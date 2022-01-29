移民潮下入學率低，香港國際學校債券大跌

近年來香港移民人數增加，加上新冠肺炎影響跨境學童，香港入學率創十年來最大跌幅，一些香港知名國際學校的債券也出現雙位數下跌。

據《南華早報》報導，據顧問公司數據，哈羅香港國際學校債券目前約為340萬元（港元，下同），較2014年的600萬元，下跌了43%。弘立書院發行的債券在2016年一度炒高至800萬元，目前已經下跌到約450萬至480萬元。維多利亞書院債券也從 2015年的530萬元，下跌約20%至420萬元。

報導指出，國際學校發行的債券與投資市場的不一樣，有些債券是家長在入學前購買，以提高孩子的錄取機會，另有些債券則是支付學校的建設及設備更新。

永輝會籍服務公司（Everfine Membership Services）表示，公司在過去一年收到約20宗尋求出售學校債券的要求，不過目前也仍有不少l中國內地學生的父母迫切想從二級市場買入學校債券。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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