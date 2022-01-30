2022/01/30,
中國

《華郵》報導北京為冬奧「確保藍天」人工控制天氣，憂「一個國家有權改變氣候嗎？」

《華郵》報導北京為冬奧「確保藍天」人工控制天氣，憂「一個國家有權改變氣候嗎？」
Photo Credit:AP/達志影像

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2008年北京夏季奧運開幕當天，氣象預報顯示「午後會有陣雨或雷陣雨」，但北京市人工影響天氣辦公室當天下午至近午夜進行了9個小時的干預下，奧運得以在晴空下揭幕。

（中央社）北京冬奧在即，美媒報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制，讓天公務必作美，包括製造藍天等，但也引發「一個國家有權利改變天氣嗎？」的質疑。

《美國之音中文網》今天引述《華盛頓郵報》24日的報導，對於北京的奧運組委會來說，這類控制天氣的「翻雲覆雨」都是小菜一碟；而政府用來攬住氣候韁繩的機構是「北京市人工影響天氣辦公室」，即「中國氣象局天氣改變中心」的下屬單位。

北京市氣象局官網顯示，「北京市人工影響天氣辦公室」位於海淀區，主要職能包括「為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作」。

《中國政府網》一篇「奧運史上首次實現成功人工消雨」文章表示，2008年8月8日北京夏季奧運開幕當天，氣象預報顯示「午後會有陣雨或雷陣雨」，但北京市人工影響天氣辦公室當天下午至近午夜指揮進行了9個小時的干預下，奧運得以在晴空下揭幕，各方慶功。

公開訊息顯示，「北京市人工影響天氣辦公室」是全球規模最大的同類機構，有3萬7000名工作人員遍布全中國。這個機構說，雲催化（cloud-seeding）行動多年來為北京和全中國增加了降雨量。

《華郵》表示，「本次冬奧會，北京將在多大範圍使用這套（改變天氣）技術，目前還不得而知」，但過去3個月，至少已向張家口附近的雲層發射了250枚炮彈，還有12架雲催化飛機隨時待命當地機場。

《華郵》說，中國透過向雲層發射裝滿碘化銀的炮彈和火箭來催雨（stimulate rainfall），已持續了很長一段時間，

「不過，過去14個月以來，中國罕見地加大了改變氣候項目的份量…這樣的努力不僅將可能影響到該國14億人口，也將影響到周邊鄰國，包括緬甸，印度和尼泊爾，加劇了國家主權與全球責任之間的道德氣象緊張局勢…用俗話說就是：一個國家有權利改變天氣嗎？」

位於北京的公益機構「公眾環境研究中心」主任馬軍告訴《美國之音》，人工改變天氣用於一些特殊需要，例如乾旱時期降雨降雪，特殊重大活動時避免災害天氣，「人工降雨其實首先在美國興起，開展過一段時間。後來沒有繼續，倒不是考慮對環境的影響，更多應該是不同地區資源分配有可能發生一些改變。」

馬軍說，例如降雨原本應發生在某個區域，經人工影響後可能就發生在另一個地方。如此就改變了資源分配。在特別關注區域權益或資源分配的框架下，可能就會出現一些爭議，甚至是法律爭議。

去年7月1日中共建黨百年，7萬人出席了在天安門廣場的慶典，當時晴空萬里。

習近平中國中共百年黨慶演說
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報導說，之後北京清華大學研究人員透露，官方前一天晚上向雲層發射了火箭，引發的降雨洗盡了籠罩在北京上空的污染和霧霾。這個套路在業內稱為「慶典藍」。

《華郵》表示，中國的長遠行動之一是在青藏高原進行雲催化，讓降雨落入黃河，用以灌溉乾旱的北方地區。

人工改變氣候也引起中國致力於氣候霸權的擔憂。報導引述環境問題專家、國立台灣大學地理與環境資源學系所教授簡旭伸的文章說，人工影響天氣引發了關於「誰擁有用於雲催化的空中水資源」爭議。這些糾紛可能發生在國家內部、甚至兩國之間的訴訟，「比方伊朗和印度抱怨他們的雲資源分別被以色列和中國劫持了」。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺


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