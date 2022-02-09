血液也會產生癌症？貧血、骨頭疼痛、高血鈣，當心「多發性骨髓瘤」上身

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎滕傑林醫師來到照護線上。

滕傑林醫師：大家好，我是台中榮民總醫院血液腫瘤科滕傑林醫師。

劉育志醫師：相信大家對癌症都不陌生，但是很多人都不曉得說血液也會產生癌症，請問滕醫師，什麼是多發性骨髓瘤？

滕傑林醫師：多發性骨髓瘤它是血液中漿細胞造成的疾病，當漿細胞過分增生，製造很多漿細胞的時候，就會導致疾病，我們稱為多發性骨髓瘤。

劉育志醫師：多發性骨髓瘤好發在哪些族群？

滕傑林醫師：多發性骨髓瘤，基本上還是一個成年人的疾病，所以小朋友基本上是沒有多發性骨髓瘤的，在成年人中又是以年紀比較大的長者，是比較好發的族群。

劉育志醫師：哪些危險因子比較容易產生多發性骨髓瘤？

滕傑林醫師：多發性骨髓瘤，並不如我們所認知的很多癌症，例如說這個肺癌抽菸，或是其他的癌症有一些特發的因子，多發性骨髓瘤的發生，其實並沒有真正所謂的好發的因子，或是導致的原因，它就是可能是一些基因的突變而導致它的發生。

劉育志醫師：多發性骨髓瘤它會產生什麼樣的症狀？

滕傑林醫師：多發性骨髓瘤最常見的症狀，其實是貧血，70％的病人他都有貧血的這些症狀，所以來看貧血的病人中有一部份，就是因為這樣而發現了多發性骨髓瘤，另外有30％~40％的病人會有骨頭疼痛、還有腎功能不理想，還有一些是高血鈣的症狀。

劉育志醫師：高血鈣會有什麼症狀？

滕傑林醫師：第一個很多病友會便祕，然後他的神智上並不是那麼的清楚，這是高血鈣常見的一些症狀。

劉育志醫師：骨頭疼痛常發生在哪些地方？

滕傑林醫師：多發性骨髓瘤骨頭疼痛其實全身性的，所以很多病人一開始以為筋骨痠痛，或是扭傷了這些事情去國術館去看病，那是因為這個漿細胞是存在我們的骨髓中，我們的骨髓全身都有，所以他會覺得全身的痠痛，但有些病人產生了病理性骨折例如說他骨頭斷了，他的脊椎有一些壓迫性骨折，他就會在那個地方特別的疼痛，所以多發性骨髓瘤的疼痛分兩大類，一個是局部骨頭病變產生的疼痛，一個是全身病變產生的骨頭疼痛，很多病人都跟我們談，就是說多發性骨髓瘤剛發生的時候，他的骨頭疼痛是那種，痛不欲生的痛，所以這些也蠻辛苦的。

劉育志醫師：多發性骨髓瘤需要怎麼治療？

滕傑林醫師：多發性骨髓瘤的治療，以前都是所謂的化學治療，但因為這幾年標靶治療很盛行，所以化學治療基本上在多發性骨髓瘤，已經不太使用了，目前有兩大類非常重要的，所謂標靶治療，第一個是叫作蛋白酶體抑制劑，另外就是一些免疫調節劑，藥物組合起來，會讓90％以上的病人得到很好的控制，我們還是期待，多發性骨髓瘤的病人有機會接受，所謂的自體幹細胞移植，就是俗稱的骨髓移植，因為我們做了自體幹細胞移植，可以進一步的來延緩病人未來復發的時間，得到更長的存活時間。

劉育志醫師：目前多發性骨髓瘤的治療患者需要住院嗎？

滕傑林醫師：以往的多發性骨髓瘤病人他來住院，其實是因為併發症，例如說他來的時候高血鈣，或是他骨折、或是他骨頭疼痛，可能需要讓病人來住院，我常跟病人說，多發性骨髓瘤的病人的樣態是他常常躺著送進醫院，經過治療之後，可以坐輪椅出院，然後再經過一段時間，他的疾病控制更好的時候，他可以走路回來看門診，所以他真正住院是因為疾病的併發症，而不是因為治療的本身，現在大部分的病人的治療，都可以在門診可以完成，非常的方便。

一個大概是65歲左右的男性，他來的時候其實真的很嚴重，就是貧血、高血鈣，然後這個腎功能也不太好都這個快要洗腎了，被送進加護病房，家屬都覺得大概沒有什麼機會了。但經過適當的這些治療之後，病人接受了初步的標靶治療之後，病人是很明顯的進步，他就很順利地離開加護病房。他就從躺著進醫院，然後經過了大概兩週到三週的治療他就可以坐輪椅回家，等到三、四個月之後他是走路回來看門診。

接著呢，沒有想到他可以做這些事情，因為後來又做了自體幹細胞移植，他到現在已經活了大概六年到七年的時間，他的生活完全正常，你從外觀上根本看不出他是病人，治療過程中他的孩子，也結婚生孩子，生寶寶、生孫子，他都可以去參與，我覺得其實是一件蠻好的事情。

多發性骨髓瘤是全身的疾病，病人最明顯感受到的，其實是骨頭痠痛的問題，當病人有一個不明原因，全身骨頭痠痛合併貧血的時候，就要高度懷疑有多發性骨髓瘤的可能性，現在的醫學非常進步，我們在兩天、三天之內都可以徹底的診斷，因為它是一個無法完全治癒的疾病，所以治療的目標要設定。

治療的目標不是把這個病治好，大家也不要去尋求偏方，或是買很貴的藥其實現在的藥健保都有給付了，我們的治療目標，是讓病人得到一個穩定的狀態，讓病人的生活恢復到正常，能夠過正常的日子，越久越好，在未來有更多新的藥會進來台灣，所以我相信在未來，多發性骨髓瘤的治療成績，一定會比現在好上更多。

劉育志醫師：感謝滕醫師來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航