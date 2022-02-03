歐美公衛統計顯示：追加劑能有效降低Omicron重症死亡率，且長者比年輕人更需要

文：蔡博元

因應Omicron本土疫情與境外移入的威脅，台灣於今（2022）年1月7日公告縮短COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗追加劑間隔，並於1月26日達成20％覆蓋率，其中65歲以上長者更超過40％。

Omicron於去（2021）年底逐漸取代Delta成為全球主流變異株，而台灣本土個案已超過四百例。接種兩劑以上是否能預防Omicron相關的感染、住院、重症與死亡？以下回顧歐美初步的公衛統計。

由於以下地區的確診人數從去年12月中旬明顯增加，且個案都以Omicron為主，故累計至今的統計資料能初步探討接種兩劑以上能否有效降低Omicron所造成的相關風險。

英國數據

英國衛生安全局1月20日的報告統計截至1月16日前四周的資料，顯示各年齡層接種三劑的死亡率都遠比無接種者低（如圖一）。林氏璧孔醫師在臉書解釋，從數據推算分年齡死亡率，60歲以上完全沒打疫苗的人死亡率是6.9％，接種兩劑是3.7％，接種三劑是0.48％，完全沒打的人死亡率是打完三劑的14.2倍；而在60歲以下是4.5倍。這表示追加劑在各年齡層都能有效預防Omicron相關的死亡，其效果在年長者中最明顯。1月27日的更新累計了更多資料，並指出追加劑能提供50歲以上長者95％預防死亡的保護力。

圖一：統計顯示各年齡中無接種者的死亡率遠遠高於接種追加劑的人。｜Photo Credit: 作者提供

該報告也計算了防感染Omicron後住院的保護力（指effectiveness），完整接種有64％，但半年後僅剩44％，而接種追加劑能提升至89％。意即追加劑能有效預防Omicron相關的住院風險。

此外，預防BA.1及BA.2（Omicron其中兩個子系） 感染的保護力，完整接種超過半年後分別僅有9％與13％，而接種追加劑後提升至63％與70％，顯示追加劑對防止Omicron感染仍有一定程度的保護力，且對這兩個子系差不多。綜上所述，追加劑能降低Omicron相關的感染、住院與死亡風險。

美國與加拿大數據

華盛頓州公衛部的報告統計去年12月22日至今年1月18日的資料，顯示12-34歲、35-64歲及65歲以上完整接種或無接種者的感染率與住院率，無接種者的感染率在這三個年齡層中分別是完整接種者的2、3、4倍；而住院率是5、7、7倍。

威斯康辛州公衛部的官網統計截至1月14日，顯示各年齡層無接種者的感染率、住院率與死亡率都比完整接種者高。整體來說，無接種者的感染率是完整接種者的3倍；住院率是9.5倍；死亡率是14.1倍。維吉尼亞州公衛部官網截至1月23日的相對趨勢也一致。

邁阿密戴德縣的報告統計1月12日至24日的資料，顯示無接種者的住院人數比接種者高，尤其遠高於接種追加劑者。洛杉磯公衛部的報告也顯示無接種者的住院率遠比接種者高。

密歇根醫學院附設醫院公佈其截至1月24日所收治COVID-19患者的接種狀態，發現入住加護病房的幾乎都是無接種者，而接種追加劑者非常少。Intermountain Healthcare（位於猶他州的醫療保健單位） 截至1月23日收治的患者也有相同趨勢，高達82％都是無接種者，而只有4％接種過追加劑。這顯示追加劑能有效降低重症風險。

上述趨勢都符合美國疾病管制暨預防中心的統計資料與研究報告所述，即便是12-29歲與30-49歲年輕族群也是無接種的風險遠高於接種（如圖二）。另一份研究報告還提到接種兩劑疫苗半年後能防Omicron住院的保護力僅剩57％，但接種追加劑後提升至90％。而加拿大安大略省的統計顯示，感染Omicron後重症的比例，未接種者的重症率是接種者的12.5倍。綜上所述，完整接種仍能降低相關風險，而追加劑的效果更好。

圖二：各年齡層中確診與重症死亡的人以無接種者為主。｜Photo Credit: 作者提供

歐洲數據

歐洲各地的監測也與英美的趨勢一致，我找到比利時、捷克、芬蘭、挪威、法國、義大利、丹麥與冰島等國的公衛統計，同樣顯示接種兩劑以上能降低感染、住院、重症與死亡率，而無接種者的風險明顯較高。

歐洲疾病管制暨預防中心每周都會整理Omicron相關研究。一篇來自丹麥的研究指出，以完整接種為基準，未接種者增加了Omicron的傳播，而接種追加劑的人則減少了傳播。另一篇來自蘇格蘭的研究指出，接種追加劑的人即便感染Omicron也因接種疫苗而減少了57％出現症狀的風險。這些研究的意義是接種追加劑能幫助降低Omicron引起的健康風險與疫情傳播。

追加劑覆蓋率與死亡率

從歐美的數據可看出，在當今Omicron疫情中，未接種者的相關風險仍遠高於接種者。我把這些報告有提供詳細數據點的整理如下圖（圖三），很明顯從去年11月初到今年1月初的感染、住院與死亡率仍然是未接種者高於接種者；越來越多統計與研究也陸續證實接種追加劑更能降低相關風險。

圖三：不同接種狀態與確診、住院及死亡率。｜Photo Credit: 作者提供

我還觀察到上述所有國家的死亡率似乎有隨追加劑覆蓋率的提升而降低（如圖四），當然這也可能與Omicron本身的致病特性有關，這得等待更多研究證實。不過死亡屬於落後指標，會比確診與住院更晚出現，再加上Delta並不是完全絕跡，因而現階段論定Omicron致死率可能還太早，但初步的統計資料已顯示接種追加劑能有效降低Omicron造成的相關風險，且長者比年輕人更需要。

圖四：追加劑覆蓋率與新增確診人數、死亡率（資料:Our world in data）｜Photo Credit: 作者提供

台灣本土疫情與追加劑政策

顯然追加劑能幫助對抗台灣本土Omicron疫情，尤其是能大幅降低年長者的風險。然而，75歲以上年長者的兩劑接種率遠落後18-29歲年輕族群（如圖五），且多半不符合當時滿五個月接種追加劑的資格。1月初時有文章指出縮短追加劑間隔使超過200萬人即刻受惠，時序上主要是前線防疫人員與年長者。因此，因應疫情將追加劑間隔縮短至三個月是合理的，不僅保護醫護與其他高接觸風險前線，也希望盡可能保護脆弱的長者；而連第一劑都尚未施打的長者更需要關切。

圖五：各年齡層疫苗接種率（截至1月25日上午10點）｜Photo Credit: 作者提供

接種迷思與猶豫