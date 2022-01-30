2022/01/30,
國際

美國國會地下百年小火車：記者堵麥、遊說法案、90秒說服法官人事案都在此發生

美國國會地下百年小火車：記者堵麥、遊說法案、90秒說服法官人事案都在此發生
Photo Credit:AP/達志影像

我們想讓你知道的是

民主黨籍議員卡定說，他曾成功利用90秒搭車時間，說服當時參議院司法委員會主席推進某位聯邦法官的提名案，顯見小火車對美國政壇的重要性。

（中央社）美國國會成立230多年，見證超過3萬部法律誕生。但參眾兩院可非國會內唯一「重要活動發生地」，藏身地下室、搭載議員往返不同國會大樓的小火車，也是相當熱鬧，堵麥、套交情都要來這。

美國國會分為參議院、眾議院兩院，共由535位議員組成。由於人數眾多，除參眾兩院所在的國會大廈外，周圍建有6棟附屬大樓，作為議員辦公室。

國會開議期間，時常是院會表決及委員會審案或聽證會同步發生。為節省議員在各大樓間「通勤」時間，國會最初於1909年在地下室建造第1條地鐵線，連接國會大廈與羅素參議院辦公大樓（Russell Senate Office Building）。

隨著需求增加，國會地鐵系統逐漸擴增至今日的3條線。其中包括德克森／哈特參議院辦公大樓線（Dirksen / Hart Senate Office Building），停靠國會大廈、德克森及哈特辦公大樓3個站。另1條則是瑞本眾議院辦公大樓線（Rayburn House Office Building），是唯一連接國會山莊與眾議院辦公大樓的地鐵線。

美國國會地下鐵小火車
Photo Credit:中央社

地鐵線旁另設有人行走道，讓重視健康的議員們能夠徒步代替搭車，以達每日步行目標。

由於多數議員不是搭電動小火車通勤，就是走人行道，國會大廈地鐵站逐漸演變成記者「堵麥」、幕僚助理或遊說人士「堵人」最佳去處。他們利用議員上下車簡短時間，快速問回應，或是趁機跟議員搭同車廂，利用短暫幾十秒的車程跟議員咬耳朵、交換意見。

不只如此，據說小火車也是平常鏡頭前針鋒相對的兩黨議員私下熟識、聊政策的地方。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，前民主黨籍參議員佛蘭肯（Al Franken）在回憶錄中透露，他與共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）首次見面就是在小火車上。佛蘭肯回憶，葛拉斯里當時向他說「你長得跟電視上一模一樣！」，這句開場白讓他們聊起來，也意外為兩人日後在立法上的合作奠下基礎。

民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）也曾向《華郵》透露，他會算好搭車時間，為的就是能「意外」碰到特定議員，跟他們談政策。卡定說，他曾成功利用90秒搭車時間，說服當時參議院司法委員會主席推進某位聯邦法官的提名案，顯見小火車對美國政壇的重要性。

這個鮮少為外人所知的美國國會地下小火車，最初建造目的雖是減少議員通勤時間，但也因為其特殊性質，意外成為美國民主中心。

美國國會地下鐵小火車
Photo Credit:中央社

《ETtoday》報導，根據軍事網站《The War Zone》報導，華府國會山莊（Capitol Hill）至少建有19條地下隧道，人車均能通行，歷史上第一條隧道就建在國會正下方，於1800年完工，卻在1812年毀於美英戰爭。戰後國會建築進行大規模重建；隨著國會山莊設施的擴建，地下隧道數量也逐漸增加，如今連接國會大廈與坎農大樓之間的通道已經更接近一座地下城鎮，內部甚至有自己的鞋店、郵局和自助餐廳。

除了方便國會人員穿梭各個政府大樓外，隧道也被用來當作緊急避難設施，連接國會大下雨羅素大樓之間的隧道甚至建有防輻射掩體。

《風傳媒》報導，儘管美國國會地鐵宣稱對公眾開放，但根據規定，只有持有國會相關證件人員得以搭乘，訪客必須在持有證件者陪同下才得以搭乘，投票期間更是限定國會成員。

不過碰上國會休議期間，地鐵站可是有夠冷清的，有時候不管來或返，都只有極少人搭乘。負責駕駛地鐵列車的司機員，也說「國會不開會的時候，一天可能只有幾十個人」，「這是全世界載客量最小的地鐵系統了。」

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。