本土+14例：宜蘭疫情衍伸高雄幼兒園，指揮中心研判大型群聚「收斂中」但仍需觀察

中央疫情指揮中心宣佈，今（30）日增54例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）分別為14例本土及40例境外移入，本土個案為6例男性、8例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲；指揮官陳時中表示目前本土大型群聚案「收斂中」，持續釐清個案，建議觀察到年後2月10日。

高雄幼兒園和桃園美甲店新增確診

陳時中說明，目前社區傳染風險的相對有轉移到高雄的狀況；宜蘭礁溪長榮飯店員工返鄉，衍伸的高雄諾貝爾幼兒園群聚，新增5名確診者，包括幼兒園4名幼兒確診，另有1名確診幼兒的同住家人確診。此幼兒園有100多人，目前有6人確診，需要持續觀察。

另外桃園錢都火鍋店衍生的加貝爾幼兒園群聚也新增5名確診，包括到火鍋店用餐的阿嬤案18631，她的媳婦（案18634）開設美甲工作室，同時是加貝爾幼兒園的家長；其中桃園1名越南籍移工（案18677）和友人到這間美甲美睫店消費，一同前去的友人（案18825）確診，另外還查出當天同行的另外3位朋友也染疫，陳時中坦言，這條傳播鏈確實令人較為擔憂。

陳時中表示，這5位美甲店確診者中，有4位是在同一間公司，屬於中小企業，而且有3人住在一起，目前持續匡列公司相關人員跟親密接觸者。從錢都餐廳到加貝爾幼兒園是同一條傳播鏈，1名孩童（案18530）下課後會到爺爺家，經匡列採檢，爺爺（案18850）陰轉陽確診。

其中桃園亞旭群聚有2例於集中檢疫所採檢陽性、西堤群聚有1例為隔離期滿，解隔離之前採檢陽性，為案17972的男友。高雄港1例也是匡列後，陰性轉陽的個案。

整體疫情是否往好的方面發展？陳時中表示，日前聯邦銀行、西提餐廳和亞旭電腦幾個大案子，目前都有收斂的情況；做睫毛美甲美容個案都屬於區域性，或者比較小的工作場域，也已經即時匡列。陳時中也說，根據疫調報告，目前沒看到有持續擴大的情況，若要更清楚釐清當然會比較安心，目前建議還是要觀察到過年後2月10日左右。

至於針對案18761，1名台北女子解隔離4天後確診，有專家認為屬社區感染。陳時中表示，該個案在旅社檢疫14天，期滿採檢陰性，過4天驗陽，也高度懷疑在離開防疫旅館時，前一個連續一個小時以內，有3個在旅社裡面發病確診後外移，是同一層樓，目前是高度懷疑可能是在房間開關門或者出門時相關地方有被汙染。

陳時中也說，北市衛生局有請相關空調專家針對該防疫旅館進行檢視，因為此案足跡很少，可傳染期不長，足跡仍是重點，相關人先匡列起來，相關證據搜全後會再判定。

另外指揮中心說明，今日新增境外移入個案為21例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（8例）、英國（5例）、中國（4例）、越南（3例）、柬埔寨（2例）、澳大利亞、香港、法國、日本、南非、菲律賓、加拿大及匈牙利（各1例）移入；另10例調查中。入境日介於今（2022）年1月14日至1月29日。

台灣整體檢測不多也不少，陽性率全球排名第四

陳時中今天也說，台灣檢測的不算少也不算多，平均每百萬人檢測約有40萬人，平均每人檢測0.4次，至於檢測量很高的地方例如香港，平均每人檢測過4次，而中國雖然看起來經常在社區大型檢測，但整體平均下來台灣檢測量其實更高；另外台灣的陽性率大概是0.18，是世界上陽性率最低的第四名。

陳時中表示，現在陽性率比台灣好的，包括南太平洋的小島國萬那杜、香港和中國這3個地方，這些地方陽性率都比台灣低，中國大概到0.07％，台灣是0.18％，目前臺灣是世界裡陽性率最低的第四名。

陳時中也說，從社區檢測、快篩站等來看，陽性率不高，如果要說是否有潛在個案，這得後續相關觀察，包括血液學的檢查，或者陽性率才能看出來。另外去年的數字就代表去年的情況，無法代表現在，現在有一波疫情起來，但血清抗體需要一點時間才會產生，所以接下來希望在血清這方面來監測，會是比較後端的指標。

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核稿編輯：羅元祺