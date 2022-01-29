香港小動物「被人道」，NFT項目讓牠們「永存」區塊鏈

近日香港再度出現Delta變種病毒確診個案，政府稱鼠類動物傳染人類機會甚大，因此撲殺整批有問題的小動物，做法惹來爭議。日前香港出現了一個Solana區塊鏈上的NFT項目，名為Carries Hamsters，紀念2000隻被「人道」的小動物，讓牠們從此可以「永遠生存」在SOL區塊鏈上。

官方團隊在IG上發文表達創作理念，稱絕對不支持「人道處理」小動物，所以為了對外界宣揚這個聲音，他們將2000隻倉鼠在Solana區塊鏈上「復活」，意思即以演算法生成2000不同模樣的倉鼠NFT，並會將部份收益直接捐贈及一個反對動物安樂死的慈善團體。倉鼠NFT與香港一樣，以不同顏色和屬性呈現，正如香港充滿着不同「顏色」（即政治立場）一樣。

NFT技術概念由加密貨幣演變出來，通過標記「非同質化數位資產」結合區塊鏈而生成。而「非同質化」的特性令每一個NFT都獨一無二，這個獨特性受到不少藝術家和投資者的喜愛。Solana區塊鏈比以太坊等區塊鏈速度更快，交易成本更低，因此不少NFT都選擇使用Solana區塊鏈。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！