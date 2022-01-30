美國國會地下百年小火車：記者堵麥、遊說法案、90秒說服法官人事案都在此發生

（中央社）美國國會成立230多年，見證超過3萬部法律誕生。但參眾兩院可非國會內唯一「重要活動發生地」，藏身地下室、搭載議員往返不同國會大樓的小火車，也是相當熱鬧，堵麥、套交情都要來這。

美國國會分為參議院、眾議院兩院，共由535位議員組成。由於人數眾多，除參眾兩院所在的國會大廈外，周圍建有6棟附屬大樓，作為議員辦公室。

國會開議期間，時常是院會表決及委員會審案或聽證會同步發生。為節省議員在各大樓間「通勤」時間，國會最初於1909年在地下室建造第1條地鐵線，連接國會大廈與羅素參議院辦公大樓（Russell Senate Office Building）。

隨著需求增加，國會地鐵系統逐漸擴增至今日的3條線。其中包括德克森／哈特參議院辦公大樓線（Dirksen / Hart Senate Office Building），停靠國會大廈、德克森及哈特辦公大樓3個站。另1條則是瑞本眾議院辦公大樓線（Rayburn House Office Building），是唯一連接國會山莊與眾議院辦公大樓的地鐵線。

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地鐵線旁另設有人行走道，讓重視健康的議員們能夠徒步代替搭車，以達每日步行目標。

由於多數議員不是搭電動小火車通勤，就是走人行道，國會大廈地鐵站逐漸演變成記者「堵麥」、幕僚助理或遊說人士「堵人」最佳去處。他們利用議員上下車簡短時間，快速問回應，或是趁機跟議員搭同車廂，利用短暫幾十秒的車程跟議員咬耳朵、交換意見。

不只如此，據說小火車也是平常鏡頭前針鋒相對的兩黨議員私下熟識、聊政策的地方。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，前民主黨籍參議員佛蘭肯（Al Franken）在回憶錄中透露，他與共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）首次見面就是在小火車上。佛蘭肯回憶，葛拉斯里當時向他說「你長得跟電視上一模一樣！」，這句開場白讓他們聊起來，也意外為兩人日後在立法上的合作奠下基礎。

民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）也曾向《華郵》透露，他會算好搭車時間，為的就是能「意外」碰到特定議員，跟他們談政策。卡定說，他曾成功利用90秒搭車時間，說服當時參議院司法委員會主席推進某位聯邦法官的提名案，顯見小火車對美國政壇的重要性。

這個鮮少為外人所知的美國國會地下小火車，最初建造目的雖是減少議員通勤時間，但也因為其特殊性質，意外成為美國民主中心。

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《ETtoday》報導，根據軍事網站《The War Zone》報導，華府國會山莊（Capitol Hill）至少建有19條地下隧道，人車均能通行，歷史上第一條隧道就建在國會正下方，於1800年完工，卻在1812年毀於美英戰爭。戰後國會建築進行大規模重建；隨著國會山莊設施的擴建，地下隧道數量也逐漸增加，如今連接國會大廈與坎農大樓之間的通道已經更接近一座地下城鎮，內部甚至有自己的鞋店、郵局和自助餐廳。

除了方便國會人員穿梭各個政府大樓外，隧道也被用來當作緊急避難設施，連接國會大下雨羅素大樓之間的隧道甚至建有防輻射掩體。



《風傳媒》報導，儘管美國國會地鐵宣稱對公眾開放，但根據規定，只有持有國會相關證件人員得以搭乘，訪客必須在持有證件者陪同下才得以搭乘，投票期間更是限定國會成員。

不過碰上國會休議期間，地鐵站可是有夠冷清的，有時候不管來或返，都只有極少人搭乘。負責駕駛地鐵列車的司機員，也說「國會不開會的時候，一天可能只有幾十個人」，「這是全世界載客量最小的地鐵系統了。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺