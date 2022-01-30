80歲想退休都不行，義大利總統馬達雷拉「勉強同意」連任

（中央社）高齡80歲的義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）多次表明不想連任，但義大利各政黨昨（29）日在投票中壓倒性支持讓他續任，避免因下任總統難產引發這個歐元區第3大經濟體陷入政局混亂。

《法新社》報導，馬達雷拉的首個總統任期將於2月3日屆滿，義大利各政黨在選舉新任總統上陷入嚴重分歧，昨天終於在國會第8輪投票中，讓馬達雷拉獲得當選所需的505票以上支持，取得第2個7年總統任期。

在投票的總共1009位國會議員和地區代表中，馬達雷拉最終獲759票支持，壓倒性贏得連任。

根據義大利憲法，總統任期7年，由參眾兩院議員及各大區代表選出。選舉採用絕對多數制，在前3輪投票中，絕對多數「門檻」為總票數的三分之二，從第4輪起降低為超過半數。

這位前憲法法院法官先前一再排除續任可能性，但陷入嚴重分歧的義大利各政黨未能覓得適當接替人選，他昨天終於勉強同意續任。

義大利總統大抵屬儀式性職位，但在政治危機期間能發揮巨大影響力，可解散國會、欽點新總理人選以及拒絕授權給脆弱聯盟籌組新政府等。

《路透社》報導，義大利總統馬達雷拉昨天在國會投票選舉中當選連任，在國會歷經一週投票都無法選出接替者後，義大利各政黨領袖要求馬達雷拉續任總統。

超過1000位國會議員和地區代表昨天下午進行第8輪投票，當馬達雷拉的得票超過當選所需的505票時，現場爆出熱烈鼓掌喝采。

Photo Credit:AP/達志影像

80歲的馬達雷拉先前一直不願續任，但因國家的政治穩定岌岌可危，在國會各領袖央求下，他今天終於改變心意，同意續任。

《中央廣播電台》報導，曾任憲法法院法官的馬達雷拉多次表態拒絕連任，但在意見分歧的義大利政黨無法選出其它可行候選人的情況下，馬達雷拉只能放棄退休的計畫。根據國會代表的說法，馬達雷拉在投票前表示，「我有其它計畫，但如果有需要，我可以（連任）。」

馬達雷拉將在2月2日或3日宣誓上任。但許多人預料，他將不會做滿7年總統任期，可能在2023年大選後就卸任。

其他候選人都「不是對手」

《中央社》報導，前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）近一年前就任義大利總理，多個月來一直被視為接任總統的最有力人選。

不過部分政黨認為，總理大位不能失去德拉吉這個人才。經過多輪投票無果後，許多專家認為，受歡迎又值得信賴的馬達雷拉是最適當人選。

極右的聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，「讓我們求馬達雷拉留下來吧，讓團隊成員保持不動，德拉吉繼續待在（總理辦公室）基吉宮（Palazzo Chigi）。」

《聯合報》報導，曾三度出任義大利總理的義大利力量黨黨魁貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）則在本月22日晚間宣布，退出即將於24日舉行的義大利總統選舉。他同時表示，現任總理德拉吉應該留在總理任上，直到任期於2023年結束為止。

貝魯斯柯尼說，為了避免因他的提名產生爭議和撕裂，出於對國家的責任感決定退選，並請中右翼政黨聯盟推舉能獲得高度共識的其他人選。他將繼續以政黨領袖和歐洲議員的身分為國家服務。對貝魯斯柯尼來說，在前3輪表決出線難度很高，因為這需要許多中間偏左政治人物支持，而他們已表態反對他。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺