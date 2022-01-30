蔣經國跟民進黨看起來都是「反共保台」，但兩者可以相提並論嗎？

文：張遄臻（香港某大學學生）

若要說蔡英文總統這幾日最大的動作，恐怕就是她在經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮上那一席講話了。

講話中，雖有「每一位總統的歷史定位，都應該由人民決定」這種看似保持中立的論調，但其中對蔣經國「反共保台」的强調卻仍可看出她這番評論的價值評判究竟爲何。我在此不打算多談蔡英文試圖將蔣經國等過去的國民黨主牌，變爲自己資產的用意，只是想提醒一下諸位，這種説辭是否有些耳熟？

提及「反共」，恐怕很多人首先想起的都會是前些日子離開國民黨的于北辰。

畢竟于北辰早在國民黨主席選舉的時候就已指出國民黨搞丟了「反共」的招牌，前些日子更以此爲由退出國民黨，也算是造成了一場不小的風波。如此看來，蔡英文此次强調「反共保台」恐怕多少是從于北辰身上得來的靈感，同時也借此想要諷刺一把在場的國民黨人。

確實，如今越來愈多的人都在質問「國民黨怎麽不反共」，仿佛民進黨已成「反共」的代表，但民進黨如今所謂的「反共」和過去蔣經國的「反共」是一回事嗎？這個問題是許多人都沒有深究的。有趣的地方在於，蔡英文總統此言一出，便有人認爲「蔡總統始終跟著經國先生走」，但事實果真如此嗎？

蔣經國的反共不是為了「保台」，而是為了能夠統一

我們首先討論蔣經國的「反共保台」——這在一定程度上也是國民黨在歷史上的政策。

此處的「反共」有兩個層面，一個是意識形態上的反對，另一個則是針對具體組織的反對。後者衆所周知，所以我們不妨著眼前者——這也是經常被忽視的一點。

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蔣經國的反共言論有許多，其中相當著名的兩句是「只有在中國大陸的人民擺脫共產主義時，我們才會坐下來同任何人談判」以及「國家統一是中華民國政府一貫努力以赴的目標。這個目標的達成必須植基於一個重要的前提，即中國大陸必須根除共產主義，實施自由、民主、均富的三民主義制度。唯有如此，國家統一的目標才能實現」。

不難發現，這兩句話都與「大陸」以及「國家統一」相關，而「反共」所針對的也不是具體組織，而是作爲意識形態的「共產主義」。換言之，在蔣經國那裏，「反共」在很大程度上是與國家統一問題相關聯的，與其説是「反共保台」，不如説是「反共求統」——即在反對共產主義的基礎之上，謀求國家統一。

這並不是說蔣經國不謀求「保台」，然而「保台」是他的目的嗎？不，「保台」只是「統一」的手段——台灣是橋頭堡，「一國良制」式的統一才是根本目標。

蔡英文總統的「反共保台」又是什麽？

若要說意識形態，蔡英文似乎並沒有在意識形態上有過多著墨以反對共產主義；若要説針對中國共產黨，那麽反到什麽程度才叫「反共」？畢竟就算是民進黨，似乎也沒有與對岸一刀兩斷的打算，否則民進黨又爲何會被台灣基進在造勢大會上喚作「合理非」呢？

與其説是反共，毋寧說民進黨根本上仍然是「反統」或者「抗中」。

强化台灣主體意識與拒絕統一，是民進黨一以貫之的主張，「反共」的原因更多也在於「中」與「共」的捆綁——畢竟在現在的國際社會上，「中國」與「中共政權」已經成了幾乎可以互換的詞，而大家對此都不覺得有任何不妥。

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真要説反共，當今國際社會並不乏禁止成立共產主義政黨或者禁止共產主義標志的國家，立陶宛、烏克蘭等國均在法律層面禁止出現共產主義標志，立陶宛共產黨如今也不得不在地下運作。台灣如果想要靠「反共」打出國際知名度，理應也有類似舉措才對，但現在看來，民進黨政府顯然是沒有這個打算的。

再説「保台」。

民進黨的「保台」僅僅是保護台灣的安全嗎？可以説是，軍購案和强化對外關係等舉措都算是爲了這一目標。但與「反共」一樣，「保台」同時也有更進一步的目標，即「保護台灣主體性」。

畢竟若是僅說安全，那直接拱手而降接受「一國兩制」也可以説是十分安全了，但這是台灣社會想要的嗎？顯然不是。如今台灣除去極少數紅統人士以外，其他絕大多數人無分藍綠白，理應都有繼續保持「民主自由」的共識——而這則是安全的前提。

只是對民進黨來説，保證「安全」與「民主自由」仍然是不夠的，台灣自身的獨立性是最深層的目標。這種獨立並單指要成立台獨黨綱中的「台灣共和國」，同時也對應蔡英文總統四個堅持中的第二條和第三條，即「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」和「堅持主權不容侵犯併吞」。

質言之，這裏的獨立是指台灣作爲主權實體的獨立性，而非追求以台灣爲名宣布獨立。因此，民進黨的「反共保台」，實際上是「反統保獨」。

同樣反共，蔣經國是為了「光復」，民進黨是為了「抗中」

至此，蔣經國和蔡英文的差異可謂一望而知。雖然兩人看起來都在「反共保台」，但兩者「反共」和「保台」的目的卻是天壤之別：蔣經國反共是爲了「光復中華民國領土」，民進黨卻是爲了「抗中」；蔣經國保台是爲了未來的統一，民進黨保台卻是爲了獨立。

以具體政策而言，民進黨保持台灣的獨立性同時也意味著削弱自身與「大陸地區」的聯係，因此我們才能看到蔡英文總統主導的新南向政策，看到提案刪除法規中的「國家統一前」的諸多民進黨人。

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再看蔣經國任内，台灣與海峽對岸的聯係實質上是在不斷增强的，由此就可看出兩者根本上是南轅北轍。筆者非常懷疑，蔡英文的這番講話和前法國總統戴高樂在魁北克那一句「自由魁北克萬歲！」一樣，在講之前都未多同其他人協商，否則怎麽會像現在這樣引出諸多過去戰友的批評呢？