台灣勞工求職歷險記：逢年過節，返鄉人潮為何一路向南？

採訪編輯：林婷嫻｜美術設計：張語辰

勞工遷徙研究

《冰原歷險記》動畫中，長毛象們為了生存而遷徙。現實世界的台灣，勞工們也為了謀生而離鄉背井。中研院人社中心的林季平副研究員，利用各類人口個體資料分析勞工遷徙（labor migration）的路徑，帶我們飛到1950-2000年代的台灣上空，鳥瞰勞工們在地表遷徙的求職歷險記，希望藉此找出不同遷徙路徑的就業對策。

1950-1970：戰後嬰兒潮變成做工的人

未曾擁有過一塊土地的你，可能在課本背過「三七五減租、公地放領、耕者有其田」。1950年代國民政府推行土地改革，台灣經濟活動以發展農業為主，此時有為數眾多的嬰兒呱呱墜地，一個家庭常有七八個小孩互相揪著頭髮、共穿一個麵粉袋。

戰後嬰兒潮，如颱風天的海浪般洶湧。後浪推前浪，嬰兒長大後，農村這些爆增的人力怎麼辦？

在此情況下，1960年代中期開始，國民政府大力推動「出口導向」的輕重工業政策，成立加工出口區、推行十大建設。雖然戰後嬰兒們普遍只有接受國小基本教育，但離開農村後，只要學習基本組裝或機械技術，就能無縫接軌變為大量勞動力，在生產線上奏出人力轉型的完美樂章。

做農的人，變成做工的人，觸發台灣有史以來規模最大的人口遷徙與勞工流動，並長達10年之久。此時青壯年大多前往台北、高雄找工作，少部分前往台中；台灣呈現北高分流的勞工遷徙趨勢。「1970年代高雄的家戶所得排名全台第二，房價也跟當時的台北差不多！」林季平說明。

圖│研之有物（資料來源│林季平） 「人力運用擬-追蹤調查資料庫」分析結果顯示，1935-1985年代，農村人口主要往台北、高雄分流，尋找輕重工業的工作機會。

1980-2010：做工的人變成失業的人

然而，1970年代末期，台灣外交失利、連帶引發政經結構劇烈變化，同時也面臨中國打破鎖國政策、東南亞諸國經濟體興起，台灣過往的傳統勞力密集產業漸漸失去競爭力。再加上第二次石油危機的震撼，政府部門將政策修正為發展技術及知識密集的產業，例如電子資訊工業、金融業等等。

此時南台灣地區受到石油危機影響，石化及重工業開始沒落；雖然官方沒有親口證實，美麗島事件等政治挑戰，也可能削弱了當時執政黨對南台灣區域經濟發展的支持度。

種種人擇因素下，北部漸成為新興產業的大本營，例如新竹科學工業園區、台北市信義計畫區等等。影響範圍甚至擴展到中壢桃園都會區，從1990年至2000年，此區人口增加了31.4% （行政院主計處，2000）。

從下圖不難理解，為何當今農曆過年前，台北車站、高速公路會湧現驚人的返鄉潮，而過年時，台北則唱著空城計。

圖│研之有物（資料來源│林季平提供） 「人力運用擬-追蹤調查資料庫」分析結果顯示，1986-2000年代，勞工們主要遷徙至台北找工作，高雄自此式微。

在這個產業轉型、勞工往北遷徙的1990年代，你會聽見此時的青壯年唱著林強的〈向前行〉一曲：「親愛的父母再會吧！鬥陣的朋友告辭啦！阮欲來去台北打拼，聽人講啥咪好康的攏在那～」。

然而，領取好康的通行證，僅限於高科技代工、金融業、資訊業等等勞工，傳統「做工的人」被眼尖的守門員踢除在外。

1990年代由於生產成本提高，台灣傳統工廠大規模關廠歇業，外移珠江三角洲或東南亞地區。這群被輕重工業釋放出來的勞力，是只有接受基本教育的戰後嬰兒一代(此時約為40-50歲)，缺乏所需的專業知識，無法被新興產業吸收，就業問題持續累積至今。

因此，你可能聽過在工廠工作的長輩們，道出這句期許(或感慨)：「好好讀書，長大後才不用像我們賺辛苦錢。」

「遷徙」是改變的開始，也是高度冒險的過程

了解這些勞工流動路徑有什麼用？林季平說明：「遷徙本身要付出很多代價，但常常被忽略。」

「解決失業問題，最重要的是失業者能再就業，而失業者能成功再就業的關鍵，在於能經歷一個「成功」的勞工遷徙。」

以勞工小明為例。首先，是有形的遷徙成本，當小明要從高雄到台北找工作，原先在高雄累積的區域性資本（人脈、房地產等等），必須通通砍掉重練。第二，是心理成本，到了台北人生地不熟，可能會遇人不淑、或是水土不服。

第三，也是最常被忽略的，是「資訊成本」。當小明決定要從高雄到台北找工作，需要花費很多心力尋覓職缺、或打聽消息，但過程可能蒐集到錯誤資訊，直到遷徙至台北才發現「完了！跟我想的不一樣……」。這時小明又得再遷徙至別處找機會，或是沮喪地回老家。

因此，薪資水準、房價等各種生活資訊，應該要越來越透明；職缺內容、實質收入等資訊也要清楚明確，這樣才能降低遷徙求職的誤判機會。

林季平用數字舉例，假設一名「勞工小明」從高雄到台北的遷徙成本是台幣10萬元，包含租房子、適應、收入減少等等，當他發現在台北找工作不利，這台幣10萬元也就付諸流水。

「當社會上有40萬名這樣的勞工小明，就累積了40億付諸流水的勞工遷徙成本。但如果政府及公司行號，願意花個一兩億把這些社會資訊好好提供出來，幫助遷徙的勞工評估什麼地方找工作是最有利的，降低的社會成本怎麼算都划算！」林季平說明。

依照遷徙路徑，設計就業對策

進一步分析不同年齡、性別、職業別的勞工，會發現找工作的遷徙路徑有其原因。

女性因結婚或家庭因素而失業者，傾向選擇「回流遷徙」，例如從台中到台北、又從台北回到台中。難道這是現代版的「孟母三遷」？

「離婚或分居，通常遷徙的是女方，這反映出父權體系國家的文化因素。」

林季平說明：「在東亞社會，女性的決定權不在女性本身。」結婚時要同住一個地方，至少有一方得變動工作和居住地點，通常會是女性搬遷，這個現象可透過「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」的俗語來映證。然而分析「人力運用擬-追蹤調查資料庫」發現，離婚或分居時，搬走的也通常是女方。

根據內政部戶政司的資料，民國90年至105年的有偶人口離婚率顯示為升高趨勢，雖然「離婚」很難想到跟「勞工遷徙」有什麼關係，但透過勞工流動研究，可得知就業政策已無法忽視離婚趨勢的影響。