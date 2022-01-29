2022/01/29,
經濟

春節前買什麼都貴！主計總處：物價在年後攀至高峰後，第二季漲幅將趨緩

春節前買什麼都貴！主計總處：物價在年後攀至高峰後，第二季漲幅將趨緩
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台經院院長張建一表示，政府查價發現大多業者是為了反映進貨成本，而非惡意調價，國際供應鏈瓶頸今年上半年可望緩和，塞港、缺櫃等情況也將逐步改善，再加上美國聯準會即將升息，「物價上漲差不多已經進入末升段」。

（中央社）家庭主婦趕在農曆春節來臨之前採買年貨，但發現豬肉、牛肉、乾貨什麼都貴，直呼吃不消。不過主計總處表示，物價在年後攀至高峰後，第二季物價漲幅就會趨緩；學者也點出三大因素，認為物價上漲已達「末升段」。

農曆春節即將到來，婆婆媽媽早已前往年貨大街、菜市場採買，沒想到和上一年相比，買菜金硬生生貴了不少，還沒發紅包給晚輩，荷包就瘦了一圈。

家住新竹的賴阿姨表示，豬肉上漲很明顯，至少漲2成，而且去年買2隻牛肚、2個牛腱500多元，今年漲到800多元，在餐廳訂佛跳牆去年只要1200元，現在漲到1700元，直呼物價上漲很有感，什麼都變貴。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘則說，農曆年前因為採購需求增加，豬肉、牛肉、部分水產品、水果等價格都會走揚，但以豬肉為例，目前國產豬肉批發價每公斤約76元，與去年11、12月差不多，批發價並沒有上漲，民眾會覺得豬肉很貴，主要還是年節需求推升價格所致。

過年期間，白鯧魚因為年年有餘（魚）、昌盛等吉祥寓意，也是魚類採買首選。曹志弘指出，年前白鯧魚價格都會變貴，也因此，農委會建議不一定要買白錩魚，黑錩、金錩、銀錩價格相對便宜，也同樣有「昌」的吉祥寓意。

去年以來，許多小吃、餐飲業紛紛調漲價格，農曆年前需求高又推升物價，民眾大感吃不消。曹志弘表示，年節採購相關品項通常年後價格就會回穩，整體物價則在今年第1季到達高峰後，第2季起就會逐步趨緩。

中央大學台經中心執行長吳大任認同此看法，他點出三大關鍵，一是國際原物料價格已經漲至波段高點，後續上漲空間有限，廠商成本壓力不會再攀高，二是美國聯準會預計3月升息，資金可望退潮，加上台灣央行開始考慮跟進升息的時間點，這些都有助於抑制物價走高的情勢。

吳大任接著指出，廠商去年第4季起陸續漲價，除了反映累積已久的成本壓力，也因為疫情趨緩、政府祭出振興五倍券刺激消費，讓廠商得以趁著生意回溫之際，趁勢反映成本而調漲價格。

SOGO百貨週年慶 顧客擠滿超市
Photo Credit: 中央社

至於農曆年後物價走勢，吳大任點出第三個重要關鍵，Omicron變異株蔓延，國內疫情升溫將削弱民間消費力道，廠商要繼續漲價的可能性偏低；另一方面，如果廠商到現在都還沒漲價，價格會比其他已漲價的同業更有競爭力，他們不見得會想要跟進漲價。

台經院院長張建一則說，國際供應鏈瓶頸今年上半年可望緩和，塞港、缺櫃等情況也將逐步改善，再加上美國聯準會即將升息，「物價上漲差不多已經進入末升段」。

張建一表示，業者過去這段時間確實承受很大的成本壓力，政府查價也發現大多業者是為了反映進貨成本，而非惡意調價；不過政府年前仍多管齊下，祭出多重物價穩定措施，希望減緩民眾的通膨預期，年後隨著循例加價的產品及服務價格調降，加上國際環境轉佳，物價漲勢應可趨緩。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。