今日本土新增15例，指揮中心抽樣血液存檔樣本，判斷台灣無大量未診斷潛在病例

國內今（29）日新增15例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案，境外移入新增33例個案，確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲；新增境外移入個案為19例男性、14例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國（9例）、阿拉伯聯合大公國及新加坡（各2例）、日本、中國、澳大利亞、越南、墨西哥及荷蘭（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於2022年1月9日至1月28日。

多重監測方案，進口農產品與汙水檢測均為陰性

記者會中，指揮中心也盤點近期因應Omicron的各項監測方案。在「社區加強監測」的部分，指揮中心於全國21個縣市共計274家基層定點診所，發放公費家用快篩試劑，由醫師評估對於具呼吸道症狀民眾發放試劑，再由民眾居家篩檢及回報快篩結果。

目前，指揮中心已累計發放17,834劑，其中1人後續經PCR檢驗研判為確定病例，指揮官陳時中也呼籲民眾如出現呼吸道症狀，請善加利用此機制至公費快篩試劑發放診所掛號就醫。

在機場港阜的監測部分，指揮中心已於桃園、台北、台中與高雄等4個國際機場及12處國際商港、工業港及離島兩岸通航（小三通）港口之特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次。累計檢測80,456人次，其中2人快篩陽性後經PCR檢驗研判為確定病例。

此外，指揮中心也持續針對全國汙水與邊境採樣檢驗進口冷凍肉品、水產品及水果之內、外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝，進行病毒監測，目前檢測均為陰性。

抽樣血液存檔樣本，判斷台灣無大量未診斷的潛在病例

為更加了解全台確診狀況，指揮中心針對去年4至7月份台灣捐血中心捐血人之血液存檔樣本，抽樣5,000支檢體進行抗體檢測。其中，只有1支檢體抗核蛋白抗體及抗棘蛋白抗體檢測結果皆為陽性，換算陽性率為0.02%，整體自然感染陽性率低，與該區間同年齡層確診率相當。

指揮中心表示，根據本次調查，並未發現台灣存在大量未診斷之潛在病例。

截圖自指揮中心記者會YouTube直播 指揮中心發言人莊人祥於記者會中解釋「捐血人血清抗體陽性盛行率調查」的操作方式與結果

雖然國內疫情目前仍在可控制範圍，但記者會中指揮中心也呼籲長者及高風險族群儘速前往接種第1、2劑疫苗。

指揮中心說明，目前台灣疫苗接種率第1劑約81%、第2劑約74%，但75歲以上長者第1劑接種率僅約75%、第2劑接種率僅約68%，仍需再積極提升。指揮中心也提到，雖然疫苗接種後可能發生副作用，但通常輕微且於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，擔心副作用者，可先與醫師討論，經諮詢、評估以選擇合適之疫苗接種。

指揮中心表示，為鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗者儘速前往接種，延長地方政府提供衛教品之措施至今年2月28日止，請民眾踴躍前往接種，以獲得保護力。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航