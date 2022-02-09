提升免疫力還能增進親子關係，如何陪孩子建立一輩子受用的運動紓壓習慣？

董氏基金會調查指出：七成孩子喜歡和父母一起運動，而且覺得快樂！新的一年送孩子一份可以延續及陪伴他一輩子的大禮，即日起建立親子運動紓壓習慣，不僅能提升免疫力、維持彼此的好心情，還能增進親子關係。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續延燒，擔心孩子動得少影響身心健康嗎？根據董氏基金會2021年年初調查指出：國小學童中每十個有七個表示喜歡和父母一起運動、和父母一起運動會讓自己快樂，超過一半的學童表示若有父母陪伴會讓自己更想運動。

每周運動天數越多，最近兩週感到「快樂」的比例越高

為了解親子共同運動頻率與情緒及親子互動關係的關聯性，董氏基金會與康健人壽2020年12月至2021年1月間，以參與「玩轉動，拋出好心情」親子康健身心計畫的四所合作學校台北市力行國小、古亭國小、信義國小及新北市三重國小4~6年級1,139位學童為對象進行調查。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，調查發現，超過六成受訪者有固定運動習慣，除體育課外每周運動三次以上；只有兩成多的受訪者平均每週親子運動「三次以上」；爸爸媽媽經常／總是鼓勵自己運動者占50.9％。

受訪者表示，運動能改變自己的部分前六名依序為「改善健康狀況，增加抵抗力」、「增進與家人、朋友間的感情」、「精神更好、更有活力」、「增進與父母的互動」、「坐著的時間變少」、「調適情緒，紓緩壓力」。

進一步分析發現，每周運動天數越多，最近兩週感到「快樂／非常快樂」的比例越高；每次運動時間超過半小時者，最近兩週感到「快樂／非常快樂」的比例明顯高於運動時間不足半小時者。

建立親子運動紓壓習慣

葉雅馨表示，董氏基金會推動校園運動紓壓方案已經超過十年，去年起與康健人壽開始合作推動親子共同運動，包括設計「趣味」、「便利」的親子飛盤運動與親子運動套餐做為親子共同運動的參考模式。今年因應新冠肺炎疫情，特別設計「親子共動x康健身心」親子運動紓壓系列線上活動，並邀請巴鈺和她的孩子恩典公益代言拍攝「邊玩邊跳，親子共動好心情」影音，透過實體與線上活動及相關資源的提供，讓親子不受時間、空間與疫情的限制，隨時隨地想動就動，幫助民眾建立親子運動紓壓的習慣。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，近年來因疫情衝擊，增添國人更多的不確定感，壓力指數持續偏高，長期積極履行企業社會責任願景的康健人壽，自2020年起攜手董氏基金會前進校園推廣親子飛盤運動，也從調查中證實，親子運動可增進家人間的關係並增添親密感，並有助於紓解生活中的壓力。計畫第二年進一步會將推廣年齡層擴大到幼兒園的幼童和家長，希望可以持續透過親子運動的推廣，讓更多家庭可以藉由親子運動紓解壓力，創造高質感陪伴時光，維持好心情以對抗負面情緒，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

巴鈺：養成運動習慣，是為了和孩子創造有品質的親子時光

《一袋女王》主持人巴鈺，今年生下二寶恩雨的她應董氏基金會邀請，和五歲的大寶恩典一起公益代言「玩轉動，拋出好心情」親子康健身心計畫。她分享自己生孩子前沒有運動習慣，懷恩典時和劉耕宏搭檔主持《就是愛運動》，過程中發現原來推廣運動不只是為了體態，而是為了和孩子創造有品質的親子時光，自己才開始運動。

她最喜歡帶著恩雨一起上寶寶游泳課，增加與孩子的親密時刻。她也表示，很開心能和恩典一起公益代言拍攝「邊玩邊跳，親子共動好心情」記錄與恩典相處的時光。當天拍攝結束後恩典一直說很好玩、想要再一起工作、一起跳舞。

巴鈺分享，只要簡單的動一動，像是去學校、公園跑步、玩飛盤，享受親子「一起」開心的過程，自然就可以建立親子運動紓壓的習慣，希望大家可以和孩子跟著這支影片唱跳，創造有質感的親子時間。

想與孩子一起建立運動紓壓的習慣，增進親子關係讓身心更健康，可參考由巴鈺代言拍攝的「邊玩邊跳，親子共動好心情」影音，及參與「親子共動x康健身心」網路活動。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航