2022/01/29,
教育

國家教育研究院線上辭典公開徵求台灣新興流行語，「484」「超取」「浪浪」都考慮納入

國家教育研究院線上辭典公開徵求台灣新興流行語，「484」「超取」「浪浪」都考慮納入
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

目前新詞徵求仍在起步階段，一個月來約收集到200、300個詞，判斷標準將會是「覆蓋率」較高——也就是跨文本、跨媒體經常出現的用詞——將優先採用，但涉及性、髒話、人名、商標、產品名、政治化的詞語，即便在網路高度使用，也傾向不收錄。

（中央社）國家教育研究院近期在網路公開徵求台灣新興詞語、流行語，列出的例子包括「484」、「超取」、「浪浪」等，後續將由專家審查，收錄進新編的線上辭典中。

教育部目前有5部線上辭典，委託國家教育研究院管理，經常被學校、媒體引用，不過這5部辭典大都編撰於民國80年代，缺乏近年新興詞語。

國教院語文教育及編譯研究中心主任林慶隆接受中央社電訪表示，收集新詞的目的是服務使用者，網路時代資訊眾多，民眾難免會看到一些新詞，想要立即知道含意，透過查詢線上辭典，可避免溝通上的障礙。

林慶隆舉例，網路上常用的484，是取自諧音「是不是」，且通常帶有可愛的意思；「超取」是「超商取貨」的簡稱；「浪浪」則是親切地稱呼流浪貓狗。另外像是因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情產生的新詞，如「隔離經濟」，也都是未來收集的方向。

林慶隆表示，目前新詞徵求仍在起步階段，一個月來約收集到200、300個詞，目前規劃是在現有5部辭典之外，另外再增加「第6部」，但名稱還沒有訂出來，預計需要約3年時間來完成。除了向大眾徵求，國教院也會運用資訊科技、大數據方式，透過媒體語料庫、社群媒體分析等方式，擴大收集的範圍。

至於如何判斷哪些詞語該收、哪些不該收，林慶隆表示，「覆蓋率」較高的詞語，也就是跨文本、跨媒體經常出現的用詞，將會優先採用。但涉及性、髒話、人名、商標、產品名、政治化的詞語，即便在網路高度使用，也傾向不收錄。

「我們不希望因為一兩個詞，使整部辭典被否定掉。」林慶隆強調，國教院畢竟仍有官方的色彩，新辭典是要促進理解、溝通，不希望被模糊焦點。

字典＿外語＿LANGUAGES_POLYGLOT_DICTIONARIES
Photo Credit: hiroaki maeda CC BY-ND 2.0

林慶隆也提到：「我們無意去塑造標準。」語言本就會隨時代演進，在不同的情境下有不同的意義，未來即便有新辭典誕生，也不會強調辭典寫的才是標準答案，畢竟辭典永遠不可能齊全。

過去教育部的5部辭典，常有一些詞語被批評不合時宜，例如立法委員就曾批評有過多對女性的貶抑詞，如「洗衣板」、「潑辣貨」、「老處女」等。國教院除持續召集學者專家修訂，也曾多次舉辦「啄木鳥」競賽，讓民眾一起除錯、提供意見，行政院政務委員唐鳳就曾帶領團隊，運用撰寫程式的方式，揪出4000多筆錯誤。

林慶隆表示，未來的辭典除了維持專家審查的機制，也會製作網站與民眾互動，他認為「維基百科」就是一個成功的典型，國教院會採納其優點，同時考量官方辭典應有的正確性，並擴大外界參與。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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