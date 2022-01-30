從歷史航空照片看元朗垃圾山的前世今生

文：梁啟智

去年底有傳媒報道，有環保團體發現元朗廈村出現了數座相信是由鋁廢料堆成的垃圾山，污染環境。其實政府每年為全香港拍攝航空照片，從中找出非法土地利用的證據應不困難，奈何元朗似乎有其獨立的政治邏輯，外人就是管不到。這次我們就利用歷史航空照片，回顧元朗廈村一帶從農田變棕土的歷史。

1963年｜圖片來源：地政總署測繪處

一如既往，我們的第一張圖片來自一九六三年。這是新界處處是農田的時代，圖中大部份的地段都被農田覆蓋。圖中右面那條四四方方的村落是祥降圍，左上角的山丘是雞伯嶺，山上的小路則是雞伯嶺路，走線和近六十年後的今天基本一樣。

1983年｜圖片來源：地政總署測繪處

這次我們一次過跳二十年，來到一九八三年。雖然過了二十年，這一帶的土地利用仍然以農業為主，不過利用的形態改變了。左邊近山嶺的位置，很多農地都變成漁塘了。畢竟元朗絲苗的日子早已遠去，種田不好賺錢，要轉為做更高增值的東西。

選一九八三年給大家看還有另一個原因：生發案。回說英國租借新界的時候，既為新的政府當然測量了所有土地資源，並把當時土地的「現有用途」記錄在集體官契的附表。到了一九八三年的「生發案」，法庭判定集體官契附表中的用途只屬描述性質，並非限制土地用途。之後政府又沒有即時跟進，新界土地規劃陷入「無王管」時代，農業用地紛紛變成貨櫃場和劏車場，新界優美的環境大受破壞。我們就以一九八三年作為基線，看看這地方後來變成怎樣。

1988年｜圖片來源：地政總署測繪處

首先是一九八八年。此時的土地利用和一九八三年基本一樣，沒有多少改變。為什麼？因為改變的力量還未來到……剛才說了，農田變漁塘，後面是漁塘更有利可圖；而比漁塘更有利可圖的需求，要到九十年代才出現。

1996年｜圖片來源：地政總署測繪處

為什麼要到九十年代才出現改變？因為鄧小平的南巡講話在一九九二年，之後改革開放全面恢復，香港資金大舉投資珠三角製造業。然而當時中國大陸的基建還不發達，深圳東莞的工廠生產的貨品要出口，還得經由香港的貨櫃碼頭。如是者，香港就需要大量的「後勤港口用地」，也就是貨櫃場。

在上面這張一九九六年的照本當中，已有不少土地被改為貨櫃場了。中間有一大片本來是漁塘的位置剛剛被平整，之後也要變成貨櫃場的。

2011年｜圖片來源：地政總署測繪處

再來到二零一一年，可以見到剛才提到的那片土地變成了貨櫃場。事實上，貨櫃場在此已片地開花，畫面範圍內基本上已找不到農田了。

之不過，貨櫃場後面的經濟結構，此時已開始改變。首先，這時的深圳已要晉身國際大都會了，低增值的加工已不合定位了；然後，珠三角的基建也發展得很快，貨物不一定要經葵涌貨櫃碼頭出口了。圖中左下可見於二零零七年通車的西部通道，當時預期會有大量貨車經此前往香港，結果流量遠遠不如預期，反而成為旅客（還有水貨客）喜愛的通道。如是者，這片土地將會再迎來新的改變。

2018年｜圖片來源：地政總署測繪處

來到二零一八年，同一地點。貨櫃場還是有的，但卻多了很多有蓋的貨倉，不清楚下面是甚麼。不要誤會，我絕對相信這些「後勤港口用地」對香港經濟是有一定貢獻的，只是把農地沒有規劃下東一片西一片地變成貨場，是否最有效利用香港寶貴土地資源的方法呢？這兒還未見到文首所說的垃圾山。到了二零二一年，圖中露天放貨櫃的位置被清空，成為堆放廢料的地方。看來是「垃圾」更值錢了。

按「洪水橋新發展區規劃及工程研究」，這兒的土地將會被重新整合，用作物流和港口後勤之用。農地變成棕地，不會再回頭。到今天尚未破壞的農地，我們又能否留得住？

（圖片來源：洪水橋新發展區經修訂的建議發展大綱圖）

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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