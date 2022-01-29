2022/01/29,
社會

香港人口流失？從機場離境人次估算移民數據

香港人口流失？從機場離境人次估算移民數據
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

最近好多傳媒都報道，香港面對移民潮和人材流失問題。究竟睇咩數據會搵到線索呢？

最近好多傳媒都報道，香港面對移民潮和人材流失問題。究竟睇咩數據會搵到線索呢？

民航處有更新香港國際機場嘅乘客數據，以往因為有龐大旅客、商務客出入香港，乘客數據無乜參考價值。但適逢香港去年受疫情影響，旅客數字銳減，機場出入境數據，比較容易反映有幾多香港人、在港外國人離開呢個城市。

我簡單整咗個棒形圖，如圖所見，基本上每月經機場離港人次都高過抵港人次。一年間，總離港人次係80萬，總抵港人次係54萬。兩者相差26萬人次（製圖時，圖下方算式結果應為-26.3萬）。

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必須戴個頭盔，有關數據單位講緊「人次」，同一個人反覆出入機場，就會令人次數據上升。但疫情下從機場入境香港要隔離14日，除咗少數探親、工作因素，相信無乜人會頻繁來港。

所以用離港人次減去抵港人次，相信可粗略反映一年間，有幾多人經香港機場離開。

當然，搭飛機離開香港唔一定代表移民。香港有出入境自由，你搭飛機走，入境處唔會問你去讀書、做生意、工作假期、返鄉下定係移民。

如果要查幾多香港人移民，就要搵「香港居民」經機場抵港、離港數據。入境處提供每日出入境數據，再細分香港居民、內地訪客、其他訪客。

我比較蠢，逐日輸入數據，都頗花費時間（如果大家有便捷方法，請告訴我）。根據統計，2021年香港居民經機場入境人次係237304，而離境人次係390742，將離境人次減去入境人次，大約就係15.3萬。

再次重申，呢個係「人次」，唔係人數。不過喺疫情封關，人口流動較低情況下，作為評估香港人口流動情況，係值得參考嘅。

睇返各國嘅香港移民數據，有15萬人離開並唔係無可能，2021年頭三季已經有8.8萬人申請BNO VISA，平均每季有2.9萬人。用呢個基礎估算，2021年全年可能有11萬人經BNO VISA去英國。2021年台灣亦批出約1萬個居留許可畀香港人，亦有部份港人選擇加拿大、澳洲等地。

後記：一路寫呢篇文，一路諗起已經去咗外國嘅朋友。出入境數據係冷冰冰數字，但背後反映好多家庭離鄉別井，分散各地。香港人無論身處邊到，希望你哋過得好。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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