年假就是要在家耍廢看串流！推薦五部不同類型的「喜劇」讓你開懷過虎年

在瞬息萬變的疫情之中迎接春節虎年，使得「在家追劇、看片」成為年假重點行程，無論大家度過了怎樣的2021年，來到2022年初賀歲之際，必得盡情放鬆、珍惜與家人共處的歡樂時光。

本篇文章將以「闔家觀賞」為經、「各類喜劇」為緯，介紹五種不同維度的精彩作品，有皮克斯製作、迪士尼發行的奇幻動畫《路卡的夏天》，可為客廳注入來自義大利濱海小鎮的沁活；星光熠熠的歌舞片《畢業舞會》，歡騰搬演屬於青春與中年的酸甜苦辣；而永不缺席的浪漫喜劇之位，則由《K歌情人》填上；主打冒險冤家的《叢林奇航》，則邀請各位為嶄新一年大膽掌舵，航向充滿可能的未來；最後，想要窩在沙發上「長途追劇」的旅客，一集20分鐘、共六季的情境喜劇《富家窮路》會是首選。

本文將進一步推薦五部過年片單，歡迎家庭電影時光已經「大鬧片荒」的讀者參考享用！

《路卡的夏天》／動畫喜劇，Disney+播映

作為全世界動畫龍頭，最知名的動畫公司皮克斯，繼口碑極佳的《靈魂急轉彎》之後，2021 年推出全新動畫長片《路卡的夏天》，也是皮克斯今年搶攻奧斯卡最佳動畫片的種子選手。

《路卡的夏天》雖然帶著奇幻色彩，但實為典型的青春成長敘事，背景設定在義大利濱海小鎮，描述小男孩路卡的成長故事，但路卡並非人類，是人類厭惡的海怪，在某個夏天，路卡意外碰上摯友，並踏上充滿人類的陸地經歷有趣冒險，最終試圖完成不可能實踐的夢想。

雖然本作在台灣知名度不若其餘皮克斯作品，但此片故事技巧與製作水準，仍然具備皮克斯一貫「寓教於樂」——將深刻哲理放置於童趣故事的轉化水準，《路卡的夏天》在繽紛絢爛的色調之中，實則談述嚴肅的種族議題。

巧妙透過「海洋」、「陸地」的反差，拉出隱身於角色背後的映襯敘事線，過往以人類視角出發，海洋是時而神秘、時而危險的禁忌場域；反之，若以海怪視角觀之，陸地則是充斥威脅、怖滿仇視的奇幻空間，此次編導將主角放置於海洋，帶著觀眾以「海」出發走向陸地，幾乎可稱作變奏版的《小美人魚》，而如何將不同族群、生活背景的差異熔於一爐，就是《路卡的夏天》的可觀之處。

這是導演埃里康卡薩羅薩（Enrico Casarosa）的首部動畫長片，不過，雖然初次執導，但埃里康卡薩羅薩對於故事的編寫一點也不陌生，尤其是奇幻類型，過往參與過的作品包含《天外奇蹟》、《料理鼠王》、《可可夜總會》等片，而這樣的作品經驗是重要的

作為皮克斯擔任故事發想的重要成員，從上述過往作品脈絡檢視，《天外奇蹟》的老人與小孩、《可可夜總會》的亡魂與人類、《料理鼠王》的動物與人類，就不難發現埃里康卡薩羅薩著迷於「極端對立面的融合」，講述的始終是找尋平衡與共處的可能性，《路卡的夏天》則在千迴百轉的威脅與仇恨中，逐漸闢出一條族群共諧的康莊大道，也默默化解人類根深蒂固的仇恨，「族群的不同」在願意理解與傾聽之下，是有和解的可能，《天外奇蹟》成為一部暖心動人的作品之一。

而在《路卡的夏天》之中，也不難看出導演埃里康卡薩羅薩對於義大利文化的激賞之情，例如偉士牌、義大利麵等等，片中更有多處致敬義大利名導名導演費里尼（Federico Fellini）的場面，例如給予路卡勇氣的是費里尼御用演員馬斯楚安尼（Marcello Mastroianni），而戲院佈景海報也能看見費里尼經典電影作品《大路》，其實，《路卡的夏天》在奇幻與現實中疊合，也正與費里尼的作品核心不謀而合，尤其是《八又二分之一》，既魔幻又寫實的基底當中，造就成一部精彩的動畫長片。

春節連假，若真要說一部闔家觀賞的電影，老字號皮克斯的金字招牌，絕對是不會踩雷的首選。

《叢林奇航》／冒險喜劇，Disney+播映

在改編電影當道的時代中，文學能改編、漫畫能改編、舞台劇能改編，「遊樂設施」更能改編，上一個改編自遊樂設施且全球大賣的電影，就是強尼戴普（Johnny Depp）主演的《神鬼奇航》，系列作品全球大賣突破45億美金，且更創造周邊商品無數，儼然成為迪士尼進入21世紀的金雞母之一。

也因此，在大獲成功的前例之下，迪士尼自然持續耕耘「遊樂設施電影」，於去（2021）年推出另一部改編自家遊樂設施「Jungle River Cruise」的作品《叢林奇航》，同樣主打奇幻、冒險元素，且搭配近年火紅的巨石強森（Dwayne Johnson）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt），這對英雄美女，實則是典型「歡喜冤家」的角色定位，雖說老套，但在角色的了無新意之下，實則致敬了《非洲皇后》的亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）與凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）。

《叢林奇航》由曾執導《孤兒怨》、《絕鯊島》、《疾速救援》的豪梅寇勒特瑟拉（Jaume Collet-Serra）擔任導演，從豪梅寇勒特瑟拉過往的創作脈絡檢視，得以看出其擅長驚悚、冒險類型，而在《叢林奇航》之中也能看見此兩大元素融合，但在主打「闔家觀賞」的作品之中，更重要的是如何凸顯「喜劇元素」，而喜劇部分，恰恰是豪梅寇勒特瑟拉過往較少碰觸的類型，不過以《叢林奇航》成果來看，做得還算恰如其分。