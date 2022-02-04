烏俄戰爭尚未開打，歐美各國的慌張舉措已讓國際社會啼笑皆非

烏俄邊境的緊張關係自2021年底延續到現在，隨著美、歐、俄三方過去兩週各自舉行數場外交高層會談後，卻未見明顯成效。即便各方仍願意持續對話，但無人能保證，後續對話能否有任何「建設性成果」。

「諾曼第會議模式」奏效？止戰後卻不樂觀

1月26日，俄、烏、德、法四國官員於法國巴黎進行「諾曼第模式」會談，四國協商在能接受的條件下，緩解目前烏俄邊境的緊張局勢。2015年時，上述四國曾以此方式，達成當年終止烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）衝突的「明斯克協議」（Minsk Agreements）。《德國之聲》（DW）指出，這是自2019年以來，首次舉行這一類的會談，也是莫斯科開始在烏克蘭邊境重兵集結後的首次會談。

這場會談，四國代表分別為俄羅斯副總理柯札克（Dmitry Kozak），烏克蘭總統資深幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak），以及法國總統外交顧問博納（Emmanuel Bonne）與德國總理的外交顧問普勒特納（Jens Plotner）。據《德國之聲》報導，這場次會談進行長達8小時，雙方最後同意「維持停火」。

不過，即便雙方最後同意暫時停火，這並未代表俄烏邊境緊張情勢就此緩解。目前來看，雙方在談判桌上是「各說各話」，僅達成階段性停火，並未達成停戰共識，更別說是永久性的協議了。《路透社》（Reuters）引述烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）對這場會談說：「壞消息是，這場會談並沒有改變什麼。」

與此同時，《德國之聲》指出，美國和北約（NATO）也以書面方式回絕俄羅斯在安全領域方面的要求：即「保證烏克蘭永不加入北約，並要求北約停止東擴。」美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就此重申美國對俄羅斯要求的立場：「北約的大門是開放的，仍然是開放的，這就是我們的承諾。」而俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則回應：「如果西方繼續其侵略性路線，莫斯科將採取必要的報復措施。」他強調：「莫斯科不會允許我們的建議被淹沒在無止盡的討論中。」

不過，好消息是，由《路透社》報導，雙方同意將在兩週後，於德國柏林再度舉行會談。這意味著，至少未來兩周內，雙方仍會透過各種外交手段，試圖做出最後緩解的努力。

美多名權威預測俄將侵犯烏克蘭

俄烏邊境升溫的緊張局勢，也讓各界相當關心後續發展。目前看來，外媒、學者們的觀點分成樂觀和悲觀兩派：一派認為俄羅斯將入侵烏克蘭，另一派認為俄羅斯並非真要入侵烏克蘭。雖說俄羅斯最終是否侵犯烏克蘭的決定，仍掌握在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）手中，但我們能從幾位美國知名專家的分析中，略知一二。

現任美國華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）美、歐外交政策中心的資深研究員希爾（Fiona Hill）於《紐約時報》（The New York Times）發表評論文章，分析她對烏俄衝突的看法。

希爾曾在小布希政府（the Bush administration）任國家情報會議（National Intelligence Council）內，負責歐亞和俄羅斯事務的情報專員。後在川普政府（the Trump administration）裡，擔任前總統川普（Donald Trump）的副國安顧問以及國安會負責歐、俄事務的資深主任。

這篇於1月24日發表的分析文章中，她先細數2008年及2014年俄羅斯入侵喬治亞和烏克蘭的緣由，隨後她分析：「這一次，普亭劍指的不僅是終結北約對烏克蘭的『開放政策』（open door）以及奪取更多的領土，他更想要的是把美國趕出歐洲（暗指將移除美國於歐洲的軍事部署）。」

文章中，希爾指出，普亭對歷史和紀念日相當迷戀，2021年12月，剛好是蘇聯解體30週年、失去歐洲主導地位之時。她認為，普亭希望美國嚐到和俄羅斯當年同樣的痛苦。且她認為，目前普亭相信美國像當年蘇聯解體時，面臨相似狀況：「內憂外患」。

希爾進一步分析，1990年代時，美國和北約迫使俄羅斯撤回其在東歐、德國和巴爾幹半島國家基地剩餘的軍隊。同樣地，今日普亭希望美國能嚐到相同滋味。她指出，從俄羅斯角度來看，美國國內經歷川普四年災難性的執政、四年下來與盟友創造的鴻溝，以及阿富汗的撤軍，這些都象徵美國實力的削弱。如果俄羅斯施壓的力道足夠，普亭希望他能與北約和歐洲創造一個旨在避免「開放式衝突」（open-ended conflict）的新安全條約。到時候，就輪到美國得帶著軍隊和飛彈，離開歐洲。

2017年美軍與羅馬尼亞聯合演習。Photo Credit: AP / 達志影像

希爾也提到，即便拜登承諾如俄羅斯侵入烏克蘭，俄羅斯將付出「嚴重代價」。但她分析指出，普亭早以將美國可能實施的額外金融制裁，納入他的算計當中。普亭認為到時部分北約盟友將不願跟隨美國制裁，部分國家可能利用其他方法，如：聯合國譴責、廣泛口頭國際反對聲音、而歐洲外的國家可能收縮與俄羅斯的關係，而這些手段將讓俄羅斯得到「喘息空間」。她文中最後建議，創造與歐洲盟友統一陣線，以及拉攏廣泛支持，應成美國長期策略。不然，這一連串事件可能真成為終結美國歐洲軍事部署的開始。