上呢？（所以部分動物權益者是一致地反對那些行為）

在人類中心主義的主旋律下，人類以動物作為滿足自己各種欲望的工具的例子多不勝數，當中涉及千絲萬縷的利益關係，要徹底扭轉這種秩序比登天還要困難得多。人類的世界尚且有不負責任生育、虐兒和直升機父母的問題，人類有意無意苛待寵物的現象更為普遍是不難理解的事。不少寵物飼養者自以為對寵物展現「愛」是最大權利，現實上卻導致其他問題叢生。