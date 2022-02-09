COP26真正的成就，是建立新的全球碳交易市場遊戲規則

文：劉哲良（一個安裝了「第三隻眼」的環境經濟學家，擅長辨別抽象的價值，看見萬物之間互相關聯及共生的網絡，其頭腦清晰的程度，任何偽裝或說不通的邏輯都瞞不了他。協助修訂《溫室氣體減量及管理法》，專長非市場價值評估，也就是幫沒有市場的東西估價，目前擔任中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員及綠學院綠色帶路人）

前一陣子，我為了參加COP26，冒著被染疫的風險，去了一趟英國。綠學院的Julia跟我說，只要是談能源、循環經濟、碳中和、ESG等綠色產業的議題，產業界有一群人即使看了所有媒體刊登的新聞或文章，都還是要等綠學院的觀點，否則就會在產業小聚裡吵鬧。

例如關注碳交易的你，就會奇怪COP26不是費盡千辛萬苦建立了全球碳交易市場規則嗎，這樣台灣不是就有機會透過這些規則做到國際接軌？為什麼在〈碳如何定價？破除這3個誤解，你對碳定價的認識就超越99%的人〉這篇文章中，我們卻說「目前國際上不同的排放交易機制所核發的碳權（排放許可）絕大部分並不能互通。所以，即便台灣實施了總量管制排放交易，且核發了碳權，但也無法完成所謂的國際接軌。」

我們究竟應該怎麼看COP26？

談到碳交易，如果你搞不懂什麼是CDM，恭喜你，你不用花時間搞懂了，因為新的全球碳交易市場遊戲規則即將上市！

首先我們要知道，其實早在《京都議定書》授權之下，聯合國創建及運行的清潔發展機制（Clean Development Mechanism, CDM）就已經替散布在世界各地供給者及需求者建立碳交易市場，所以我們很早就有全球碳交易市場。

不過，因為《京都議定書》已經在2020年正式結束，改由《巴黎協定》接手做為全球氣候管理的依據。因此，在《京都議定書》授權下的CDM將不再有效，需要創立一個以《巴黎協定》為基礎的新市場機制來取代CDM。而在前些日子落幕的COP26裡，完成的就是建立這個新全球碳交易市場所需的基本規則。

Photo Credit: 中央社

由於《京都議定書》與《巴黎協定》針對各國減量責任的規範有著根本性的不同，因此未來依據COP26所將建立的全球碳交易市場機制將全新升級，而不是CDM的直接延用。

COP26真正的成就，就是建立新的全球碳交易市場遊戲規則

回顧《京都議定書》的規範，締約的國家被區分為二群：一群是肩負明確減量責任的已開發國家，另一群則是開發中、低度開發國家。原始目的是為了協助已開發國家在開發中、低度開發國家執行減量計畫，再將減量成效轉換為碳權。

但這個基本的設定，在《巴黎協定》下有了一些改變。在《巴黎協定》下，所有締約國都需要透過提出「國家自定貢獻」（NDC）來說明自己未來的減量規劃、減量目標，所有國家都肩負了不同程度的減量責任，不再有所謂無須承擔減量責任的國家。

因此，原先的CDM必須要升級轉型，COP26所產出的新全球碳交易市場規則，重點就在於後續做了減量專案想賣碳權的國家，必須在自己國家的NDC上做清楚的記錄，表明有把一部分的減量成效出售給其他國家，以避免一個減量專案的成效被兩個國家重覆計算。

這個設計邏輯看起來似乎十分單純，本來在2018年就該完成談判，但因畢竟涉及各國的利益，因此比預期多花了三年才完成談判。

在新的全球碳交易市場遊戲規則之下，台灣可以買碳權，但不能賣碳權

聽起來很雞肋，但這卻可能反而是對我們最有利的方式。

一個碳交易市場裡，基本的參與者就是碳權的買方及賣方，在目前聯合國所訂定的規則下，台灣不是締約方，因此我們無法在台灣執行一個減量專案、然後依監測的減量成效向聯合國申請取得碳權。也就是說，台灣無法賣碳權給別的國家。

Photo Credit: iStock

但是台灣可以透過買碳權參與全球碳交易市場。這可以有幾種形式，例如台灣可以做為投資方，在境外投資執行一個減量專案，再由執行地向聯合國提出申請取得碳權，最後經由私契約攤分台灣可取得的碳權數量。當然，未來直接在市場上購買其他國家出售的碳權，則是另一個更直接的參與方式。

讀到這裡，你可能覺得很雞肋，只能買不能賣，就賺不了錢了。別氣餒，首先，即便台灣無法參與前述聯合國所建立的機制，真的想在台灣執行減量專案、在國際上出售碳權也並非沒有途徑，國際上目前還有四個由獨立機構所成立的碳權機制包含VCS、GS、ACR、ACR，可以接受台灣向其申請碳權，綠學院其他專欄文章有相關介紹。

在考慮賺錢之前，你更應該思考的是，你是否真的有能力賣碳權？台灣目前在《氣候變遷因應法》修法程序中，已納入2050年要達成淨零排放的國家目標。這是一個巨大的挑戰，企業光是要實現淨零排放目標都很難了，在擁有足夠的減量技術實力之前，買別的國家的碳權幫助我們自己達到碳中和，反而可能是過渡時期的務實做法。

目前COP26所決議的內容雖然確立了基本規則，但對於全球碳交易市場相關的執行細節尚未擬定完成，仍有些許的不確定性，希望這篇最原汁原味的COP26深度解讀，能讓你更精準理解碳交易的重點。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航